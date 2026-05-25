«Τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει»: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα για τον θάνατο της

Βαθιά θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με την κατάσταση της υγείας της να έχει επιδεινωθεί σημαντικά.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η 18χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα, μέσα από μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία λύγισε χιλιάδες ανθρώπους.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά», έγραψε η νεαρή Βικτόρια, περιγράφοντας τη μητέρα της ως «μια μαχήτρια, έναν βράχο που δεν λύγισε ποτέ».

Στην ίδια ανάρτηση, η κόρη της Γωγώ Μαστροκώστα μίλησε για τη δύναμη και την αξιοπρέπεια με την οποία η μητέρα της αντιμετώπισε την ασθένεια όλα αυτά τα χρόνια.

«Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ συγκλόνισε γράφοντας: «Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο».

Μέχρι την τελευταία στιγμή, στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, με τον οποίο έζησαν μαζί περισσότερα από είκοσι χρόνια κοινής πορείας, αλλά και η κόρη τους Βικτόρια. Άνθρωποι από το περιβάλλον της οικογένειας μιλούν για έναν δεσμό βαθιάς αγάπης και στήριξης, ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια της ασθένειας.

Η μάχη της Γωγώ Μαστροκώστα με τον καρκίνο είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο όταν η ίδια είχε μιλήσει δημόσια για πρώτη φορά στην Ελεονώρα Μελέτη, αποκαλύπτοντας πως έμαθε ότι πάσχει από καρκίνο του μαστού μόλις τρεις ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της.

«Κρατούσα το μωρό μου και κλαίγοντας σκεφτόμουν αν θα τη δω να μεγαλώνει», είχε εξομολογηθεί σε μια από τις πιο δυνατές τηλεοπτικές στιγμές της ζωής της.

Ο ερχομός της μικρής Βικτώριας, που θα έπρεπε να είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής της, σκιάστηκε από τη σκληρή διάγνωση. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει. Σε συνεντεύξεις της μιλούσε συχνά για τη δύναμη που της έδινε η οικογένειά της αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ο Τραϊανός Δέλλας στάθηκε δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια.

«Σε όσους με λένε μαχήτρια, τους λέω ότι ήμουν τυχερή», είχε δηλώσει σε παλαιότερη τηλεοπτική της εμφάνιση, προσπαθώντας να στείλει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας σε άλλες γυναίκες που έδιναν τη δική τους μάχη με την ασθένεια.

Η Γωγώ Μαστροκώστα υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης τη δεκαετία του ’90 και των αρχών του 2000. Ξεκίνησε ως γυμνάστρια στην τηλεόραση, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε με το τραγούδι και την παρουσίαση, παραμένοντας πάντα ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό.

Πίσω όμως από τα φώτα, η ζωή της ήταν ταυτισμένη με έναν δύσκολο και αδιάκοπο αγώνα, τον οποίο έδωσε με αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος. Και ίσως το πιο δυνατό «αντίο» να το έγραψε η ίδια της η κόρη:

«Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ».