«Το χρυσάφι μιλάει, βρείτε καταφύγιο»: Η πρόβλεψη του Δούση για την καταστροφή που έρχεται πιο γρήγορα απ’ ότι πιστεύουμε

«Το χρυσάφι μιλάει, ψάξτε να βρείτε καταφύγιο»: Ο Τάσος Δούσης επιστρέφει με μια ανάρτηση που δεν αφορά ούτε ταξίδια, ούτε προορισμούς, αλλά τις μεγάλες ανησυχίες του για το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Με τον γνωστό του τρόπο, ανάμεσα σε χιούμορ και αγωνία, καταγράφει «σημάδια καταστροφής» που βλέπει γύρω του και θέτει ερωτήματα για την Ελλάδα, τον τουρισμό, την Ευρώπη και το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Μιλά για τον χρυσό, τα χρηματιστήρια, τις φούσκες που κρύβονται πίσω από την ευημερία και τονίζει πως δεν θέλει να γίνει «προφήτης της καταστροφής», αλλά να ανοίξει μια συζήτηση που αφορά όλους μας.

Ένα κείμενο που προκαλεί σκέψεις, αμφισβήτηση και… ίσως και φόβο, αλλά σίγουρα δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο.

Η ανάρτηση του Τάσου Δούση

Μία πρόβλεψη για το ΤΕΛΟΣ του Κόσμου που ελπίζω να πάει στον «κουβά»

Δεν ευελπιστώ να γίνω «προφήτης της καταστροφής»ένας άλλος Νοστράδαμος, αλλά θέλω να μοιραστώ απλές σκέψεις που με απασχολούν ως επαγγελματία και πολίτη.

Βλέπω σημάδια «καταστροφής» που πλέον δεν μπορώ να αγνοήσω. Θα μου πείτε αν αρχίσεις να ακούς και φωνές κοίταξε το

Εγώ θα γράψω αυτά που πιστεύω και εσείς πετάξτε τα στα σκουπίδια

Παράδειγμα (Α)

Βλέπω τα χρηματιστήρια του κόσμου να ανεβαίνουν μαζί και το Ελληνικό κάνοντας τα στραβά μάτια στην «κατάρρευση» της Γαλλίας, στην αγνόηση της Γερμανίας που δηλώνει «τρύπα» στο συνταξιοδοτικό, στο εξωτερικό χρέος της Αμερικής που χτυπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Στην πραγματικότητα μιλάμε για χρεοκοπημένα κράτη καθ´ομολογία τους ,αλλά οι αγορές και τα χρηματιστήρια δεν ιδρώνουν! Ύποπτο….

Παράδειγμα (Β)

Πριν από είκοσι, με εικοσιπέντε χρόνια η τιμή της χρυσής λίρας στην Ελλάδα ήταν κάτω από τα 300 ευρώ. Το 2025 ίπταται πάνω από τα 700. Το χρυσάφι «μιλάει» αλλά ΚΑΝΕΝΑΣ δεν ακούει! Γιατί συμβαίνει αυτό; Ο κόσμος(προφανώς ο υποψιασμένος)ΔΕΝ έχει εμπιστοσύνη στα νομίσματα (ευρώ,δολάριο)

Γιατί τρέμει την αβεβαιότητα(Γαλλία Γερμανία)

Γιατί η Κίνα όπως και οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν χρυσό δίχως αύριο;(τι ξέρουν και δεν μας το λένε;)και τέλος γιατί ο χρυσός είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που ότι και να γίνει ΔΕΝ θα εξαφανιστεί η αξία του.

Ο χρυσός «αγαπάει» την αταξία και για όσους δεν το έχουν καταλάβει προς τα εκεί πηγαίνουμε. Τουλάχιστον έτσι πιστεύουν,αυτοί που αγοράζουν λίρες!Κάνουν λάθος; Ίσως

Σκέψεις για την Ελλάδα!

Στην χώρα μας ΟΛΟΙ οι δείκτες πάνε πάνω. Η οικονομία στα καλύτερα της. Η κυβέρνησης μοίρασε σχεδόν 3 δις και η αντιπολίτευση μιλάει για ψυχούλα (13 μισθός κλπ)

Το χρηματιστήριο σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ενα μέρος των πολιτών περνάει ζάχαρη και ένα άλλο μετράει τα ευρώ στο τέλος του μήνα! Γενικά πάει καλά το πράγμα,σύμφωνα και με του διεθνείς οίκους ,με την τράπεζα της Ελλάδος και με την κυβέρνηση.

