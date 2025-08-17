Υπάρχει ακόμα ανθρωπιά: Στον Έβρο έχτισαν το σπίτι συγχωριανού τους που είχε καεί στις φωτιές (βίντεο)

Η Κίρκη είναι ένα μικρό χωριό στον Έβρο, χτισμένο στην κοιλάδα του ποταμού Ειρήνη, ο οποίος ρέει στο Θρακικό Πέλαγος. Περιτριγυρίζεται από δάση και απέχει 25 χλμ. από την Αλεξανδρούπολη. Το χωριό είχε καταστραφεί από τις σαρωτικές πυρκαγιές, τον Αύγουστο του 2023 που είχαν ισοπεδώσει σπίτια και κτηνοτροφικές μονάδες στο ακριτικό χωριό, και είχαν μετατρέψει σε στάχτη ένα εκατομμύριο στρέμματα γης.

Εκεί, στο “χωριό της Αλληλεγγύης”, κάποιοι έχτισαν σχεδόν από την αρχή το σπίτι συγχωριανού τους που είχε γίνει στάχτη στις φωτιές, πουλώντας μπλουζάκια και συγκεντρώνοντας τα έσοδα για αυτόν τον σκοπό. Πρόκειται για έναν κτηνοτρόφο που είχε έρθει πριν από τριάντα χρόνια στην περιοχή από τον Καύκασο.

Όπως τόνισε η κα Βασιλική Παντελίδου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, η Κίρκη είναι το χωριό που ξαναέχτισε την ελπίδα, χάρις στην μεγάλη καρδιά και την διάθεση για προσφορά των κατοίκων του. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος κατάφερε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τη στήριξη των πυρόπληκτων της περιοχής, επινοώντας διάφορους τρόπους.

“Η αλληλεγγύη χτίζει σπίτια, η αδιαφορία φέρνει στάχτες”, κατέληξε χαρακτηριστικά η κα Παντελίδου.

Σήμερα άνοιξε το σπίτι του κ. Χριστόφορου Παναγιωτίδη, φέρνοντας στα μάτια του δάκρυα χαράς και συγκίνησης που χάρις στην ευαισθησία ορισμένων ανθρώπων, έχει και πάλι ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του.

