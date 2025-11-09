Υπάρχει ακόμα ανθρωπιά εκεί έξω: Βρέθηκε σπίτι για τους άστεγους συνταξιούχους στην Κυψέλη – «Επιτέλους θα κοιμηθώ σε κρεβάτι»

Η είδηση πως δυο ηλικιωμένοι συνταξιούχοι στην Κυψέλη ήταν άστεγοι και έμεναν εδώ και τρία χρόνια στο αυτοκίνητό τους προκάλεσε αναβρασμό στην ελληνική κοινωνία και όπως αποδείχθηκε κάποιοι έδειξαν το αληθινό τους πρόσωπο.

Δείτε το βίντεο:

Για τρία ολόκληρα χρόνια οι ηλικιωμένοι στην Κυψέλη περνούσαν μέρα και νύχτα μέσα στο αυτοκίνητό τους, καθώς δεν μπορούσαν να βρουν ένα σπίτι για να μείνουν αξιοπρεπώς και παρέμεναν άστεγοι.

Μετά την παρουσία του θέματος στην εκπομπή “Εξελίξεις Τώρα” το ηλικιωμένο ζευγάρι βρήκε σπίτι ώστε να μείνει.

Πολλοί συμπολίτες ενδιαφέρθηκαν και αφού κάλεσαν την εκπομπή, πρότειναν να μείνουν στα διαμερίσματα που νοικιάζουν με ένα μικρό ενοίκιο.

Ωστόσο, ένα ζευγάρι προσφέρθηκε να τους αγοράσει σπίτι καθώς οι ίδιοι είναι οικονομικά ευκατάστατοι.

Το ζευγάρι μάλιστα προτίθεται να πληρώσει το ενοίκιο ώστε το ηλικιωμένο ζευγάρι να ζει αξιοπρεπώς έως την αγορά του σπιτιού.

“Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Τρία χρόνια περιμένω να κοιμηθώ σ’ ένα κρεβάτι”.

“Μόνο ευχαριστώ τον κόσμο και το κανάλι. Δεν το περιμέναμε”, πρόσθεσε ο 70χρονος.

Κυψέλη: Συγκλονίζει η ιστορία του ηλικιωμένου ζευγαριού που μένει σε αυτοκίνητο – «Είμαστε άστεγοι, αλλά αξιοπρεπείς»

Μία ιστορία που συγκλονίζει είδε το φως της δημοσιότητας, με ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στην Κυψέλη να ζει στο αυτοκίνητο καθώς δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά το ενοίκιο ενός σπιτιού.

Το ζήτημα αυτό, με τους ηλικιωμένους να έχουν κάνει σπίτι τους το αυτοκίνητό τους στην Κυψέλη, δείχνει το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα των υψηλών ενοικίων στη χώρα μας, με τους δυο τους να συγκινούν.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega Εξελίξεις τώρα, το ζευγάρι των αστέγων κοιμάται και ξυπνά μέσα σε ένα αυτοκίνητο εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια.

Οι δυο τους είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και με τις συντάξεις τους δεν μπορούν να βρουν ένα οικονομικό σπίτι να νοικιάσουν.

«Εδώ κάθεται ο σύζυγος. Έχουμε έναν φακό, ένα ράδιο, βάζουμε τον δίσκο και τρώμε» περιέγραψε η κυρία Ακριβή. «Ένα σπίτι να μπούμε μέσα, δεν μπορώ άλλο, απελπίστηκα. Δεν καταλήγει πουθενά. Είμαστε αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι», είπε ακόμη.

«Μπορεί να είμαστε άστεγοι, αλλά είμαστε αξιοπρεπείς», είναι τα λόγια του 70χρονου κύριου Χρήστου που πάσχει από ζαχαρώδη διαβήτη και τονίζει ότι χρειάζεται «ένα σπίτι να μπούμε μέσα, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα, απελπίστηκα».

Η γειτονιά τούς αγαπά, τους προσέχει και τους φροντίζει όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Πλέον το μόνο που θέλουν είναι να έχουν ένα κρεμμύδι πάνω από το κεφάλι τους.

«Πολύ δύσκολα. Στεναχωριέμαι. Να βρούμε ένα φθηνό σπίτι. Μπορούμε να βρούμε ένα μικρό σπιτάκι», λένε.