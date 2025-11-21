Τα πιο δημοφιλή ονόματα κοpιτσιών στην Ευρώπη – Ποιο όνομα κυριαρχεί στην Ελλάδα

Το όνομα συνοδεύει έναν άνθρωπο σε όλη του τη ζωή και συχνά αντικατοπτρίζει τις παραδόσεις και τις τάσεις κάθε χώρας. Ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων χάρτης που παρουσιάζει το δημοφιλέστερο όνομα για κορίτσια σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα κυκλοφόρησε πρόσφατα, και τα αποτελέσματα εντυπωσιάζουν.

Ελλάδα: Το όνομα που βρίσκεται στην κορυφή θα σας εκπλήξει!

Στην Ελλάδα, όπως και σε αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, το όνομα Μαρία παραμένει η πρώτη επιλογή των γονιών για τα κοριτσάκια τους. Πρόκειται για ένα κλασικό όνομα που έχει ιστορική και θρησκευτική αξία για τους Έλληνες, ενώ ταυτόχρονα είναι εύηχο και διαχρονικό.

Σοφία: Η απόλυτη «βασίλισσα» των ονομάτων στην Ευρώπη

Εάν κάποιος έπρεπε να διαλέξει το πιο κοινό ευρωπαϊκό όνομα, αυτό θα ήταν ξεκάθαρα η Sofia (Σοφία). Το όνομα κυριαρχεί σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ρωσία και αρκετές χώρες των Βαλκανίων. Φαίνεται ότι η έννοια της σοφίας (σοφία στα ελληνικά σημαίνει σοφία, wisdom) ασκεί ιδιαίτερη γοητεία στους Ευρωπαίους γονείς.

Η «Zeynep» που κυριαρχεί στην Τουρκία και η «Jade» που κατέκτησε τη Γαλλία

Ανάμεσα στα δημοφιλή ευρωπαϊκά ονόματα ξεχωρίζουν και κάποιες ιδιαίτερες επιλογές. Στην Τουρκία, κυριαρχεί το όνομα Zeynep (Ζεϊνέπ), που έχει αραβικές ρίζες, ενώ στη Γαλλία φαίνεται πως το όνομα Jade (Τζέιντ) είναι πλέον η πρώτη επιλογή, ένα όνομα που παραπέμπει στον πολύτιμο λίθο νεφρίτη.

Η Olivia κατακτά τη Βρετανία και τις σκανδιναβικές χώρες

Η Olivia (Ολίβια) είναι το πιο δημοφιλές όνομα στη Μεγάλη Βρετανία και σε σκανδιναβικές χώρες, όπως η Σουηδία και η Φινλανδία. Η δημοτικότητα του ονόματος ίσως οφείλεται στον εύηχο χαρακτήρα του και στην απλότητά του, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό.

Πολωνία: Η δύναμη του ονόματος «Zofia»

Στην Πολωνία κυριαρχεί το όνομα Zofia (Ζόφια), το οποίο είναι η πολωνική εκδοχή του ονόματος Σοφία. Αυτό δείχνει πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η σημασία του ονόματος αυτού σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανεξάρτητα από την τοπική προφορά του.

Στην Ισπανία λατρεύουν τη Lucia και στην Ολλανδία την Emma

Η Lucia (Λουτσία) είναι η αγαπημένη επιλογή των Ισπανών, ένα όνομα με λατινικές ρίζες που σημαίνει «φως». Στην Ολλανδία, από την άλλη, φαίνεται να κυριαρχεί το όνομα Emma (Έμμα), που είναι επίσης εξαιρετικά δημοφιλές και σε άλλες χώρες όπως το Βέλγιο.