Advertisement

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνουν οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη φετινή Eurovision. Αναλυτικότερα, μετά τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τον Β’ ημιτελικό το βράδυ της Πέμπτης, η EBU πιθανολογείται πως αποφάσισε να μην αφήσει τον τραγουδιστή της Ολλανδίας Joost Klein να κάνει πρόβα για τον τελικό της Eurovision.

Σε ανακοίνωσή της νωρίτερα σήμερα, η EBU ανέφερε μεταξύ άλλων πως «ο Joost Klein απομακρύνθηκε από τις πρόβες της Eurovision μετά από περιστατικό που αναφέρθηκε», και πως διεξάγει έρευνα.

Advertisement

Το βράδυ της Πέμπτης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το τέλος του Β’ ημιτελικού της Eurovision, επικράτησε αμηχανία όταν οι συμμετοχές της Ολλανδίας αλλά και του Ισραήλ μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν μαζί για να δεχτούν αλλά και να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Τότε ένας δημοσιογράφος ρώτησε την Ισραηλινή Εντέν Γκολάν αν θεωρεί πως η παρουσία της στον διαγωνισμό, μπορεί να προκαλούσε κίνδυνο για τους άλλους συμμετέχοντες και το κοινό. Στο άκουσμά της ερώτησης η Εντέν Γκολάν φάνηκε πως αισθάνθηκε άβολα. Κάποιος από τους παρευρισκόμενους ακούστηκε να της λέει πως δεν χρειάζεται να απαντήσει στην ερώτηση αν δεν θέλει, την ώρα που ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας δίπλα της είχε καλύψει το πρόσωπό του με ένα πανί.

Μάλιστα σε βίντεο ακούγεται την ώρα που της λένε πως δεν χρειάζεται να απαντήσει στην ερώτηση, ο ίδιος να απαντά «Όχι, να απαντήσει».

Apart from having to deal with thousands of antisemitic protesters on the streets of Malmö and a booing anti-Israel audience in the arena, Israel’s Eden Golan also has to deal with other Eurovision Song Contest contenders being nasty against her



Here’s Netherlands’ Joost Klein… pic.twitter.com/B3kyFgM2EB