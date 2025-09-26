«Το είχα υποσχεθεί στον άντρα μου»: Η συνταξιούχος αγρότισσα που δώρισε ασθενοφόρο στο Μεσολόγγι έφυγε από την ζωή

Η Αθηνά Παπαχρήστου, η αγρότισσα με την χρυσή καρδιά που είχε δωρίσει στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου ένα ασθενοφόρο, από τον Αύγουστο δεν είναι πια μαζί μας.

Η απόφαση της συνταξιούχου αγρότισσας, της κυρίας Αθηνάς Παπαχρήστου, να δωρίσει στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου ένα ασθενοφόρο για να βοηθά τους κατοίκους της πόλης συγκίνησε όλη την Ελλάδα.

Όλα ξεκίνησαν όταν η κυρία Αθηνά συνάντησε τη διοικήτρια του νοσοκομείου και της ανακοίνωσε την απόφασή της. «Θέλω να σας αγοράσω ένα νοσοκομειακό!», της είπε, όπως έγραψε στο Facebook η Μαρία Σκαρμούτσου, εργαζόμενη του νοσοκομείου που παρακολούθησε όλη τη διαδικασία.

Ολόκληρη η ανάρτηση της κυρίας Σκαρμούτσου είναι πολύ συγκινητική. Πιο συγκεκριμένα έγραψε:

“Μια αλήθεια που πρέπει να διαβάσετε όλοι και πρέπει να μάθουν άλλοι τόσοι….

Η κυριά Αθηνά μας.

Το παράδειγμα που πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας όταν μας ρωτάνε «τι σημαίνει μεγαλείο ψυχης;»

Την κυρία Αθηνά την γνωρίσαμε η Διοικήτρια Ελένη Φιλιπποπούλου κι εγώ, όταν πριν από περίπου 1,5 χρόνο ήρθε σα γνήσια ψυχή που είναι και ειπε: «θέλω να σας αγοράσω ένα νοσοκομειακό!»

Την αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή, ημασταν συγκινημένες σε κάθε της επίσκεψη και την διαβεβαιώσαμε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να τη βοηθήσουμε.

Μια ψυχούλα ατόφια που τα μάτια της δάκρυζαν όποτε μιλούσε για τα 12 χρόνια που έτρεχε με την ασθένεια του άντρα της με τα ασθενοφόρα.

«Το χω υποσχεθεί στον άντρα μου που έφυγε. θέλω να μπορούν να έχουν οι Μεσολογγίτες ένα ασθενοφόρο που να είναι πάντα εδω και να βοηθάει τους ταλαίπωρους και τους φτωχούς»

Πραγματικά απ το υστέρημα της, κατάφερε σήμερα να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα.

Η Κυρία Αθηνά, η φίλη μας πια, σήμερα έλαμπε από χαρά. Φοβόταν μήπως δεν είναι υγιής να το δει να έρχεται και να το ευλογήσει ο παπάς.

«Μαρία μου να έρθει γρήγορα, να μαι ζωντανή να το δω».

«Θα είσαι κυρία Αθηνά, γιατί είσαι καλός άνθρωπος. Θα βάλεις τα καλά σου και θα έρθεις να βγάλουμε φωτογραφία!»

Όπως και έγινε.

Χαίρομαι που κράτησα μια τόσο σημαντική υπόσχεση!

Κυρία Αθηνά. Σ αγαπάμε.

Για την ψυχή σου που είναι σπάνια

Υποκλινόμαστε.

Για την προσφορά της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, την παρασημοφόρησε με το παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής ενώ είχε επικοινωνήσει μαζί της ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την ευχαρίστησε για τη δωρεά της και της ζήτησε να γνωριστούν από κοντά.

Η σειρήνα του ασθενοφόρου ήχησε στην κηδεία της Αθήνας Παπαχρήστου