«Στο 6»: Η πρώτη τραπεζαρία που προσφέρει δωρεάν φαγητό στους άστεγους της Αθήνας

Ένα πιάτο ζεστό φαγητό μπορεί να καλύψει μια βασική ανάγκη. Ένα τραπέζι, όμως, γύρω από το οποίο οι άνθρωποι κάθονται ισότιμα, μπορεί να προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο: αξιοπρέπεια, ασφάλεια και την αίσθηση ότι κάποιος νοιάζεται. Αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία πίσω από το «Στο 6», την πρώτη τραπεζαρία στην Αθήνα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για ανθρώπους που ζουν σε κατάσταση δρόμου.

Ο χώρος λειτουργεί στην οδό Χαρίσσης 6, στο κέντρο της Αθήνας, και αποτελεί μια πρωτοποριακή κοινωνική δομή που δεν περιορίζεται στη διανομή φαγητού. Αντίθετα, προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, όπου οι επισκέπτες μπορούν να καθίσουν σε ένα κανονικό τραπέζι, να απολαύσουν το γεύμα τους υπό τους ήχους μουσικής και να αλληλεπιδράσουν με άλλους ανθρώπους, αφήνοντας έστω και για λίγο πίσω τους τη σκληρή καθημερινότητα του δρόμου.

Η ιδέα γεννήθηκε από ανθρώπους που βρίσκονται εδώ και χρόνια δίπλα στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Ο Παναγιώτης Κοκκότης και η Μαρία Αλεξανδροπούλου από την κοινωνική κουζίνα Mano Aperta ίδρυσαν την ΑΜΚΕ Tol Eressëa και, σε συνεργασία με τον Τάσο Σμετόπουλο, ιδρυτή της STEPS, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν έναν χώρο που μετατρέπει την προσφορά φαγητού σε μια εμπειρία σεβασμού και ισότητας.

Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί της πρωτοβουλίας, η σκέψη υπήρχε εδώ και χρόνια: πώς το φαγητό που μαγειρευόταν και μοιραζόταν στους δρόμους της πόλης θα μπορούσε να προσφέρεται σε έναν χώρο που θα εξασφαλίζει προστασία, ηρεμία και αξιοπρέπεια. Έτσι γεννήθηκε το «Στο 6», ένας τόπος συνάντησης για ανθρώπους που στερούνται ακόμη και τα πιο βασικά.

Σε ανάρτησή της, η Tol Eressëa περιγράφει με λίγες λέξεις τη φιλοσοφία της δράσης:

«Φαγητό σημαίνει μοίρασμα, επαφή κι αλληλεπίδραση. Η ισότητα γύρω από ένα τραπέζι που θα θέλαμε σε όλες τις πτυχές της ζωής μας.»

Η οργάνωση σημειώνει ακόμη ότι ο χώρος δημιουργήθηκε για να αποτελέσει «ένα καταφύγιο για όλα τα άτομα που στερούνται ακόμα και τα πιο βασικά», ενώ προσθέτει πως στόχος είναι η μετατροπή μιας άδειας μονοκατοικίας σε μια φιλόξενη τραπεζαρία «όπου όλες, όλοι και όλα θα είναι ίσα».

Η STEPS, από την πλευρά της, επισημαίνει ότι για χρόνια διένειμε φαγητό στους δρόμους της Αθήνας, όμως πλέον οι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη μπορούν να το απολαμβάνουν σε έναν προστατευμένο χώρο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Στόχος μας είναι να μπορούν οι άνθρωποι να απολαύσουν ένα ζεστό γεύμα σε μια ασφαλή και αξιοπρεπή συνθήκη, χωρίς καμία διάκριση, όπου ταυτόχρονα θα έχουν τη δυνατότητα συναναστροφής και αλληλεπίδρασης.»

Η ανταπόκριση υπήρξε άμεση. Ενδεικτικοί είναι οι αριθμοί του Ιουνίου που δημοσίευσε σε ανάρτηση της η STEPS:

Για τον Ιούνιο προσφέραμε #Στο6:

– 3.120 μερίδες φαγητού και 4.800 ατομικά ψωμάκια από την Gefsinus Food Culture

– 283 μερίδες φαγητού από την Εθελοντική Κουζίνα “Ένα Παιδί Ένας Κόσμος”

– 1.200 λουκουμάδες

– 73 κουτιά γλυκά

– 2.200 αναψυκτικά από Christian Refugee Relief – CRR

– Χυμούς, σνακς, κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα, τυρί, γαλοπούλα, επιδόρπια και γλυκίσματα από Τράπεζα Τροφίμων

– Δωρεάν κουρέματα από τον κομμωτή μας

– Πλυντήριο – στεγνωτήριο κάθε Σάββατο

Πάντα στην ίδια ανάρτηση αναφέρει:

Ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που άλλαξαν τους τελευταίους μήνες στην τραπεζαρία μας είναι η δυνατότητα να προσφέρουμε καθημερινά μεγαλύτερη ποικιλία γευμάτων.

Οι άνθρωποι που επισκέπτονται το “Στο 6” δεν λαμβάνουν απλώς ένα πιάτο φαγητό. Έχουν πρόσβαση σε διαφορετικά, ισορροπημένα και διατροφικά ποιοτικά γεύματα, με επιλογές που αλλάζουν καθημερινά και ανταποκρίνονται σε αυτό που όλοι θα θέλαμε να βρίσκουμε στο τραπέζι μας.

Η πρόσβαση σε ποιοτικό φαγητό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι κομμάτι της αξιοπρέπειας, της φροντίδας και της υγείας. Οι άνθρωποι που ζουν σε κατάσταση δρόμου ή σε συνθήκες ακραίας φτώχειας δεν αξίζουν απλώς “ό,τι περισσεύει”, αλλά ποιοτικό φαγητό όπως όλοι μας.

Ακολουθεί ένα ενδεικτικό εβδομαδιαίο μενού από τα γεύματα που προσφέρονται καθημερινά στην τραπεζαρία μας:

Μακαρόνι κοφτό σε σάλτσα γαρίδας και μοσχάρι κοκκινιστό

Γίγαντες φούρνου και φασολάκια με γλυκοπατάτα (λαδερό)

Πέννες με σπανάκι και μπεσαμέλ

Αρακάς με πατάτες (λαδερό)

Μπιφτέκια με ρύζι

Ντομάτες και πιπεριές γεμιστές



Η δημιουργία του «Στο 6» αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας πολυετούς διαδρομής κοινωνικής προσφοράς. Η STEPS δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην υποστήριξη ανθρώπων που ζουν σε κατάσταση δρόμου, παρέχοντας όχι μόνο φαγητό, αλλά και πρώτες βοήθειες, ρουχισμό, συμβουλευτική, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και δράσεις κοινωνικής επανένταξης. Στο παρελθόν, μέσα από το πρόγραμμα One Stop, χιλιάδες άνθρωποι είχαν πρόσβαση σε ζεστό φαγητό, μουσική, μπάνιο, πλύσιμο ρούχων, κούρεμα και άλλες βασικές υπηρεσίες σε έναν ασφαλή χώρο συνάντησης στο κέντρο της Αθήνας.

Το «Στο 6» έρχεται να αποδείξει ότι η αλληλεγγύη δεν εκφράζεται μόνο μέσα από την κάλυψη βασικών αναγκών, αλλά και μέσα από τη δημιουργία χώρων όπου κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Γιατί, τελικά, ένα τραπέζι στρωμένο με φαγητό μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από ένας χώρος σίτισης· μπορεί να γίνει μια υπενθύμιση ότι κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται αόρατος.