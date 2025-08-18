Το μέρος της Ελλάδας που ανάβουν σόμπες τον Αύγουστο – Το βράδυ μπουφανάκι και ζακέτα

Μέσα στον Αύγουστο και την αφόρητη ζέστη, υπάρχει ένα μέρος στην Ελλάδα που μοιάζει να ζει σε άλλη εποχή, καθώς οι νύχτες του θυμίζουν φθινόπωρο και όχι καλοκαίρι.

Οι καλοκαιρινές σόμπες της πλατείας

Ο καύσωνας μπορεί να έφυγε, αλλά η ζέστη εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους περισσότερους. Την ημέρα και τη νύχτα, οι πόλεις παραμένουν καυτές, με τα κλιματιστικά και τους ανεμιστήρες να δουλεύουν ασταμάτητα, καθώς οι τοίχοι και τα μπετά κρατούν τη θερμότητα.

Ωστόσο, υπάρχει μια γωνιά της Ελλάδας όπου το σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό. Το βράδυ, στην κεντρική πλατεία, τα μαγαζιά ανάβουν σόμπες για να ζεστάνουν τους θαμώνες, και οι περαστικοί φορούν μπουφανάκια και ζακέτες.

Ιερά Μονή Προυσού – Παναγία Προυσιώτισσα

Η δροσερή ανάσα του Καρπενησίου

Το Καρπενήσι, χαμένο μέσα στα βουνά, προσφέρει το καλοκαίρι ένα σπάνιο προνόμιο: δροσερά βράδια που θυμίζουν φθινόπωρο. Εκεί, το αεράκι δεν είναι απλώς ευχάριστο, αλλά αρκετά έντονο για να κάνει τους ντόπιους και τους επισκέπτες να αναζητούν λίγη παραπάνω ζεστασιά.

Έτσι, ενώ η Αθήνα και άλλες πόλεις «ψήνονται», στο Καρπενήσι τα μαγαζιά βγάζουν τις σόμπες και ο κόσμος φοράει κάτι ζεστό στους ώμους.

Δείτε το βίντεο