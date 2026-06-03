Συνταξιούχος αγρότης από την Νυμφόπετρα ανακατασκεύασε το ιστορικό τρακτέρ Μαλκότση του πατέρα του (βίντεο)

Μια ξεχωριστή ιστορία που συνδέει την αγροτική παράδοση με τη βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας εκτυλίσσεται στη Νυμφόπετρα, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ένας συνταξιούχος αγρότης κατάφερε να ανακατασκευάσει πλήρως το τρακτέρ που είχε αγοράσει ο πατέρας του το 1959 από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), διατηρώντας ζωντανό ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής ιστορίας.

Το συγκεκριμένο τρακτέρ δεν ήταν ένα απλό γεωργικό μηχάνημα. Τη δεκαετία του 1950 αποτελούσε ένα από τα ελάχιστα τρακτέρ που υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή. Η αξία του ήταν τόσο μεγάλη για την τοπική κοινωνία, ώστε διέθετε τρεις διαφορετικούς χειριστές προκειμένου να μπορεί να εργάζεται αδιάκοπα στις κρίσιμες περιόδους των αγροτικών εργασιών. Δεν εξυπηρετούσε μόνο τις ανάγκες της Νυμφόπετρας, αλλά και πολλών γειτονικών χωριών, συμβάλλοντας καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της γεωργικής παραγωγής της εποχής.

Στο βίντεο που συνοδεύει την ιστορία διακρίνεται μια παλιά φωτογραφία του πατέρα του σημερινού ιδιοκτήτη μαζί με μηχανικό της εταιρείας Μαλκότσης, αποτυπώνοντας μια εποχή κατά την οποία η ελληνική βιομηχανία προσπαθούσε να στηρίξει έμπρακτα τον αγροτικό κόσμο της χώρας.

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Η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση στην ανακατασκευή δεν ήταν μόνο η ανεύρεση ανταλλακτικών για ένα όχημα ηλικίας άνω των 65 ετών. Με τη βοήθεια του συνεργείου του, ο συνταξιούχος αγρότης κατάφερε να επαναφέρει το τρακτέρ σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, διατηρώντας παράλληλα σχεδόν όλα τα βασικά εξαρτήματά του στην αυθεντική τους μορφή. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που απαιτεί γνώσεις, υπομονή και αφοσίωση, καθώς τα ανταλλακτικά για τέτοιου είδους μηχανήματα είναι πλέον εξαιρετικά δυσεύρετα.Σήμερα το ιστορικό τρακτέρ δεν χρησιμοποιείται για αγροτικές εργασίες. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, το ανακατασκεύασε στη μνήμη του πατέρα του και το διατηρεί κυρίως για βόλτες και για να θυμίζει στις νεότερες γενιές μια διαφορετική εποχή, όταν τα πρώτα μηχανήματα άλλαζαν ριζικά τον τρόπο καλλιέργειας της ελληνικής γης.

Η ιστορία των ελληνικών τρακτέρ Μαλκότσης

Το τρακτέρ που ανακατασκευάστηκε ανήκει στη θρυλική σειρά των ελληνικών τρακτέρ Μαλκότσης, ενός από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ελληνικής βιομηχανικής ιστορίας.

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον μηχανικό Σωκράτη Μαλκότση και από τη δεκαετία του 1930 δραστηριοποιήθηκε στην κατασκευή πετρελαιοκινητήρων και μηχανολογικού εξοπλισμού. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η επιχείρηση στράφηκε δυναμικά στην παραγωγή γεωργικών μηχανημάτων, κατασκευάζοντας τα πρώτα ελληνικά τρακτέρ.

Τα τρακτέρ Μαλκότσης γνώρισαν ιδιαίτερη απήχηση κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική γεωργία περνούσε από τα ζώα έλξης στη μηχανοποίηση. Χιλιάδες αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα απέκτησαν τα συγκεκριμένα μηχανήματα, τα οποία φημίζονταν για την ανθεκτικότητα, την απλή κατασκευή τους και τη δυνατότητα επισκευής τους ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.

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Η συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής υπαίθρου υπήρξε σημαντική, καθώς βοήθησαν στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην αύξηση της παραγωγικότητας σε μια εποχή που η γεωργία αποτελούσε βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας.

Ωστόσο, από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1970, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονο ανταγωνισμό από μεγάλους ξένους κατασκευαστές, οικονομικές δυσκολίες και αλλαγές στην αγορά των γεωργικών μηχανημάτων. Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν σταδιακά στην παρακμή και τελικά στο κλείσιμο της παραγωγικής δραστηριότητας, σηματοδοτώντας το τέλος μιας από τις πιο γνωστές ελληνικές βιομηχανίες κατασκευής τρακτέρ.

Σήμερα, όσα τρακτέρ Μαλκότσης εξακολουθούν να διασώζονται θεωρούνται ζωντανά μνημεία της ελληνικής αγροτικής και βιομηχανικής κληρονομιάς. Ανάμεσά τους βρίσκεται και το τρακτέρ της Νυμφόπετρας, το οποίο χάρη στο μεράκι και την επιμονή του ιδιοκτήτη του συνεχίζει να λειτουργεί, υπενθυμίζοντας μια εποχή όπου η ελληνική βιομηχανία έδινε κίνηση στα χωράφια της χώρας.

Πηγή – paragogin.gr