Σεισμός στο ΟΑΚΑ από τους Metallica – Έπαιξαν Ζορμπά και Τρύπες μέσα σε αποθέωση από 80.000 θεατές

Το ΟΑΚΑ μετατράπηκε το βράδυ του Σαββάτου σε έναν τεράστιο ναό της metal μουσικής, με τους Metallica να χαρίζουν μια συναυλία που ήδη χαρακτηρίζεται ιστορική από τους χιλιάδες θαυμαστές τους στην Ελλάδα. Περισσότεροι από 80.000 θεατές κατέκλυσαν το Ολυμπιακό Στάδιο για την πολυαναμενόμενη εμφάνιση της θρυλικής μπάντας, η οποία επέστρεψε στη χώρα μας έπειτα από 16 χρόνια στο πλαίσιο της περιοδείας «M72 World Tour».

Η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική από νωρίς το απόγευμα, με ουρές εκατοντάδων μέτρων να σχηματίζονται έξω από το ΟΑΚΑ και τους φαν να φορούν μπλούζες και σημαίες του συγκροτήματος, περιμένοντας με ανυπομονησία την έναρξη της μεγάλης βραδιάς. Πριν από τους Metallica εμφανίστηκαν οι Gojira και οι Knocked Loose, προετοιμάζοντας ιδανικά το κοινό για την κορύφωση της συναυλίας.

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ, οι Metallica ανέβηκαν στην εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών του ΟΑΚΑ, με το εμβληματικό «The Ecstasy of Gold» να δίνει τη θέση του στο εκρηκτικό «Creeping Death», προκαλώντας πανδαιμόνιο στο στάδιο. Από την πρώτη στιγμή, ο James Hetfield και η παρέα του έδειξαν ότι το αθηναϊκό κοινό θα ζούσε μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη ένταση, συγκίνηση και αδρεναλίνη.

Ωστόσο, η στιγμή που πραγματικά απογείωσε το κοινό ήταν όταν οι Metallica αποφάσισαν να δώσουν έντονο ελληνικό χρώμα στη βραδιά. Ο Robert Trujillo και ο Kirk Hammett έπαιξαν το θρυλικό συρτάκι του «Ζορμπά», ξεσηκώνοντας δεκάδες χιλιάδες θεατές που ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και αποθέωση.

Λίγο αργότερα, ακούστηκε και μέρος από το «Δεν χωράς πουθενά» των Τρύπες, σε μια αναπάντεχη μουσική έκπληξη που προκάλεσε συγκίνηση και ενθουσιασμό. Τα βίντεο από τη στιγμή κάνουν ήδη τον γύρο των social media, με τους θαυμαστές να μιλούν για μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές στην ιστορία των συναυλιών της μπάντας.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η αφιέρωση του James Hetfield στον μικρό Σπύρο, ένα παιδί από την Ελλάδα που δίνει μάχη με τον καρκίνο. Το στάδιο «πάγωσε» για λίγα δευτερόλεπτα και αμέσως μετά πλημμύρισε από παρατεταμένα χειροκροτήματα, σε μια από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της βραδιάς.

Η συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ δεν ήταν απλώς ένα ακόμη live μιας μεγάλης μπάντας. Ήταν μια βραδιά που συνδύασε τη δύναμη της metal μουσικής με το ελληνικό στοιχείο, τη συγκίνηση και την αίσθηση ότι το κοινό έζησε κάτι πραγματικά μοναδικό.

Για όσους βρέθηκαν στο στάδιο, η 9η Μαΐου 2026 θα μείνει χαραγμένη ως η νύχτα που οι Metallica «γκρέμισαν» το ΟΑΚΑ και παρέσυραν την Αθήνα σε ένα ανεπανάληπτο μουσικό παραλήρημα.