Το νησάκι με νερά σαν τα Κουφονήσια 1,5 ώρα από την Αθήνα που κάνεις μπάνιο παρέα με ελάφια και παγώνια

Πολλοί μιλούν για τις εξωτικές παραλίες των Κυκλάδων, όμως ελάχιστοι γνωρίζουν ότι μόλις λίγα λεπτά από την Αίγινα κρύβεται ένας μικρός παράδεισος που θυμίζει έντονα Κουφονήσια.

Λίγοι γνωρίζουν ότι σε απόσταση μόλις λίγων λεπτών από την Πέρδικα της Αίγινας κρύβεται ένας μικρός επίγειος παράδεισος που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις Κυκλάδες. Η Μονή, ένα καταπράσινο ακατοίκητο νησάκι στον Αργοσαρωνικό, εντυπωσιάζει με τα τιρκουάζ νερά, το πυκνό πευκοδάσος και τη μοναδική άγρια ζωή του, αποτελώντας έναν από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς κοντά στην Αθήνα.

Ανήκει στην Ιερά Μονή Χρυσολεόντισσας της Αίγινας και ξεχωρίζει για έναν ιδιαίτερο λόγο: οι μοναδικοί μόνιμοι κάτοικοί του δεν είναι άνθρωποι, αλλά ελάφια, παγώνια, σκίουροι και αγριοκάτσικα που κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η ιστορία της Μονής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία της φύσης. Από το 1960 έως το 1990 το νησί ανήκε στην Ελληνική Περιηγητική Λέσχη, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία και τη διατήρηση του μοναδικού οικοσυστήματός του. Από το 1962 ανακηρύχθηκε επίσημα Πάρκο Φυσικής Εκτροφής Θηραμάτων και έκτοτε φιλοξενεί ελάφια ροδίτικου είδους, παγώνια και σκίουρους που έχουν εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, προσφέροντας στους επισκέπτες εικόνες που δύσκολα συναντώνται αλλού στην Ελλάδα.

Στα απόκρημνα βράχια του νησιού κινούνται με χαρακτηριστική άνεση αγριοκάτσικα τύπου κρι-κρι, ενώ παλαιότερα ζούσαν εκεί και άλλα είδη, όπως λαγοί και πόνυ, τα οποία όμως δεν κατάφεραν να επιβιώσουν με το πέρασμα των χρόνων.

Για πολλούς, η μεγαλύτερη έκπληξη είναι η κεντρική παραλία της Μονής. Τα κρυστάλλινα νερά με τις αποχρώσεις του σμαραγδιού και του γαλάζιου, η χρυσαφένια άμμος και τα πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει έντονα τα Κουφονήσια. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί την κατατάσσουν ανάμεσα στις ομορφότερες παραλίες του Αργοσαρωνικού.

Κατά τους θερινούς μήνες λειτουργεί οργανωμένη πλαζ με ξαπλώστρες, ομπρέλες και beach bar, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν καφέ, δροσερά ποτά και φαγητό δίπλα στο κύμα. Παράλληλα, όσοι αναζητούν περισσότερη ηρεμία μπορούν να εξερευνήσουν και τη δεύτερη, πιο απομονωμένη παραλία του νησιού, όπου τα καταγάλανα νερά προσφέρονται για κολύμπι, ψάρεμα και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, με τους γλάρους και τα μικρά καβουράκια να συμπληρώνουν το ειδυλλιακό τοπίο.

Η Μονή αποτελεί ιδανικό προορισμό και για όσους αγαπούν την πεζοπορία. Ένα μονοπάτι που περνά μέσα από αγριελιές, σχίνους και κέδρους οδηγεί στο ψηλότερο σημείο του νησιού, όπου σώζεται ένα παλιό γερμανικό παρατηρητήριο από την περίοδο της Κατοχής. Αν και η οροφή του έχει πλέον καταρρεύσει, το σημείο εξακολουθεί να προσφέρει μια πανοραμική θέα στον Σαρωνικό κόλπο, την Αίγινα, το Αγκίστρι και τα γύρω νησιά, αποκαλύπτοντας γιατί επιλέχθηκε στρατηγικά για την κατασκευή του.

Κατά την περιήγηση στο νησί μπορεί κανείς να διακρίνει και τα απομεινάρια του οργανωμένου κάμπινγκ που λειτουργούσε εκεί για περίπου τρεις δεκαετίες, όταν η Μονή αποτελούσε αγαπημένο προορισμό φυσιολατρών και κατασκηνωτών.

Το τοπίο παρουσιάζει έντονες αντιθέσεις. Η νοτιοανατολική πλευρά χαρακτηρίζεται από άγονους, απόκρημνους βράχους, ενώ η βορειοδυτική είναι κατάφυτη, με τα πεύκα να φτάνουν σχεδόν μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας μια εικόνα μοναδικής φυσικής ομορφιάς.

Η πρόσβαση στη Μονή γίνεται αποκλειστικά διά θαλάσσης, με παραδοσιακά καΐκια που εκτελούν τακτικά δρομολόγια από την Πέρδικα αλλά και από το λιμάνι της Αίγινας κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Η διαδρομή διαρκεί μόλις λίγα λεπτά και αποτελεί από μόνη της μια όμορφη εμπειρία, καθώς τα νερά του Σαρωνικού αποκαλύπτουν σταδιακά το καταπράσινο νησί.

Παρά τη δημοτικότητά της, η Μονή παραμένει ένας προστατευόμενος φυσικός παράδεισος. Η διανυκτέρευση απαγορεύεται, ώστε να προστατεύεται το ευαίσθητο οικοσύστημα και οι μόνιμοι κάτοικοί του. Έτσι, μόλις ο ήλιος δύσει και τα τελευταία καΐκια επιστρέψουν στην Αίγινα, το νησί ξαναβρίσκει την απόλυτη γαλήνη του, αφήνοντας τη φύση να κυριαρχήσει και πάλι σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς της Ελλάδας.