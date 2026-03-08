Στέφανος Βούρος: «Γεννήθηκα χωρίς τα δάχτυλα, αλλά ποτέ δεν θεώρησα ότι μου λείπει κάτι»

Ο Στέφανος Βούρος, γιος του γνωστού ηθοποιού και πολιτικού Γιάννη Βούρου, μίλησε με ειλικρίνεια για τη ζωή του και την εμπειρία του ως άτομο με αναπηρία, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αποδοχής και ορατότητας μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται». Οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το Σάββατο 7 Μαρτίου και προκάλεσαν ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς περιέγραψε με απλότητα και χιούμορ την καθημερινότητά του και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητά του.

Ο ίδιος γεννήθηκε χωρίς δάχτυλα στα άνω και κάτω άκρα, μια σπάνια εκ γενετής κατάσταση που ωστόσο δεν τον εμπόδισε ποτέ να ζήσει μια γεμάτη και δημιουργική ζωή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής, «αν και γεννήθηκα χωρίς δάχτυλα, ποτέ δεν θεώρησα ότι μου λείπει κάτι». Με αυτή τη φράση θέλησε να δείξει ότι η αναπηρία δεν αποτελεί απαραίτητα περιορισμό για την προσωπική εξέλιξη ενός ανθρώπου, αλλά συχνά είναι ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετωπίζει η κοινωνία που δημιουργεί εμπόδια.

Ο Στέφανος Βούρος είναι ο μεγαλύτερος γιος του Γιάννη Βούρου και της Νταίζης Σεμπεκοπούλου. Εργάζεται ως κειμενογράφος σε διαφημιστικό χώρο και έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, ενώ συνέχισε τις σπουδές του με μεταπτυχιακό στο Εδιμβούργο. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστός και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως το TikTok, όπου δημοσιεύει βίντεο με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, μιλώντας ανοιχτά για την αναπηρία του και στέλνοντας μηνύματα ενδυνάμωσης προς άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.

Στη συνέντευξή του υπογράμμισε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία δεν είναι πάντα η ίδια η αναπηρία, αλλά η στάση της κοινωνίας. «Για πολλούς οι άνθρωποι με αναπηρία είναι αόρατοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέλοντας να επισημάνει ότι η πραγματική ένταξη δεν αφορά μόνο τις υποδομές ή τους νόμους, αλλά κυρίως τη νοοτροπία. Η ορατότητα, η αποδοχή και η φυσιολογική αντιμετώπιση είναι στοιχεία που, όπως είπε, μπορούν να αλλάξουν ριζικά την καθημερινότητα των ανθρώπων με αναπηρία.

Από μικρός είχε μάθει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της καθημερινότητας και να κάνει πράγματα που πολλοί θεωρούσαν δύσκολα ή αδύνατα. Ο ίδιος έχει αναφέρει και στο παρελθόν ότι έμαθε να γράφει κανονικά από παιδί, ενώ οι γονείς του τον μεγάλωσαν με τη λογική ότι η διαφορετικότητα δεν πρέπει να αποτελεί βάρος αλλά κομμάτι της ταυτότητας ενός ανθρώπου. Αυτή η στάση τον βοήθησε να αναπτύξει αυτοπεποίθηση και να αντιμετωπίζει με χιούμορ ακόμη και τις πιο αμήχανες στιγμές.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει χρησιμοποιήσει τον αυτοσαρκασμό ως εργαλείο για να σπάσει τα στερεότυπα. Στα προφίλ του στα κοινωνικά δίκτυα συχνά κάνει αναφορές στο γεγονός ότι δεν έχει δάχτυλα, με έναν τρόπο που δείχνει ότι η αναπηρία μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς φόβο ή ντροπή, αλλά με ειλικρίνεια και ανοιχτότητα. Μέσα από αυτή τη στάση προσπαθεί να ενθαρρύνει και άλλους ανθρώπους να μην κρύβονται, αλλά να διεκδικούν τη θέση τους στην κοινωνία.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του στην τηλεόραση λειτούργησαν για πολλούς σαν ένα μικρό μάθημα ζωής. Με απλές κουβέντες υπενθύμισε ότι η διαφορετικότητα είναι μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας και ότι η κοινωνία γίνεται πιο δίκαιη όταν μαθαίνει να βλέπει όλους τους ανθρώπους ισότιμα. Το μήνυμά του ήταν σαφές: η αναπηρία δεν καθορίζει την αξία ενός ανθρώπου και η πραγματική πρόκληση είναι να δημιουργηθεί ένας κόσμος όπου κανείς δεν θα νιώθει αόρατος.