«Το καθήκον πάνω από τα 8 μποφόρ»: Καπετάνιος αψήφησε την κακοκαιρία και μετέφερε βρέφος από τη Σκόπελο στον Βόλο

Στιγμές έντονης αγωνίας εκτυλίχθηκαν ανήμερα της Πρωτομαγιά στη Σκόπελος, όταν ένα μόλις 19 μηνών βρέφος χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Βόλος, υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η περιπέτεια ξεκίνησε τις πρωινές ώρες, όταν οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν, καθώς υπήρχε η πιθανότητα το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου, όπου οι γιατροί έκριναν ότι απαιτείται η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένο έλεγχο.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση έπαιξε ο καπετάνιος Γιώργος Κυριαζής από την Αλόννησος, ο οποίος με το σκάφος «Άξιον Εστί» έσπευσε στη Σκόπελο. Από το λιμάνι του Αγνώντα παρέλαβε το βρέφος, τη μητέρα του και δύο γιατρούς, ξεκινώντας ένα δύσκολο ταξίδι προς τον Βόλο.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του Alpha TV, οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές: «Κλήθηκα τα ξημερώματα. Οι άνεμοι ήταν 7-8 μποφόρ. Έφυγα από την Αλόννησο και πήγα στον Αγνώντα Σκοπέλου και παραλάβαμε το βρέφος», ανέφερε, τονίζοντας ότι η διαδρομή πραγματοποιήθηκε με προσοχή αλλά και την απαραίτητη ταχύτητα.

Παρά τα μποφόρ και τις δυσκολίες, το σκάφος κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του σε 1 ώρα και 37 λεπτά, χρόνος ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με τις ιδανικές συνθήκες, αλλά ενδεικτικός της αποτελεσματικότητας και του επαγγελματισμού της επιχείρησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στάση της μητέρας, η οποία παρέμεινε ψύχραιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής, κρατώντας το παιδί στην αγκαλιά της. «Η μητέρα δεν φοβήθηκε, γιατί ο άντρας της είναι ναυτικός και με γνώριζε, καθώς έχω εμπειρία σε τέτοιες διακομιδές. Ήταν ήρεμη. Το παιδάκι ήταν ήσυχο στην αγκαλιά της μητέρας του», σημείωσε.

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι η κατάληξη της περιπέτειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε ο καπετάνιος αργότερα, το παιδί είναι καλά στην υγεία του, γεγονός που γέμισε όλους με ανακούφιση. «Ένιωσα πολύ όμορφα και περήφανος που το παιδάκι είναι μία χαρά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η επιχείρηση αυτή ανέδειξε για ακόμη μία φορά την αξία της άμεσης κινητοποίησης, της εμπειρίας και της ανθρώπινης αλληλεγγύης, ειδικά σε περιοχές όπου οι αποστάσεις και οι καιρικές συνθήκες μπορούν να κάνουν κάθε λεπτό να μετράει διπλά.