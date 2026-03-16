Τι οδήγησε τα σχολεία στη Σουηδία να πατήσουν φρένο στις οθόνες και να επιστρέψουν στο μολύβι και στο χαρτί

Σε μια περίοδο όπου η ψηφιακή τεχνολογία έχει εισβάλει σχεδόν σε κάθε πτυχή της εκπαίδευσης, η Σουηδία φαίνεται να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα πίσω – ή, όπως λένε πολλοί ειδικοί, προς τη σωστή κατεύθυνση. Η χώρα αποφάσισε να περιορίσει τη χρήση ψηφιακών οθονών στα σχολεία και να επενδύσει ξανά στην ανάγνωση έντυπων βιβλίων και στις σχολικές βιβλιοθήκες, μετά από ανησυχητικά στοιχεία που δείχνουν πτώση στις επιδόσεις των μαθητών στον αλφαβητισμό και στην κατανόηση κειμένου.

Την τελευταία δεκαετία η Σουηδία υπήρξε από τις πιο «ψηφιοποιημένες» εκπαιδευτικά χώρες της Ευρώπης. Τα σχολεία προώθησαν τη χρήση tablets και υπολογιστών από πολύ μικρές ηλικίες, ενώ πολλά έντυπα βιβλία αντικαταστάθηκαν από ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των διεθνών αξιολογήσεων και ερευνών για τις μαθησιακές δεξιότητες προκάλεσαν έντονη ανησυχία. Οι επιδόσεις των μαθητών στην κατανόηση κειμένου και στην ανάγνωση παρουσίασαν πτώση, γεγονός που άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για το κατά πόσο η υπερβολική χρήση οθονών βοηθά ή τελικά δυσκολεύει τη μαθησιακή διαδικασία.

Σε μια χώρα που είχε συνηθίσει να πρωταγωνιστεί στο PISA, το διεθνές πρόγραμμα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την αξιολόγηση 15χρονων μαθητών, τα αποκαρδιωτικά αποτελέσματα της τελευταίας έκθεσης του 2022 ήχησαν καμπανάκια. Με σκορ ελαφρώς καλύτερο από τον μέσο όρο, έφεραν τη Σουηδία στην 22η θέση στην κατανόηση κειμένου μεταξύ των 81 συμμετεχουσών χωρών και οικονομιών (η Ελλάδα ήταν στην 41η θέση, με βαθμολογία 438 βαθμών, περνώντας κάτω από τον πήχη).

Η κυβέρνηση της Σουηδίας ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ενισχύσει σημαντικά τις σχολικές βιβλιοθήκες, να αυξήσει τη διαθεσιμότητα έντυπων βιβλίων και να ενθαρρύνει την καθημερινή ανάγνωση μέσα στην τάξη. Παράλληλα, εξετάζονται οδηγίες που θα περιορίζουν τη χρήση ψηφιακών συσκευών στα πρώτα σχολικά χρόνια, δίνοντας προτεραιότητα σε πιο παραδοσιακές μορφές μάθησης, όπως το διάβασμα και η γραφή στο χαρτί.

Οι ειδικοί στον τομέα της εκπαίδευσης επισημαίνουν ότι η γραφή με το χέρι ενεργοποιεί διαφορετικές γνωστικές λειτουργίες από ό,τι η πληκτρολόγηση σε μια οθόνη. Όταν ένα παιδί γράφει με μολύβι ή στυλό, ο εγκέφαλος συμμετέχει πιο ενεργά στη διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας. Η κίνηση του χεριού, η οπτική επαφή με τις λέξεις και η αργότερη, πιο συνειδητή καταγραφή των σκέψεων βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση και απομνημόνευση του περιεχομένου. Με άλλα λόγια, η γραφή στο χαρτί δεν είναι απλώς ένας παλαιότερος τρόπος καταγραφής, αλλά μια διαδικασία που ενισχύει τη μάθηση.

Παράλληλα, η ανάγνωση σε έντυπο βιβλίο φαίνεται να προσφέρει διαφορετική εμπειρία από την ανάγνωση σε οθόνη. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές τείνουν να συγκεντρώνονται περισσότερο όταν διαβάζουν από χαρτί, ενώ η ψηφιακή ανάγνωση συχνά συνδέεται με πιο επιφανειακή επεξεργασία του κειμένου. Οι περισπασμοί, οι ειδοποιήσεις και η γενικότερη κουλτούρα της γρήγορης κατανάλωσης περιεχομένου στο διαδίκτυο μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την προσοχή και τη βαθιά κατανόηση.

Στις σχολικές αίθουσες της Σουηδίας, η αλλαγή είναι ήδη ορατή. Για πέντε λεπτά στην αρχή κάθε μαθήματος, οι μαθητές διαβάζουν ένα βιβλίο που έχουν επιλέξει από τη σχολική βιβλιοθήκη. Οι δάσκαλοι διαβάζουν φωναχτά στους μαθητές βιβλία. Κάθε δεύτερη εβδομάδα, ο σχολικός βιβλιοθηκάριος ξεναγεί τάξεις, προτείνοντας βιβλία.

Η στροφή της Σουηδίας προς τα βιβλία και τη γραφή στο χαρτί δεν σημαίνει ότι η χώρα εγκαταλείπει την τεχνολογία. Αντίθετα, στόχος είναι να βρεθεί μια πιο ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στον ψηφιακό κόσμο και τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης. Οι αρχές της εκπαίδευσης τονίζουν ότι η τεχνολογία παραμένει σημαντικό εργαλείο, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει βασικές δεξιότητες όπως η ανάγνωση, η συγκέντρωση και η κριτική σκέψη.

Η συζήτηση που άνοιξε στη Σουηδία παρακολουθείται με μεγάλο ενδιαφέρον και από άλλες χώρες. Καθώς τα σχολεία σε όλο τον κόσμο επενδύουν όλο και περισσότερο στην ψηφιακή εκπαίδευση, το σουηδικό παράδειγμα υπενθυμίζει ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αποτελεί πάντα λύση. Μερικές φορές, η επιστροφή σε πιο απλές πρακτικές, όπως το βιβλίο και το χαρτί, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη μάθηση των παιδιών και για την ανάπτυξη ουσιαστικών δεξιοτήτων γραμματισμού.