Τώρα υπέχουν και κάποιοι που φωνάζουν για την ακρίβεια! Στα υπουργικά γραφεία «ψιθυρίζουν» πως αν ο λαός ΔΕΝ αγόραζε τα προϊόντα σε όποια τιμή και τα άφηνε στο ράφι οι τιμές ΔΕΝ θα ανέβαιναν. Μετάφραση δική μου! Πως οι «έχοντες» τα ακουμπάνε στα σούπερ μάρκετ σε βάρος των φτωχών. Απόψεις!

Ενα είναι το σίγουρο η Ελλάδα έχει λεφτά ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ και γι αυτό προσλαμβάνουμε στο δημόσιο μοιράζουμε σε νέους και ηλικιωμένους.

Είναι έτσι τα πράγματα; Ή αν γίνει καμία κόμπλα η πρώτη που θα καταρρεύσουμε(χρεοκοπήσουμε ) είμαστε εμείς;

Θα γράψω μερικές λέξεις που δεν θα αρέσουν στους πολλούς και σίγουρα δεν θα τις διαβάσετε πουθενά αλλού.

Στην Ελλάδα από πού προέρχεται το πλεόνασμα και η συγκλονιστική ανάπτυξη; Από την παραγωγή; Από την βιομηχανία; Δύσκολα.

Τα χρήματα και η ευημερία έρχονται από τον τουρισμό. Έναν τουρισμό παγκόσμιο φαινόμενο,με λαούς να ταξιδεύουν και να ξοδεύουν, προκαλώντας υπερ τουρισμό.

Ποιοι αλήθεια ταξιδεύουν στην Ελλάδα δημιουργώντας πλούτο και πλεονάσματα;

Σε μεγάλο ποσοστό Γερμανοί και Γάλλοι που σήμερα δηλώνουν πως ζούνε εκτός των δυνατοτήτων τους. Με λίγα λόγια όσοι ταξιδεύουν σήμερα σε όλο τον κόσμο (και στην χώρα μας) είναι άνθρωποι που τα τελευταία χρόνια καταναλωτικά ανέβηκαν κλίμακα (ελεω κυβερνήσεων) και ταξιδεύουν! Μόλις το πράγμα αλλάξει(σκάσει η φούσκα) ο κόσμος το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να κόψει το ταξίδι! Σωστά ή λάθος;

Πόσα χρήματα φέρνει ο τουρισμός στην χώρα μας σε ποσοστό του ΑΕΠ; Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ 13% του ΑΕΠ! Υπολογίζοντας τα πολλαπλασιαστικά οφέλη φτάνουμε στο 28% έως και 32% του ΑΕΠ! Ετσι λέει ο Σύνδεσμος ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων!

Αντίστοιχα στην γειτονική Τουρκία,ανταγωνιστική χώρα στον τουρισμό,το όφελος στο ΑΕΠ δηλαδή στην εθνική οικονομία είναι στο…. 5% Ή Κωνσταντινούπολη έχει 30 εκ τουρίστες και το αποτύπωμα στην εθνική οικονομία της Τουρκίας είναι 5%! Το πιάνουμε το υπονοούμενο;

Με απλά λόγια ένας στους 3 έλληνες κερδίζει από τον τουρισμό! Τον τουρισμό που σε συγκλονιστικά νούμερα τουριστών έρχεται από την Ευρώπη! Μια ευρωπη που μπαίνει,μας αρέσει δεν μας αρέσει,σε κρίση. (Νέα εξοπλιστικά κρίση κυβερνητική κλπ)

Ρωτάω σαν να είμαι 5 χρονών παιδί! Αν έρθει ο εφιάλτης της Γαλλίας;

Αν λέω αν….Επιβεβαιωθούν οι Κασσάνδρες που αγοράζουν χρυσό δίχως να υπάρχει αύριο, το ελληνικό κράτος θα μπορεί να αντιμετωπίσει μια λαίλαπα στον τουριστικό τομέα;

Αν όντως το 30% του ΑΕΠ έρχεται από τον τουρισμό που είναι υπηρεσίες ,πως θα καλυφθεί μια πτώση πχ 5 ή 6 μονάδων στα τουριστικά έσοδα;

Οι κυβερνήσεις είναι για να προβλέπουν την στραβή και όχι για το «δώσε και σε μένα μπάρμπα»

Θα μου πείτε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Και το 2026 θα είναι άλλη μια χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό και αυξημένα έσοδα θα έχουμε και στην Γαλλία δεν θα γίνει τίποτα και θα διαψεύσουμε όλους τους αγγελιοφόρους της απαισιοδοξίας. Μακάρι θα πω εγώ. Αλλά αν συμβεί το αντίθετο ψάξτε να βρείτε καταφύγιο.