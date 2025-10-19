Τέλος ο καφές και τα χοντρά μπουφάν την ώρα της οδήγησης με τον νέο ΚΟΚ

Στις πρόσφατες αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) υπάρχουν ρυθμίσεις που προκαλούν αίσθηση, όχι τόσο για την καινοτομία τους, όσο για το πόσο «οικείες» ήταν οι συμπεριφορές που πλέον κρίνονται παραβατικές.

Καταρχάς, η κατανάλωση καφέ ή άλλου ροφήματος ενώ ο οδηγός χειρίζεται το αυτοκίνητο, πλέον αντιμετωπίζεται ως παραβίαση. Ο λόγος είναι απλός: το να κρατά κάποιος ποτήρι στο χέρι, καθώς οδηγεί, αυτομάτως του αφαιρεί τη συγκέντρωση στο δρόμο. Το χέρι απομακρύνεται από το τιμόνι, το ρόφημα μπορεί να χυθεί και να του αποσπάσει την προσοχή.

Επιπλέον, η χρήση χοντρών μπουφάν κατά την οδήγηση, παρά την πρώτη εντύπωση πως είναι απλώς θέμα άνεσης ή εποχής, εντάχθηκε στις ρυθμίσεις που θεωρούνται «επικίνδυνη» συνήθεια. Η λογική που προβάλλεται είναι ότι τέτοιου τύπου ένδυση περιορίζει την ελευθερία κινήσεων των χεριών, ιδίως σε περίπτωση που απαιτηθεί απότομος χειρισμός του τιμονιού ή ταχείας αντίδρασης.

Οι ρυθμίσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πιο συστηματικής επιτήρησης της οδικής συμπεριφοράς, με έμφαση σε λεπτομέρειες που ως τώρα θεωρούνταν «ασφαλείς». Το να αφήνετε μια σακούλα με ψώνια στο κάθισμα του αυτοκινήτου που σε απότομο φρενάρισμα μπορεί να μετατραπούν σε επικίνδυνα στοιχεία ή η χρήση βάσεων κινητού στο παρμπρίζ που περιορίζουν την ορατότητα, είναι πλέον υπό αυστηρότερη κρίση.

Καθώς αυτές οι αλλαγές εφαρμόζονται, μένει να φανεί πόσο εύκολα θα γίνουν αποδεκτές από τους οδηγούς στην πράξη, πόσο σαφής θα είναι η αστυνόμευση τους και ποιες θα είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης.