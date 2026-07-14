Το μικρό, καταπράσινο ελληνικό νησί με τους 3000 κατοίκους που αποθεώνουν οι Γάλλοι

Η παγκόσμια προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Odyssey» του βραβευμένου σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν έχει στρέψει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων στον θρυλικό Οδυσσέα και το ταξίδι της επιστροφής του. Λίγο πριν από την έξοδο της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες, η Ιθάκη βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προβολής, καθώς το κορυφαίο γαλλικό περιοδικό Le Figaro κυκλοφόρησε μια ειδική συλλεκτική έκδοση αφιερωμένη αποκλειστικά στο ιστορικό ελληνικό νησί. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), το αφιέρωμα αποτελεί αποτέλεσμα δημοσιογραφικού ταξιδιού που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής και τουριστικής ταυτότητας της Ιθάκης.

Η πολυτελής έκδοση, συνολικής έκτασης 162 σελίδων, φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Στα βήματα του Οδυσσέα» και επιχειρεί να παρουσιάσει στους Γάλλους αναγνώστες όχι μόνο τη μυθολογική διάσταση του νησιού, αλλά και τη σύγχρονη φυσιογνωμία του. Μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και εκτενή ρεπορτάζ, αναδεικνύονται η ιστορία, η αρχαιολογία, η πολιτιστική κληρονομιά, η γαστρονομία, οι παραλίες και τα μοναδικά φυσικά τοπία της Ιθάκης, συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του τόπου που ταυτίστηκε όσο κανένας άλλος με το διαχρονικό έπος της επιστροφής.

Η ειδική αυτή έκδοση προέκυψε ύστερα από δημοσιογραφικό ταξίδι (press trip) που πραγματοποιήθηκε από τις 29 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2026, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας και σε συνεργασία με τον διευθυντή σύνταξης του περιοδικού Figaro Histoire, Michel Dejaeghere. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους, τα παραδοσιακά χωριά, τα μουσεία και τα φυσικά αξιοθέατα, αλλά και να συνομιλήσουν με ανθρώπους που συμβάλλουν στη διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας της Ιθάκης.

Στις σελίδες του αφιερώματος παρουσιάζονται οι διαφορετικές θεωρίες για την ομηρική Ιθάκη, οι ιστορικές αναφορές στον Οδυσσέα, αλλά και η διαχρονική επίδραση της Οδύσσειας στη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύγχρονη ζωή του νησιού, προβάλλοντας τις αυθεντικές εμπειρίες που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης, από τις πεζοπορικές διαδρομές και τα γραφικά λιμανάκια μέχρι την τοπική κουζίνα και τη φιλοξενία των κατοίκων.

Η συγκυρία της έκδοσης μόνο τυχαία δεν θεωρείται. Η επικείμενη πρεμιέρα της κινηματογραφικής «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να αναζωπυρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον ομηρικό κόσμο και τους τόπους που συνδέονται με αυτόν. Η Ιθάκη, ως το νησί-σύμβολο του νόστου και της επιστροφής, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διεθνούς προβολής, αποκτώντας μια μοναδική ευκαιρία να προσελκύσει νέους επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Η πρωτοβουλία του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική προβολής της Ελλάδας μέσα από τον πολιτισμό και την αυθεντική ταξιδιωτική εμπειρία. Η σύνδεση ενός διεθνούς κινηματογραφικού γεγονότος με ένα υψηλού κύρους έντυπο, όπως το Le Figaro, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Ιθάκης στη γαλλική αγορά, αλλά και γενικότερα στη διεθνή τουριστική σκηνή.

Ιθάκη – Το νησί του νόστου και της αιώνιας επιστροφής

Η Ιθάκη δεν είναι απλώς ένα ακόμη ελληνικό νησί του Ιονίου. Είναι ένας τόπος που έχει χαραχθεί στη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας ως το σύμβολο της επιστροφής, της επιμονής και της αναζήτησης του προορισμού. Το μικρό νησί που ύμνησε ο Όμηρος στην Οδύσσεια εξακολουθεί μέχρι σήμερα να γοητεύει ταξιδιώτες, ιστορικούς, αρχαιολόγους και λάτρεις της ελληνικής μυθολογίας από κάθε γωνιά του κόσμου.

Με έκταση περίπου 96 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η Ιθάκη διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα της, μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Πρωτεύουσά της είναι το γραφικό Βαθύ, ένας από τους πιο προστατευμένους φυσικούς λιμένες της Μεσογείου, με τα πολύχρωμα νεοκλασικά σπίτια, τα ιστιοπλοϊκά που αγκυροβολούν στο λιμάνι και την ήρεμη ατμόσφαιρα που κάνει τον επισκέπτη να νιώθει ότι ο χρόνος κυλά πιο αργά.

Το νησί ξεχωρίζει για τις καταπράσινες πλαγιές του, τους ελαιώνες, τα κυπαρίσσια και τα πευκοδάση που καταλήγουν σε παραλίες με τιρκουάζ νερά, όπως το Γιδάκι, το Σαρακήνικο, ο Άσπρος Γιαλός, το Φιλιατρό και η Δεξά, η οποία σύμφωνα με την παράδοση είναι το σημείο όπου αποβιβάστηκε ο Οδυσσέας επιστρέφοντας στην πατρίδα του.

Η πολιτιστική κληρονομιά της Ιθάκης είναι εξίσου σημαντική. Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος, να επισκεφθούν το Ανάκτορο του Οδυσσέα στη θέση του Αγίου Αθανασίου κοντά στο χωριό Σταυρός, καθώς και το Σπήλαιο των Νυμφών, το οποίο αναφέρεται στην Οδύσσεια ως το σημείο όπου ο ήρωας έκρυψε τα δώρα των Φαιάκων.

Η γαστρονομία του νησιού βασίζεται στις αυθεντικές γεύσεις του Ιονίου. Φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, ντόπιο ελαιόλαδο, παραδοσιακές πίτες, κρασί και τοπικά γλυκά συνθέτουν μια κουζίνα που σέβεται την παράδοση και τα τοπικά προϊόντα.

Πέρα όμως από τα αξιοθέατα και τις φυσικές ομορφιές, η Ιθάκη εκπέμπει μια μοναδική αίσθηση γαλήνης. Είναι ένας προορισμός που δεν εντυπωσιάζει με την κοσμοπολίτικη λάμψη του, αλλά κερδίζει τον επισκέπτη με την αυθεντικότητα, την ηρεμία και την αίσθηση ότι κάθε γωνιά του αφηγείται μια ιστορία αιώνων.

Ίσως γι’ αυτό και, σχεδόν τρεις χιλιάδες χρόνια μετά τη συγγραφή της Οδύσσειας, η Ιθάκη εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ελληνικούς προορισμούς παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο το νησί του Οδυσσέα· είναι το διαχρονικό σύμβολο του ταξιδιού, της ελπίδας και της επιστροφής στον τόπο που όλοι αποκαλούμε «πατρίδα».