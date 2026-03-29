Συγκίνηση με τον μικρό Ταξιάρχη από την Μυτιλήνη που ψέλνει με αγγελική φωνή και θέλει να γίνει ιερέας

Ρίγη συγκίνησης προκαλεί ο μικρός Ταξιάρχης Πατσέλλης από την Μυτιλήνη που έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα στη βυζαντινή μουσική.

Ο Ταξιάρχης που βαδίζει στα 6 του χρόνια, θα τον δείτε στο βίντεο να ψέλνει το «Χριστός Ανέστη» πέρυσι με καθαρή και μελωδική φωνή και να μαγεύει τους πιστούς μέσα στην εκκλησία της ενορίας του. Ο ίδιος λέει ότι το όνειρό του είναι να γίνει ιερέας, ενώ οι γονείς του ενθαρρύνουν το ταλέντο του αναγνωρίζοντας την βαθιά σύνδεσή του με την θρησκεία.

Δείτε το βίντεο:

«Από μικρός κοιμόταν με ένα σταυρουδάκι. Ψέλνει εδώ και 1,5 με 2 χρόνια περίπου. Συνήθως τις Κυριακές πηγαίνει στην εκκλησία και λέει το Πάτερ Ημών», λέει ο πατέρας του.

