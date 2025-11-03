Σπυριδούλα Σπανού: Μια γιατρός από τη Ρόδο διακρίθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψήφιους από Ελβετία και Γερμανία

Μια ξεχωριστή επιτυχία σημείωσε η γιατρός Σπυριδούλα Σπανού από τη Ρόδο, η οποία πέτυχε την εισαγωγή της ως ειδικευόμενη δερματολόγος και επιστημονική συνεργάτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βασιλείας (Universitätsspital Basel) — μία θέση που θεωρείται εξαιρετικά περιζήτητη και δύσκολη να κατακτηθεί, ακόμη και για αποφοίτους ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Η κα Σπανού ολοκλήρωσε τις βασικές της σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», με εξειδίκευση στη Δερματολογία και Αλλεργιολογία. Στη συνέχεια, αποφάσισε να συνεχίσει την επαγγελματική της πορεία στο εξωτερικό, μεταβαίνοντας στην Ελβετία, όπου και εργάστηκε επί δυόμιση χρόνια στο γερμανόφωνο τμήμα της χώρας, αποκτώντας βαθιά εμπειρία και ευρύ φάσμα γνώσεων σε διαφορετικούς τομείς της ειδικότητάς της.

Το έργο της περιλαμβάνει τόσο τη συντηρητική και παθολογική δερματολογία – με περιστατικά που συχνά συνδέονται με την εσωτερική παθολογία – όσο και τη δερματοχειρουργική, όπου έχει διαχειριστεί πολύπλοκες και απαιτητικές περιπτώσεις με υπευθυνότητα, ακρίβεια και επιστημονική πληρότητα. Παράλληλα, η ενασχόλησή της με την αφροδισιολογία και την αλλεργιολογία συμπληρώνει ένα σπάνιο εύρος δεξιοτήτων που ανταποκρίνεται πλήρως στα υψηλά πρότυπα των ελβετικών πανεπιστημιακών νοσοκομείων.

Μιλώντας από τη Ζυρίχη στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3, η κα Σπανού αναφέρθηκε στην εμπειρία της στο εξωτερικό, τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης, της πειθαρχίας και της προσήλωσης στην ιατρική δεοντολογία. Η πορεία της αποτελεί παράδειγμα νέας γενιάς Ελλήνων επιστημόνων που, με μεθοδικότητα και αφοσίωση, διακρίνονται σε κορυφαία διεθνή ιδρύματα, προβάλλοντας ταυτόχρονα την ελληνική ιατρική εκπαίδευση στο εξωτερικό.