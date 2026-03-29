Πρόσωπα

Συγκίνηση με τον μικρό Ταξιάρχη από την Μυτιλήνη που ψέλνει με αγγελική φωνή και θέλει να γίνει ιερέας

dinfo
Συγκίνηση με τον μικρό Ταξιάρχη που ψέλνει με αγγελική φωνή και θέλει να γίνει ιερέας

Ρίγη συγκίνησης προκαλεί ο μικρός Ταξιάρχης Πατσέλλης από την Μυτιλήνη που έχει ένα  ιδιαίτερο χάρισμα στη βυζαντινή μουσική.

Ο Ταξιάρχης που βαδίζει στα 6 του χρόνια, θα τον δείτε στο βίντεο να ψέλνει το «Χριστός Ανέστη» πέρυσι με καθαρή και μελωδική φωνή και να μαγεύει τους πιστούς μέσα στην εκκλησία της ενορίας του.  Ο ίδιος λέει ότι το όνειρό του είναι να γίνει ιερέας, ενώ οι γονείς του ενθαρρύνουν το ταλέντο του αναγνωρίζοντας την βαθιά σύνδεσή του με την θρησκεία.

Δείτε το βίντεο:

«Από μικρός κοιμόταν με ένα σταυρουδάκι. Ψέλνει εδώ και 1,5 με 2 χρόνια περίπου. Συνήθως τις Κυριακές πηγαίνει στην εκκλησία και λέει το Πάτερ Ημών», λέει ο πατέρας του.

Δείτε το βίντεο:

dinfo
Back to top button