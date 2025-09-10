Συγκλόνισε με τις δηλώσεις του ο Παπανικολάου: «Αν εμείς οι γονείς δίνουμε το κακό παράδειγμα, τι περιμένουμε από τα παιδιά μας..»

Μετά τη μεγάλη προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας στο μπάσκετ απέναντι στη Λιθουανία, ο Κώστας Παπανικολάου δεν στάθηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά βρήκε τη δύναμη να μιλήσει ανοιχτά για ένα ζήτημα που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού. Με λόγια που θύμιζαν περισσότερο πατέρα και παιδαγωγό παρά απλώς έναν διεθνή αθλητή, ο αρχηγός της Εθνικής εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη στάση μέρους της κοινωνίας απέναντι σε νέα παιδιά που παλεύουν να τιμήσουν τη χώρα.

«Χθες το βράδυ παρακολουθώντας το ποδόσφαιρο μετά στα σόσιαλ είδα πολλούς να μειώνουν αυτά τα παιδιά και την προσπάθειά τους, μια πολύ ελπιδοφόρα γενιά που αν μη τι άλλο εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο δεν είναι ότι βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν που έχει γίνει συνήθειο, αλλά βλέπω και μεγαλύτερους σε ηλικία να κρίνουν παιδιά μικρότερα που έχουν διαγράψει μια πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία και χρήσιμοι. Όταν εμείς σαν παραδείγματα είμαστε έτσι, πώς περιμένουμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτό που πρέπει να γίνουν; Κι αυτό έγινε τώρα στον αθλητισμό, αλλά είναι μια μικρογραφία. Πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι την τοξικότητα!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του δεν ήταν μια απλή αντίδραση σε επικρίσεις για το παιχνίδι. Ήταν μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή που έδειξε πως ο Παπανικολάου, πέρα από πρωταθλητής και ηγέτης της Εθνικής, είναι και πατέρας που αγωνιά για το μέλλον των παιδιών σε μια κοινωνία που πολλές φορές σπεύδει να κατακρίνει αντί να στηρίξει. Με λόγια απλά αλλά ουσιαστικά, τόνισε την ανάγκη οι μεγαλύτεροι να δίνουν το σωστό παράδειγμα, γιατί διαφορετικά χάνεται η ουσία της αγωγής και της πραγματικής παιδείας.

Στο παρκέ μπορεί να μετράει η προσπάθεια, η τακτική και το αποτέλεσμα, αλλά έξω από αυτό μετράει ο χαρακτήρας και το ήθος. Ο Παπανικολάου έδειξε πως ένας αθλητής δεν είναι μόνο οι πόντοι και οι νίκες του, αλλά και η στάση του απέναντι σε ό,τι θεωρεί λάθος. Και ίσως αυτή η στάση, πιο πολύ και από οποιονδήποτε τίτλο, είναι που εμπνέει πραγματικά.