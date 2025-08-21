Το πιο «Ρομαντικό ιστορικό ξενοδοχείο της Ευρώπης» θα το βρείτε στην Πελοπόννησο

Ένα ξενοδοχείο στο Γερολιμένα της Μάνης, ψηφίστηκε ως το πιο ρομαντικό και ιστορικό ξενοδοχείο της Ευρώπης. Πρόκειται για το ξενοδοχείο Kyrimai.

Οι βραβεύσεις είναι κάτι το σύνηθες για το Kyrimai, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τους τιτάνιους γρανίτες του Κάβο Γκρόσο. Η ανακαίνιση των παλιών αποθηκών έγινε με εξαιρετικό γούστο. Οι κοινόχρηστοι χώροι και τα υπνοδωμάτια που προέκυψαν χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική.

Στέκεται περήφανα στο λιμάνι του Γερολιμένα από το 1870. Αυτό το συγκρότημα αντανακλά την ιστορία του τόπου του.

«O Γερολιμήν κείται μεταξύ του Ακρωτηρίου Ταινάρου, ένθα η πύλη του Άδου και του Καβο-Γιρόσου. Δια λιμένος τούτου διενεργείται μέγα εξαγωγικό εμπόριο ελαίου και ζώντων ορτυγίων, ολόκληρος δε ο οικισμός αποτελείται από εμπορευόμενους. Δι αυτών διενεργείται το εμπόριον των ζώντων ορτύγων εις την Ευρώπην και δη κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο το ποσόν δε υπερβαίνει τας 100.000 ορτύγων».

Νιώθεις σαν να βρίσκεσαι σ’ εκείνες τις ημέρες, όταν διαβάζεις την ιστορία του από τα αρχεία. Η παλιά οιναποθήκη, με την εντυπωσιακή του καμάρα και το παμπάλαιο χρηματοκιβώτιο. Δίπλα της, η παλιά ξυλαποθήκη που στεγάζει εκθέματα, κυρίως αρχεία και άλλα τεκμήρια. Εκεί υπάρχουν εκατοντάδες βιβλία, που ήρθαν στο φως κατά τον καθαρισμό του κτιρίου. Πρόκειται για έναν πραγματικό θησαυρό που μας ταξιδεύει πίσω σε μια άλλη εποχή. Την εποχή που βίωσε η Ελλάδα, κατά τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα.

Έργο δύο δαιμονίων εμπόρων, του Μιχάλη Κατσιμαντή εμπόρου από τη Σύρο και του πρόγονου των σημερινών ιδιοκτητών Θεόδωρου Κυρίμη εμπόρου και δημάρχου της Μέσα Μάνης, που θέλησαν να τοποθετήσουν την περιοχή της Μάνης στον εμπορικό χάρτη της τότε ελεύθερης Ελλάδας και να την ενώσουν με τη Σύρο, με τον Πειραιά και άλλα εμπορικά κέντρα της Μεσογείου.

Επιστρέφοντας στο σήμερα, το Kyrimai εκτός του ιστορικού του ενδιαφέροντος βρίσκεσαι στο κέντρο της Μάνης λίγα χιλιόμετρα από το Διρό, την Αρεόπολη, το Πόρτο Κάγιο, τα πυργόσπιτα της Βάθειας και προσφέρεται για εκδρομές ή περιπάτους.

Από την κουζίνα του Kyrimai έχουν περάσει σημαντικοί σεφ, νομίζω όμως ότι στο πρόσωπο της Μανιάτισσας Σταυριανής Ζερβακάκου βρήκε την τοπική ταυτότητα και τον δυναμισμό που είχε ανάγκη. Τόσο το πρωινό του, όσο και τα γεύματα προσφέρουν γεύσεις που παντρεύουν την τοπική παράδοση με τις πιο σύγχρονες γαστρονομικές αναζητήσεις.

@manitravelergreece Στο παλιό εμπορικό λιμάνι, εδώ οπου έδεναν ιστιοφόρα με πραμάτειες, σ’ένα τοπίο επιβλητικό και γοητευτικό, βρίσκεται κάτι παραπάνω από ένα ξενοδοχείο. Πολυβραβευμένο, το Kyrimai είναι εμπειρία. Από την εκπληκτική κουζίνα του μέχρι τα δωμάτια και οι σουίτες που παραπεμπουν σε άλλη εποχή, το κτηριακό συγκρότημα του 19ου αι., δίνει την αίσθηση ενός μαγικού μικρόκοσμου. Δεν είναι τυχαίο που πριν λίγα χρόνια αναδείχθηκε ως το πιο ρομαντικό ιστορικό ξενοδοχείο της Ευρώπης» στο πλαίσιο των βραβείων του Historic Hotels of Europe. Ιδανικό σκηνικό για ιστορίες θ’έρους, θα το βρεις στον Γερολιμένα στη Μέσα Μάνη. #Μανη #ManiTraveler #Kyrimai #Romanticvacation #romantichotel #luxurytravel ♬ original sound – Mani Traveler Greece

Ένα ακόμα πλεονέκτημα του συγκροτήματος είναι ο ίδιος ο Αλέξανδρος Κυρίμης, ο ευγενέστατος και φιλόξενος ιδιοκτήτης – μαζί με τον αδελφό του Άρη ανέλαβαν το δύσκολο έργο της αποπεράτωσης του συγκροτήματος 2000-2003, πριν 15 χρόνια – που είναι μια κινητή βιβλιοθήκη και μπορεί να σε καθοδηγήσει για ότι θέλεις να μάθεις ή να επισκεφτείς στη Μάνη.