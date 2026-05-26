Στην κορυφή της Ευρώπης ο 15χρονος Χαράλαμπος Τοπάλοβ – Πήρε το Χρυσό στην πάλη και έκανε τον γύρο του θριάμβου κρατώντας δύο σημαίες: την ελληνική και του Πόντου

Μια σπουδαία στιγμή για την ελληνική πάλη και τον ελληνικό αθλητισμό γράφτηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης U15 που διεξήχθη στη Βουλγαρία, με τον Χαράλαμπο Τοπάλοβ να ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και να χαρίζει στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελευθέρας πάλης.

Ο νεαρός πρωταθλητής πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία μέχρι τον μεγάλο τελικό, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Γεωργιανό Γκασασεσβιλι σε έναν αγώνα γεμάτο ένταση, ανατροπές και δυνατές μάχες. Ο Τοπάλοβ έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και κατάφερε να επικρατήσει με 9-7, σφραγίζοντας μια ιστορική επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα.

Με το τέλος του αγώνα, οι πανηγυρισμοί της ελληνικής αποστολής ήταν ξέφρενοι. Ο Χαράλαμπος Τοπάλοβ, εμφανώς συγκινημένος, έκανε τον γύρο του θριάμβου κρατώντας δύο σημαίες: την ελληνική και τη σημαία του Πόντου, την οποία – όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν – κουβαλά πάντα με περηφάνια στην καρδιά του.

Λίγη ώρα αργότερα, στο στάδιο αντήχησε ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας κατά την απονομή του χρυσού μεταλλίου, σε μια στιγμή που προκάλεσε συγκίνηση όχι μόνο στην ελληνική αποστολή αλλά και στους ανθρώπους που παρακολουθούσαν τη διοργάνωση.

Η επιτυχία του Τοπάλοβ ολοκλήρωσε ιδανικά την παρουσία της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U15, όπου η ελληνική ομάδα κατέκτησε συνολικά τρία μετάλλια. Είχαν προηγηθεί το ασημένιο μετάλλιο του Δημήτρη Χατζηκωνσταντίνου και το χάλκινο της Έλλης Μπρούσα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που παρουσιάζει η νέα γενιά της ελληνικής πάλης.

Ο Χαράλαμπος Τοπάλοβ θεωρείται ήδη ένα από τα μεγάλα ταλέντα του αθλήματος και η εμφάνισή του στη Βουλγαρία έδειξε ότι διαθέτει όχι μόνο αγωνιστική ποιότητα αλλά και σπάνια ωριμότητα για την ηλικία του. Η αποφασιστικότητα, η στρατηγική σκέψη και η μαχητικότητα που έδειξε στον τελικό απέναντι σε έναν ιδιαίτερα δύσκολο αντίπαλο άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις.

Η ελληνική πάλη συνεχίζει έτσι να παράγει αθλητές που κρατούν ψηλά τη σημαία της χώρας στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, με τη νέα γενιά να δίνει ελπίδα για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.