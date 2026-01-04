Στην Ελλάδα την ανέδειξαν 3η και στον πλανήτη… πρώτη: Κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025 η Φωτεινή Τριχά

Μία τεράστια διάκριση σημείωσε η Φωτεινή Τριχά. Η διεθνής πολίστρια στα βραβεία της Παγκόσμιας ομοσπονδίας υγρού στίβου, αναδείχθηκε κορυφαία του πλανήτη για το 2025!

Η πρώτη σκόρερ της Εθνικής ομάδας πόλο που κατέκτησε τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, πήρε την κορυφαία ατομική διάκριση, την ώρα που στα ελληνικά βραβεία, αυτά του ΠΣΑΤ, οι Ελληνες δημοσιογράφοι την ανέδειξαν 3η κορυφαία πολίστρια και 4η συνολικά στα ετήσια βραβεία πίσω από τις δύο αδελφές Πλευρίτου και την Μαρία Πρεβολαράκη (πάλη)…

«Η ατομική διάκριση δεν έχει καμία σημασία. Με ενδιαφέρει περισσότερο το χρυσό», είπε στην World Aquatics η Τριχά και συμπλήρωσε: «Τα γκολ είναι αποτέλεσμα του συστήματος της ομάδας. Όλες κάνουν πάσες, όταν η μπάλα έρχεται σε μένα σκέφτομαι μόνο τι πρέπει να κάνω σωστά. Αν είναι να σουτάρω, τότε σουτάρω. Είναι αποτέλεσμα του συστήματος και είναι ομαδική προσπάθεια. Οι συμπαίκτριες μου είναι εξαιρετικές, μπορούν να με βρουν εύκολα. Παίξαμε πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά. Αξίζαμε αυτό το χρυσό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι πραγματικά καλές. Το πρωτάθλημα ήταν πραγματικά ανταγωνιστικό».

Υποψήφια για το βραβείο της κορυφαίας πολίστριας του κόσμου της World Aquatics για το 2025 ήταν και η αρχηγός της «χρυσής» εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου.

Τελευταία φορά (και μοναδική μέχρι σήμερα) που Ελληνίδα κέρδισε αυτόν τον τίτλο, ήταν το 2011 η Αλεξάνδρα Ασημάκη στη χρονιά που πάλι η Εθνική μας είχε κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο.

Στους άνδρες, κορυφαίος πολίστας αναδείχθηκε ο Ισπανός, Άλβαρο Γρανάδος, ενώ στην κορυφαία 5αδα είχαμε ελληνική παρουσία καθώς σε αυτήν ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης.

