Τάσος Δούσης: «Τούρκοι παντού ξεπουλάμε και μας αγοράζουν μπιρ παρά. Δηλαδή κάπου ώπα..»

Σε μία οργισμένη ανάρτηση στο διαδίκτυο προχώρησε ο γνωστός παρουσιαστής, Τάσος Δούσης.

Μέσω αυτής αναφέρεται στο ξεπούλημα που γίνεται όπως αναφέρει κατοικιών, κτιρίων και οικοπέδων σε Τούρκους (και όχι μόνο), ενώ στηλιτεύει και τη στάση της κυβέρνησης για όσα γίνονται.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τάσου Δούση:

«Τούρκοι ΠΑΝΤΟΥ ξεπουλάμε και μας αγοράζουν μπιρ παρά!!

Για να εξηγηθούμε μία και έξω. Δεν έχω κανένα θέμα με τους «γείτονες»και φυσικά δεν θεωρώ τον εαυτό μου «τουρκοφάγο» ❤️Αλλά να κάνω μια ερώτηση προς την ελληνική κυβέρνηση. Αγοράζουν οι Τούρκοι τα ΠΑΝΤΑ. Και καλά στην Αθήνα. Εδώ μιλάμε πως αγοράζουν τους πάντες και τα πάντα σε Σάμο, Αλεξανδρούπολη,Χιο.

✌🏼Τώρα ξεκίνησαν να αγοράζουν φουλ και στις Κυκλάδες. Δηλαδή κάπου ώπα. Την ξεφτίλα με τους Τούρκους μαφιόζους την ζήσαμε στο πετσί μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πέρασαν στην χώρα με άσυλο και κοντέψανε από το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων να αγοράσουν μέχρι και ποδοσφαιρική ομάδα. Καλά αυτό δεν μας έγινε μάθημα; ❤️

Δηλαδή ανοίγουμε την χώρα με την Golden Visa στους πάντες, χωρίς κανένα όριο; Στην τελική να το πω και πιο απλά. Εγώ έως έλληνας πολίτης μπορώ να πάω Τουρκία να αγοράσω ένα ακίνητο στο όνομα μου έτσι απλά! Ρωτάω δεν ξέρω. 🙏

Η Golden Visa πρέπει τώρα να καταργηθεί για τους ΠΑΝΤΕΣ όχι μόνο για τους Τούρκους. Μας έρχονται οι Βούλγαροι(αυτοί δεν θέλουν Visa) και όλοι οι Βαλκάνιοι και αγοράζουν σπίτια σε Χαλκιδική και αλλού και στην συνέχεια να νοικιάζουν σε συντοπίτες τους μέσα από τα social media και συμβαίνει της μουρλής το πανηγύρι σε όλη την βόρεια Ελλάδα. (Θα γράψω άλλο άρθρο για τα αίσχη που κάνουν στην Χαλκιδική βλάχο τουρίστες Βαλκάνιοι) 🙏

Η Golden Visa ξεπουλάει την χώρα και ανεβάζει τις τιμές. Οι ανοιχτές πωλήσεις ακινήτων χωρίς ελέγχους σε αλλοδαπούς και μάλιστα Τούρκους θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα σε μια κρίση για να μην πω τίποτα πιο βαρύ. 🙏Τέλος για να λέμε και τα δικά μας. Εσείς εκεί στα σύνορα. Ρε πατριώτες άσχετα με το τι σκατα κάνει η κάθε κυβέρνηση. Ρε αδέλφια έλεος. Σταματήστε να πουλάτε τις περιουσίες σας στου Τούρκους. Όσα λεφτά και να δίνουν. Είναι τα σπίτια των παππούδων σας που με αίμα τα κράτησε ο Ελληνικός λαός. Εσάς πως πάει η καρδιά σας να τα ξεπουλάτε στους απέναντι για πέντε φράγκα;

Το ίδιο και στα καρντάσια στην Βόρειο Ελλάδα. Το ξέρω το χρήμα δεν έχει πατρίδα ,αλλά κάπου φτάνει να πουλάτε σε Σκοπιανούς,Ρουμάνους,Βούλγαρους κλπ . Μην δίνετε τις περιουσίες σας για ένα κομμάτι ψωμί. Δουλέψτε εσείς τα σπίτια σας. Βγάλτε εσείς κέρδος από τα Airbnb. Γιατί να κάνουμε μάγκες όλους τους γείτονες καλούς ή «κακούς»;