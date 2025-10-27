Τα εγγόνια της έχουν… εγγόνια: Ποιο τρόφιμο δεν τρώει ποτέ η αιωνόβια Άννα Παπανδρέου και έχει φτάσει τα 104 χρόνια

Η εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1 φιλοξένησε σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2025, την εντυπωσιακή αιωνόβια Άννα Παπανδρέου, η οποία, σε ηλικία 104 ετών, μετέφερε ένα συγκλονιστικό μήνυμα ζωής, έχοντας γεννηθεί στην Καππαδοκία και βιώνοντας ιστορικά γεγονότα, όπως ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Δείτε το βίντεο:

Η μεγάλη οικογένεια και η απώλεια

Η κυρία Άννα Παπανδρέου δεν είναι μόνο μια μάρτυρας του 20ου αιώνα, αλλά και μάνα, γιαγιά, προγιαγιά και προ-προγιαγιά. Τόνισε ότι έχει μια τεράστια οικογένεια, η οποία περιλαμβάνει:

3 παιδιά

7 εγγόνια

3 δισέγγονα

2 τρισέγγονα

Η ίδια μίλησε και για τον σύζυγό της, ο οποίος πέθανε το 1993. Από τότε, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλησε να παντρευτεί ξανά.

Το μυστικό της μακροζωίας: Διατροφή και υγεία

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της μαρτυρίας της 104χρονης είναι η σχέση της με την υγεία και τη διατροφή. Η κυρία Άννα τόνισε ότι δεν έχει πάει ποτέ στη ζωή της σε γιατρό!

Όσον αφορά τη διατροφή της, αποκάλυψε το μυστικό της μακροζωίας της:

Τρώει πάρα πολλά φρούτα.

Δεν τρώει καθόλου κρέας.

Έχει κόψει πλέον και τα γλυκά.

Η συνταγή της, βασισμένη στην απλή, μεσογειακή διατροφή και στην πλήρη αποφυγή του κρέατος, φαίνεται να είναι το κλειδί για τη σιδερένια της υγεία, η οποία της επιτρέπει να είναι παρούσα και ενεργή στα 104 της χρόνια. Η Άννα Παπανδρέου έδωσε ένα ηχηρό μήνυμα για την αξία της πρόληψης και της σωστής διατροφής, το οποίο έρχεται ως συμπέρασμα μιας ζωής γεμάτης εμπειρίες.