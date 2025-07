Το πιο όμορφο κoρίτσι στον κόσμο έγινε 24 ετών – Πώς είναι σήμερα [Εικόνες]

Από την παιδική της ηλικία έως σήμερα, η Γαλλίδα Τιλάν Μπλοντό έχει εξελιχθεί από το «πιο όμορφο κoρίτσι του κόσμου» σε διεθνή fashion icon με δική της πορεία στη μόδα και την υποκριτική.

Μεγαλωμένη στην Aix‑en‑Provence από τον πατέρα της, επαγγελματία ποδοσφαιριστή, και τη μητέρα της, πρώην παρουσιάστρια και σχεδιάστρια μόδας, ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, περπατώντας στην πασαρέλα του Jean Paul Gaultier. Έναν χρόνο αργότερα, το περιοδικό Vogue Enfants της έδωσε τον τίτλο του “πιο όμορφου κoριτσιού στον κόσμο”.

Η καριέρα της απογειώθηκε: παρουσιάσεις για οίκους όπως Dolce & Gabbana, Versace και L’Oréal, ενώ σε ηλικία 13 ετών εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Jalouse και αργότερα έγινε πρέσβειρα της L’Oréal Paris.

Ωστόσο, η δημοσιότητα δεν στερήθηκε αντιπαραθέσεις. Το 2011, μια φωτογράφιση στο Vogue Paris με την Τιλάν Μπλοντό ντυμένη και μακιγιαρισμένη σαν ενήλικη προκάλεσε έντονα σχόλια.

Με τα γαλάζια μάτια της και το φωτογενές της πρόσωπο ήταν βέβαιο ότι όταν μεγαλώσει θα γίνει μια πανέμορφη γυναίκα. Πλέον στα 24 της συνδυάζει εμπειρία και ωριμότητα.

Σε συνέντευξη στη The Telegraph, δήλωσε πως έχει πλέον αποστασιοποιηθεί από την εικόνα που την καταδίωκε ως παιδί. «Ακόμα και σήμερα, κάποιοι λένε: “είσαι το πιο όμορφο κορίτσι”, κι εγώ απαντώ: “όχι, δεν είμαι, είμαι απλώς ένας άνθρωπος, μια έφηβη”».

«Δεν θέλω να είμαι πολύ αδύνατη. Ακόμα κι αν οι άνθρωποι λένε “δεν είναι τόσο αδύνατη, δεν μπορεί να κάνει αυτή την επίδειξη”, απλώς λέω: “ΟΚ, δεν θα κάνω αυτή την επίδειξη”», εξήγησε.

«Δεν πρόκειται να γίνω πολύ αδύνατη και να μην τρώω για χάρη τους. Αν θέλω να φάω, θα φάω. Τρώω μπέργκερ. Δεν πρόκειται να το αλλάξω αυτό ποτέ».

Θεωρεί σημαντικό οι άνθρωποι να βλέπουν την προσωπικότητά της, όχι μόνο την εμφάνισή της.

Το 2018 ίδρυσε το δικό της fashion label με την ονομασία Heaven May, μια προσωπική συλλογή που σχεδίασε η ίδια, απευθυνόμενη στη νέα γενιά με αξίες αισθητικής και βιωσιμότητας. Την ίδια χρονιά αναδείχθηκε πρώτη στη λίστα των “100 πιο Όμορφων Προσώπων” των Independent Critics, έχοντας καταταχθεί σταθερά μεταξύ των κορυφαίων εδώ και χρόνια.

Παράλληλα με τη λάμψη της μόδας, έκανε τα πρώτα της βήματα και στον κινηματογράφο: το 2015 έπαιξε τον ρόλο της Gabrielle στην ταινία Belle & Sebastian: The Adventure Continues, ενώ το 2022 συμμετείχε, χωρίς όμως να λάβει επίσημα αναγνώριση, στις ταινίες The Loneliest Boy in the World και Helvellyn Edge .

Αν και αναφέρεται συχνά ως fashion icon, η ζωή της δεν υπήρξε πάντα εύκολη. Τον Οκτώβριο του 2021 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση κύστης στις ωοθήκες, επιτυχής ωστόσο, με την ίδια να συνεχίζει ανενόχλητη την πορεία της.