Τα μάτια στον ουρανό: Από απόψε συμβαίνει μια σπάνια «πλανητική παρέλαση» – Πώς θα την απολαύσετε

Οι παρατηρητές του ουρανού μπορούν από σήμερα να παρατηρήσουν μια σπάνια «απόλαυση» καθώς επτά πλανήτες – ο Άρης, ο Δίας, ο Ουρανός, η Αφροδίτη, ο Ποσειδώνας, ο Ερμής και ο Κρόνος θα είναι όλοι ορατοί για λίγο στον βραδινό ουρανό.

Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως «πλανητική παρέλαση» είναι ένα σπάνιο θέαμα και θα είναι η τελευταία φορά που επτά πλανήτες μπορούν να φανούν τόσο καλά ταυτόχρονα μέχρι το 2040.

Η καλύτερη ευκαιρία να δείτε όσο το δυνατόν περισσότερους πλανήτες θα είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου σήμερα Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Τέσσερις από τους πλανήτες – ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Δίας και ο Άρης – θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Ο Κρόνος θα είναι πιο δύσκολο να γίνει αντιληπτός γιατί θα είναι χαμηλά στον ορίζοντα. Θα χρειαστεί ένα τηλεσκόπιο για να εντοπίσει κανείς τους άλλους δύο πλανήτες – τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα.

Μια καλή θέα του ορίζοντα και ένας καθαρός ουρανός θα αυξήσουν τις πιθανότητες να γίνει αντιληπτό το φαινόμενο. Ωστόσο, το παράθυρο για να δείτε και τους επτά πλανήτες θα είναι πολύ σύντομο. Ο Δρ Έντουαρντ Μπλούμερ, αστρονόμος στο Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς είπε: «Υπάρχει μια σπάνια ευκαιρία να έχουμε επτά πλανήτες σε ουσιαστικά ένα βολικό μέρος για να τους δούμε».

Καθώς ο ήλιος δύει, ο Κρόνος και ο Ερμής θα δύουν επίσης, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τους δει κανείς. «Έχετε πραγματικά μόνο λίγα λεπτά μετά τη δύση του ηλίου για να τους δείτε πριν σβήσουν στον ορίζοντα. Μετά από αυτό, θα μπορείτε ακόμα να βλέπετε καθαρά την Αφροδίτη, τον Δία και τον Άρη για πολύ περισσότερο χρόνο», πρόσθεσε ο Δρ Μπλούμερ.

