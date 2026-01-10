Το κορυφαίο ζευγάρι του TikTok εξομολογείται: Στην αρχή μας κοροΐδευαν, έλεγαν «τι καραγκιοζιλίκια είναι τώρα αυτά»

Στην εκπομπή «The 2Night Show» πριν λίγο καιρό φιλοξενήθηκαν ο Κώστας Τελιορίδης και η Έλσα Καραποτόσογλου, οι οποίοι μίλησαν για την επιτυχημένη ενασχόλησή τους με το TikTok, τα αρνητικά σχόλια που δέχονταν στην αρχή αλλά και το πώς καταφέρνουν να περνάνε καλά μετά από 21 χρόνια γάμου και τρία παιδιά.

«Το κάναμε για να προωθήσουμε το μαγαζί»

«Το πρώτο βίντεο το κάναμε στο μαγαζί της Έλσας με τα βαπτιστικά. Είχε έρθει ο Κώστας με δυο φίλους του στο μαγαζί και έκαναν διαφορετικούς χαρακτήρες. Ο Κώστας ήταν ο χαλαρός, ο άλλος ο τσιγκούνης και ο άλλος ο “θα τα πάρω όλα”. Το κάναμε για να προωθήσουμε το μαγαζί», είπε αρχικά ο Κώστας Τελιορίδης, με τη σύζυγό του να προσθέτει για την ενασχόλησή τους με τα social media:

«Στην αρχή οι περισσότεροι μας κοροΐδευαν λέγοντας “τι καραγκιοζιλίκια είναι τώρα αυτά που κάνουν” και ότι δεν είναι για την ηλικία μας. Δεν ήταν όλα θετικά από την αρχή. Μένω όμως στο καλό κομμάτι. Έβριζαν με βάση το θέμα των βίντεο και με ενοχλούσε όταν έβριζαν τα πρόσωπα που έπαιζαν στα βίντεο. Τώρα, από τα 1000 σχόλια τα 999 είναι θετικά. Το ένα δεν το βλέπουμε καν αλλά με ενοχλούσε με ενοχλούσε όταν προσβάλανε τα παιδιά που παίζουν, γιατί δεν είμαστε ηθοποιοί αλλά μια παρέα».

«Έχω ένα βίντεο με 3,6 εκατομμύρια προβολές»

Επιπλέον, η Έλσα Καραποτόσογλου ανέφερε για το TikTok: «Έχουμε ανεβάσει 40 βίντεο εγώ και 40 ο Κώστας. Έχω ένα βίντεο με 3,6 εκατομμύρια προβολές. Τα σενάρια των βίντεο δεν έχουν να κάνουν πάντα με την οικογένεια αλλά και με τη δουλειά ή την προσωπική μας σχέση.

Πολλές φορές αναπαριστούμε περιστατικά που μας έχουν συμβεί. Γυρνάμε δύο βίντεο την εβδομάδα, δεν έχουμε χρόνο. Κάνουμε τα γυρίσματα στη 1 το βράδυ και το μοντάζ μπορεί να χρειαστεί 3-4 ώρες. Δεν προλαβαίνουμε περισσότερα βίντεο, δεν είναι η δουλειά μας αυτό αλλά το άλλο κομμάτι, οι επιχειρήσεις μας. Δεν υπάρχει χρόνος. Περιμένω ότι κάποια στιγμή όλο αυτό θα τελειώσει, αλλά θα έρθει ένας άλλος τρόπος διαφήμισης μετά».

«Δεν ξέρω αν μας ανανέωσαν τα βίντεο. Σίγουρα 21 χρόνια έχουν τις δυσκολίες τους. Είναι πολλά τα χρόνια, ήμασταν και μικροί, αλλά δε μας άφησε η καθημερινότητα να κουραστούμε. Με τρία παιδιά είσαι συνέχεια στην εγρήγορση.

Επίσης, δεν είμαστε μαζί όλη τη μέρα, είμαστε στις δουλειές μας. Τα βράδια είμαστε μαζί. Πριν ανοίξω το μαγαζί μου δούλευα στον Κώστα», είπε η Έλσα Καραποτόσογλου για τα 21 χρόνια γάμου με τον Κώστα Τελιορίδη.