Τουρισμός για Όλους: Voucher έως 600 ευρώ για Χριστουγεννιάτικες διακοπές – Τα ονόματα των δικαιούχων

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Τουρισμού ο οριστικός πίνακας δικαιούχων της χαμηλής περιόδου στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», μετά την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών της υψηλής περιόδου.

Οι πολίτες μπορούν να δουν ΕΔΩ αναλυτικά τα ονόματα των νέων ωφελούμενων.

Οι δικαιούχοι προέκυψαν από τον πίνακα των μη κληρωθέντων της χαμηλής περιόδου, βάσει της σειράς κατάταξης που είχε προκύψει από την κλήρωση του περασμένου Μαρτίου.

Οι νέοι κληρωθέντες θα λάβουν άμεσα ενημέρωση μέσω της αίτησης που έχουν υποβάλει στην πλατφόρμα του Προγράμματος και, στη συνέχεια, θα ειδοποιηθούν προσωπικά με SMS και e-mail για τη διαδικασία έκδοσης των νέων καρτών στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει.

Πώς βγαίνει το voucher έως 600 ευρώ

Ακολούθως, απαιτείται η ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, σύμφωνα με τις οδηγίες του πιστωτικού ιδρύματος που έχει επιλέξει κάθε δικαιούχος.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, κάτι που το κάνει ιδανικό για φθηνές ή πιο οικονομικές Χριστουγεννιάτικες διακοπές, όπως μια κοινή χρεωστική κάρτα, για διαμονή σε κατάλυμα της επιλογής τους, χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Συνολικά, οι νέοι δικαιούχοι ανέρχονται σε 13.983 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί σε ενίσχυση 4.549.200 ευρώ.

Για τις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που περιλαμβάνονται στους Οριστικούς Πίνακες Χαμηλής και Υψηλής περιόδου αλλά λαμβάνουν προσωρινά μειωμένο ποσό ενίσχυσης, θα αποσταλεί σχετική ενημέρωση στο e-mail που είχαν δηλώσει κατά την αίτηση.

Με αυτή θα γνωστοποιείται η διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων τους και η πίστωση του πρόσθετου ποσού που δικαιούνται, ανάλογα με την κατηγορία και την περίοδο συμμετοχής τους.