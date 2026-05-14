Το ελληνικό νησί που βάζει τέλος στο «χρυσάφι» για τις ξαπλώστρες – Δωρεάν ομπρέλες για όλους στις παραλίες

Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση γύρω από την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και το αυξανόμενο κόστος των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκεται πιο έντονα από ποτέ στο προσκήνιο, η Σύρος επιλέγει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο κοινωνικό μήνυμα: οι παραλίες είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να παραμένουν ανοιχτές, προσβάσιμες και φιλόξενες για όλους.

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες προετοιμασίας των παραλιών του νησιού ενόψει της νέας θερινής περιόδου, με στόχο όλα να είναι έτοιμα έως τα τέλη Μαΐου. Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται δεν περιορίζονται μόνο σε ζητήματα αισθητικής ή τουριστικής προβολής, αλλά εντάσσονται σε μια συνολική φιλοσοφία που δίνει έμφαση στη δημόσια χρήση, την κοινωνική ευαισθησία και την ισότιμη πρόσβαση.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες ξεχωρίζει η τοποθέτηση δημοτικών ομπρελών στις παραλίες του νησιού. Η Σύρος διαθέτει ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο περίπου 250 δημοτικών ομπρελών, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες. Σε μια εποχή όπου το κόστος για μια οργανωμένη θέση στην παραλία συχνά προκαλεί αντιδράσεις, η επιλογή αυτή αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς υπενθυμίζει ότι η σκιά και η άνεση στην παραλία δεν θα έπρεπε να αποτελούν πολυτέλεια.

Η Σύρος συγκαταλέγεται στους δήμους που έχουν επενδύσει συστηματικά στη δωρεάν παροχή βασικών υποδομών στις παραλίες τους, προωθώντας ένα μοντέλο τουρισμού που δεν βασίζεται αποκλειστικά στην εμπορική εκμετάλλευση του δημόσιου χώρου, αλλά στην ποιότητα ζωής και τη φιλοξενία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Ο δήμος έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποδομών που επιτρέπει σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες να απολαμβάνουν τη θάλασσα με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Στις παραλίες του νησιού έχουν τοποθετηθεί διάδρομοι πρόσβασης ΑμεΑ, ειδικές αλλαξιέρες, τουαλέτες για άτομα με αναπηρία, καθώς και συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, που επιτρέπουν την ισότιμη συμμετοχή όλων στην καλοκαιρινή εμπειρία.

Παράλληλα, οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνουν δημοτικές τουαλέτες, πληροφοριακές σημάνσεις, πίνακες ανακοινώσεων και χάρτες πληροφόρησης, ενισχύοντας συνολικά την οργάνωση και τη λειτουργικότητα των παραλιών. Σημαντικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας αποτελεί και η σταθερή κατάκτηση επτά Γαλάζιων Σημαιών κάθε χρόνο, γεγονός που αποτυπώνει τη διαρκή φροντίδα για καθαρές, ασφαλείς και ποιοτικές ακτές.

Όπως τονίζει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Παραλιών του Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, Γιάννης Βουτσίνος, «για εμάς οι παραλίες δεν είναι απλώς σημεία τουριστικής προβολής. Είναι δημόσιοι χώροι που πρέπει να είναι καθαροί, λειτουργικοί, προσβάσιμοι και φιλόξενοι για όλους». Όπως σημειώνει, η δωρεάν χρήση των δημοτικών ομπρελών, οι υποδομές για τα άτομα με αναπηρία και τα συστήματα πρόσβασης στη θάλασσα αποτυπώνουν τον στόχο για «μια Σύρο ανοιχτή, ανθρώπινη και φιλόξενη για κάθε κάτοικο και κάθε επισκέπτη».

Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις, η Σύρος δεν προβάλλει μόνο την κυκλαδίτικη ομορφιά της, αλλά και ένα διαφορετικό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης. Ένα μοντέλο που δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο, στην ελεύθερη πρόσβαση, στην κοινωνική ισότητα και στον σεβασμό του δημόσιου χώρου, αποδεικνύοντας ότι οι παραλίες μπορούν να παραμείνουν χώρος κοινός και ανοιχτός για όλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