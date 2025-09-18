Το κτίριο στην Καλλιθέα που μοιάζει με διαστημόπλοιο

Ένα εντυπωσιακό, φουτουριστικό κτήριο, τραβά τα βλέμματα των περαστικών στην Καλλιθέα.

Κάποιοι το βλέπουν ως διαστημόπλοιο, άλλοι ως καράβι που επιπλέει στη θάλασσα και κάποιοι άλλοι, απλά θαυμάζουν τη σπουδαία αρχιτεκτονική προσέγγιση.

Ένα τετράγωνο μακριά από τη Λεωφόρο Συγγρού, την κεντρική αρτηρία που συνδέει το κέντρο της Αθήνας με τη θάλασσα, βρίσκεται το κτήριο που πήρε την υψηλότερη βαθμολογία environmentally conscious building (LEED Platinum), ενώ ήταν υποψήφιο για το σημαντικότερο ευρωπαικο βραβείο αρχιτεκτονικής (Mies Van der Rohe Prize 2019 nominee).

Το Agemar όπως ονομάζεται το εντυπωσιακό κτίσμα, στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του ομίλου Αγγελικούση. Αρχιτέκτων είναι η κυρία Ρένα Σακελλαρίδου RS SPARCH PC. Το κτήριο εκτείνεται σε 30.000 τ.μ. από τα οποία τα 16.000 αφορούν υπόγειους χώρους.

Η Agemar θέλησε να εκφράσει το άνοιγμα της Αθήνας προς την ακτή.

Οι μακριές οριζόντιες γραμμές μιας υγρής μορφής «πλωτής στη θάλασσα» δημιουργούν μια ισχυρή εταιρική εικόνα στην πόλη, προσαρμόζονται στην αστική κλίμακα και δημιουργούν διάλογο με το έντονο φυσικό φως του αθηναϊκού ουρανού.

Η χρήση διαφορετικών υλικών δημιουργεί αντίθεση μεταξύ του λευκού μαρμάρου κομμένου με CNC και ενός κατακόρυφου κήπου στο πάνω μέρος.

Σε αυτό τον μοναδικό χώρο στεγάζονται γραφεία, φουαγιέ, βιβλιοθήκη, executive floor και roof-garden. Το κτήριο διαθέτει Μουσείο, Βιβλιοθήκη, καφέ, γυμναστήριο, εστιατόριο, τέσσερα υπόγεια επίπεδα με γυμναστήριο, πισίνα και πάρκινγκ 330 αυτοκινήτων.

Δείτε το κτίριο από ψηλά

