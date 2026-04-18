Το μικρό χωριό που προσφέρει δωρεάν σπίτι, δουλειά και μια νέα αρχή – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Ένα μικρό χωριό στη βόρεια Ισπανία προσπαθεί να αλλάξει τη μοίρα του, προσφέροντας δωρεάν σπίτι, δουλειά και μια νέα αρχή σε όσους θέλουν να αφήσουν πίσω τους τη ζωή της πόλης. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η μικρή κοινότητα της Αρενίγιας, στην επαρχία Σόρια, αναζητά νέους κατοίκους με έναν πρωτότυπο και ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο. Με μόλις 45 μόνιμους κατοίκους, δίνει τη δυνατότητα για μια ολοκληρωμένη νέα ζωή, που περιλαμβάνει στέγη χωρίς ενοίκιο, σταθερή εργασία και συμμετοχή στην τοπική κοινωνία.

Η Αρενίγιας ανήκει στην αυτόνομη κοινότητα της Καστίλης και Λεόν και βρίσκεται στην καρδιά της λεγόμενης España vaciada, δηλαδή της «άδειας Ισπανίας». Πρόκειται για περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή μείωση, καθώς οι κάτοικοι μετακινούνται προς τις μεγάλες πόλεις. Όπως συμβαίνει και σε άλλα χωριά της περιοχής, το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού είναι έντονο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν βασικές υπηρεσίες.

Ο δήμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής κατέληξαν ότι η μόνη λύση είναι να φέρουν ξανά ζωή στο χωριό. Έτσι σχεδίασαν ένα πρόγραμμα που καλύπτει βασικές ανάγκες: κατοικία και εργασία.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα επανακατοίκησης

Η πρωτοβουλία στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: δωρεάν κατοικία από τον δήμο, εξασφαλισμένη εργασία και δυνατότητα διαχείρισης του κοινωνικού μπαρ.

Το σπίτι που προσφέρεται είναι δημοτικό, πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο. Οι νέοι κάτοικοι δεν πληρώνουν ενοίκιο, αλλά μόνο τα λειτουργικά έξοδα, όπως ρεύμα, νερό και θέρμανση.

Παράλληλα, δίνεται μόνιμη εργασία στον κατασκευαστικό τομέα, κυρίως για εργασίες συντήρησης δημοτικών κτιρίων και υποδομών. Αυτό εξασφαλίζει ένα σταθερό εισόδημα σε μια περιοχή όπου οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι περιορισμένες.

Το τρίτο στοιχείο αφορά τη διαχείριση του κοινωνικού μπαρ, το οποίο αποτελεί το βασικό σημείο συνάντησης των κατοίκων και κέντρο της κοινωνικής ζωής του χωριού.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες με παιδιά σχολικής ηλικίας που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Αρενίγιας. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες ή συναφή επαγγέλματα, αλλά και σε όσους μπορούν να προσαρμοστούν στην καθημερινότητα της υπαίθρου.

Βασική προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ήδη δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ισπανία, είτε ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε με έγκυρη άδεια.

Πώς είναι η καθημερινότητα στο χωριό

Η ζωή στην Αρενίγιας είναι ήσυχη και κοντά στη φύση, όμως οι επιλογές σε υπηρεσίες είναι περιορισμένες σε σχέση με τις πόλεις. Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο στο Μπερλάνγκα ντε Ντουέρο, περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά, με δωρεάν μεταφορά.

Το χωριό διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο, γεγονός που επιτρέπει και την τηλεργασία. Οι βασικές υπηρεσίες υγείας και τα καταστήματα βρίσκονται σε κοντινές περιοχές, ενώ η κοινωνική ζωή επικεντρώνεται στο μπαρ, την πλατεία και τις τοπικές εκδηλώσεις, ιδιαίτερα το καλοκαίρι.

Πώς γίνεται η αίτηση

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 975 18 51 ή μέσω email στο [ayuntamiento@arenillas.es](mailto:ayuntamiento@arenillas.es).

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας, τους λόγους που θέλουν να μετακομίσουν στην Αρενίγιας, την επαγγελματική τους εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα και τυχόν προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση μπαρ ή κοινοτικών χώρων.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Αρενίγιας προσπαθεί να δώσει νέα πνοή στην ύπαιθρο της Σόρια, προσελκύοντας οικογένειες που αναζητούν μια πιο ήρεμη, σταθερή και ανθρώπινη καθημερινότητα.

Πηγή: idealista.com