Στο Πυθαγόρειο γεννιούνται όνειρα: Η ιστορία του Κωνσταντίνου Λούτσου που μεγαλώνει γενιές ποδοσφαιριστών

Το Πυθαγόρειο στην Σάμο δεν είναι μια απλή κωμόπολη. Είναι ένας τόπος βουτηγμένος στην ιστορία, ένας τόπος όπου ο άνεμος περνά ανάμεσα από τα παλιά πέτρινα σπίτια και μοιάζει να ψιθυρίζει ακόμη τον ήχο της λύρας του Πυθαγόρα. Στενά πλακόστρωτα δρομάκια, θάλασσα που γαληνεύει την ψυχή σου στο λιμάνι, το άγαλμα του μεγάλου μαθηματικού να στέκει αγέρωχο και μικρά παιδιά να τρέχουν στα σοκάκια κρατώντας μια μπάλα στα χέρια. Εκεί μεγαλώνει μια νέα γενιά. Και εκεί βρίσκεται ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να της δείξει τον δρόμο: ο Κωνσταντίνος Λούτσος.

Γέννημα θρέμμα του Πυθαγορείου, ο Κωνσταντίνος κουβαλά μέσα του την αγάπη για την ομάδα του χωριού του, τον Α.Ο. Πολυκράτη. Από μικρός θυμάται τον εαυτό του να περνάει τις ώρες του στα γήπεδα με ένα όνειρο: όχι μόνο να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά και να διδάξει ποδόσφαιρο.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια υπηρετεί το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο. Με σεβασμό, πείσμα και αφοσίωση. Είναι δύσκολη δουλειά να είσαι προπονητής τόσο μικρών παιδιών. Θέλει υπομονή, ενσυναίσθηση και αγάπη. Θέλει να μπορείς να ακούς το κλάμα ενός μικρού που μόλις έχασε το πρώτο του σουτ, να διαβάζεις τη χαρά ενός άλλου που μόλις κατάφερε να κάνει την πρώτη του ντρίμπλα, να κρατάς ισορροπίες ανάμεσα σε γονείς, σχολείο, άγχος, και την ίδια τη ζωή που απλώνεται μπροστά στα παιδιά σαν ανοιχτό βιβλίο. Για τον Κώστα όμως όλα αυτά δεν είναι βάρος. Είναι προνόμιο.

Η διαδρομή του ως προπονητής ξεκίνησε από τον Α.Σ. Λαίλαψ, όπου πέρασε έξι όμορφα χρόνια. Από εκεί βρέθηκε στην ομάδα της πρωτεύουσας του νησιού, στην Ένωση Βαθύλου Πανσαμιακού, όπου ανέλαβε τα τμήματα under 8 και under 10. Βρήκε ανθρώπους με αγάπη για τον αθλητισμό και παιδιά που διψούσαν για μάθηση. Το ταξίδι όμως τον καλούσε να επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησε.

Γύρισε στο Πυθαγόρειο, στην ομάδα που τον μεγάλωσε, τον Α.Ο. Πολυκράτη, σε μια στιγμή όπου οι ακαδημίες είχαν σχεδόν σβήσει. Ήταν όλα από την αρχή. Ένα γήπεδο σχεδόν άδειο, με λίγα παιδιά και ακόμη λιγότερη ελπίδα. Εκεί όμως ο Κωνσταντίνος είδε κάτι που δεν έβλεπαν πολλοί. Είδε το μέλλον. Κοίταξε τις κερκίδες και σκέφτηκε πως αν αυτός πιστέψει, μπορεί να τις γεμίσει ξανά. Και το έκανε. Με σκληρή δουλειά και βαθιά πίστη στο όραμά του, κέρδισε την εμπιστοσύνη των γονιών, αγκάλιασε τα παιδιά σαν δεύτερη οικογένεια και μέσα σε λίγα χρόνια δημιούργησε μια ακαδημία 55 μικρών ποδοσφαιριστών.

Η πορεία του είχε στιγμές που τον απομάκρυναν για λίγο. Ένα ταξίδι στο εξωτερικό για εργασία, μια σύντομη παρουσία στην ομάδα του Φοίνικα με την Κ-16, η επιστροφή του στην αντρική ομάδα του Πολυκράτη στα μέσα μιας δύσκολης σεζόν. Κάθε βήμα όμως, όσο μακριά κι αν τον πήγε, είχε έναν κοινό προορισμό: το Πυθαγόρειο.

Ο Κωνσταντίνος είναι σήμερα διπλωματούχος προπονητής UEFA-C και έχει ως στόχο να αποκτήσει σύντομα ακόμη υψηλότερο δίπλωμα. Όμως για τα παιδιά που προπονεί είναι απλά ένα χαρτί. Η ουσία βρίσκεται στους μικρούς που τον κοιτούν στα μάτια κάθε απόγευμα και του λένε με τη δική τους παιδική ειλικρίνεια πως θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Το όνειρό του δεν είναι να βγάλει απλώς ταλέντα. Είναι να μάθουν τα παιδιά να αγαπούν το ποδόσφαιρο όπως το αγάπησε εκείνος. Να μάθουν να συνεργάζονται, να σέβονται, να σηκώνονται όταν πέφτουν και να συνεχίζουν. Να μάθουν πως το ποδόσφαιρο, όπως λέει ο ίδιος, είναι μια μικρογραφία της ζωής.

Κάθε απόγευμα που ο ήλιος πέφτει πίσω από το κάστρο στο Πυθαγόρειο, μέσα στο γήπεδο ο Κωνσταντίνος βλέπει σε αυτά τα παιδιά όσα πίστευε πάντα. Πως ο αθλητισμός μπορεί να κρατήσει τη νεολαία δεμένη με τον τόπο της. Πως αυτός μπορεί να της δώσει σκοπό, όνειρα, προοπτική. Και πως μέσα σε αυτή τη μικρή αλλά γεμάτη ιστορία κωμόπολη, εκεί όπου ο Πυθαγόρας κάποτε έθεσε τα θεμέλια της μαθηματικής σκέψης, μπορεί ένα από τα πιτσιρίκια του αύριο να έχει ένα λαμπρό μέλλον σε μια μεγάλη ομάδα. Που ξέρεις..

