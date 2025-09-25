Τούρκος επιχειρηματίας δεν ξέχασε το νοσοκομείο της Λέρου που του έσωσε τη ζωή και έκανε δωρεά 115.000 €

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπανσί, ιδιοκτήτης της Pegasus Airlines, πριν 2 χρόνια είχε σοβαρό ατύχημα με σκάφος στη Λέρο.

Ο Τούρκος μεγιστάνας Ali Sabancι, ιδιοκτήτης της Pegasus Airlines, δεν ξέχασε το νοσοκομείο Λέρου που του είχε σώσει τη ζωή μετά το σοκαριστικό ατύχημα με σκάφος που είχε με την οικογένειά του το καλοκαίρι του 2023.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Lerosnews.gr, ο Τούρκος επιχειρηματίας έκανε δωρεά ύψους 115 χιλ. ευρώ, που έγινε δεκτή από το νοσοκομείο της Λέρου.

Ευγνωμοσύνη για τη νύχτα που σώθηκε μια ζωή

Με τα χρήματα από τη δωρεά του, θα αγοραστεί σύγχρονο χειρουργικό κρεβάτι και ειδικός φωτισμός για τα χειρουργεία. Ο κ. Sabancı εξέφρασε την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Λέρου για την κρίσιμη συμβολή τους εκείνη τη δύσκολη νύχτα, όταν του παρασχέθηκαν οι πρώτες, σωτήριες ιατρικές φροντίδες.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον χειρουργό κ. Γεώργιο Κρασονικολάκη, που, όπως αναφέρεται, έδωσε “μάχη” για να κρατηθεί στη ζωή.

Σε καλή κατάσταση η υγεία της οικογένειας

Ο ίδιος ο κ. Sabancı και τα μέλη της οικογένειάς του αναρρώνουν και βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, έχοντας βιώσει μια τραυματική εμπειρία που, όπως τονίζουν, δεν πρόκειται να ξεχάσουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Sabancı αναμένεται σύντομα στη Λέρο, προκειμένου να εκφράσει από κοντά τις ευχαριστίες του για την υποστήριξη που έλαβε από το ιατρικό προσωπικό και το Νοσοκομείο του νησιού.

Το χρονικό

Να υπενθυμίσουμε ότι τον Αύγουστο του 2023, ο Τούρκος επιχειρηματίας είχε σοβαρό ατύχημα με σκάφος στη Λέρο.

Το ζευγάρι τραυματίστηκε σοβαρά όταν το ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε βράχια ανοιχτά του νησιού.

O Αλί Σαμπανσί μεταφέρθηκε αρχικά στο Κρατικό θεραπευτήριο Λέρου με τους γιατρούς εκεί να δίνουν υπεράνθρωπη μάχη και να κατορθώνουν να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διακομίσθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη, όπου νοσηλεύτηκε στην Εντατική, σε κρίσιμη κατάσταση.

“Χθες σώσαμε δυο ανθρώπινες ζωές. Είμαστε υπερήφανοι για το ιατρικό προσωπικό. Για τους ιατρούς Κρασονικολάκη, Μπαλιάκο, Κεραμάρη και ολόκληρη την ομάδα του χειρουργείου μας, που όλη την νύκτα χθες χειρουργούσανε δυο συνανθρώπους μας και τελικά τους ΕΣΩΣΑΝ. Θέλουμε ΟΛΟΙ ΝΑ ΑΙΣΘΆΝΟΝΤΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ. Εμείς συνεχίζουμε, πρέπει όμως να αναγνωρίζουμε και κάποιες τόσο σημαντικές προσπάθειες.”, ανέφερε η ανάρτηση του νοσοκομείου για το περιστατικό.