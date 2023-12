Advertisement

Φοιτητές της Νομικής Αθηνών κατέκτησαν την 1η θέση στον κόσμο! Έλαβαν το βραβείο καλύτερου δικογράφου ενάγοντος

Ο Τομέας Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι ομάδα προπτυχιακών φοιτητών κατέκτησε πριν λίγες ημέρες την πρώτη θέση στον κόσμο για τη γραπτή επίδοσή της, λαμβάνοντας το Βραβείο Καλύτερου Δικογράφου Ενάγοντος (Best Claimant Memorial), καθώς και την τρίτη θέση στον κόσμο για τη γραπτή και προφορική επίδοσή της συνολικά (Combined Written and Oral Scores) στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Τελικού Γύρου του διεθνούς πανεπιστημιακού διαγωνισμού εικονικής διαιτησίας Foreign Direct Investment International Arbitration Moot 2023 (FDI Moot – fdimoot.org).

Ο διαγωνισμός εικονικής διεθνούς επενδυτικής διαιτησίας FDI Moot αφορά στο συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκαιο προστασίας ξένων επενδύσεων και αποτελεί προσομοίωση της διαδικασίας διαιτητικής επίλυσης διεθνών επενδυτικών διαφορών. Διοργανώνεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Centre for International Studies (Salzburg, Austria), των Νομικών Σχολών του Suffolk University (Boston, Massachusetts) και του Pepperdine University (Malibu, California), του German Institution of Arbitration (DIS), (Frankfurt/Cologne, Germany), καθώς και του Centre of European Law του King’s College London.

Κάθε συμμετέχουσα Ομάδα φοιτητών πρέπει να υποστηρίξει γραπτώς (memorials) και προφορικώς (με επίσημη αγόρευση) τόσο την πλευρά του προσφεύγοντος ξένου επενδυτή, όσο και του καθ’ ου η προσφυγή κράτους υποδοχής της επένδυσης, σε μια μη πραγματική υπόθεση, ενώπιον ενός πάνελ ειδικών της διεθνούς διαιτησίας.

Στο φετινό διαγωνισμό FDI Moot 2023 συνολικά έλαβαν μέρος 149 ομάδες φοιτητών από πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, όπως, το King College London, το Singapore Management University, το Law Society of Ireland, το NALSAR University, το Diplomatic Academy of Viet Nam, το Universidad Nacional Autonoma de Mexico, το Lomonosov Moscow State University, το National University of Singapore, το University of Hong Kong, το National Law School of India University, το University of Johannesburg, το University of Lagos, το Xiamen University, το Cairo University, το Federal University of Rio Grande do Sul, το Martin Luther University Halle-Wittenberg, το O.P. Jindal Global University, το Masaryk University, το Universidad del Rosario, το Universidad Externado de Colombia κ.λ.π. Μετά την ολοκλήρωση των Περιφερειακών Γύρων του διαγωνισμού ανά τον κόσμο,έλαβε χώρα μεταξύ 2-5 Νοεμβρίου 2023 στο Λάκναου της Ινδίας ο Παγκόσμιος Τελικός Γύρος του διαγωνισμού FDI Moot 2023, και συμμετείχαν σε αυτόν, ως κριτές, ακαδημαϊκοί και στελέχη διεθνών δικηγορικών εταιρειών εγνωσμένης φήμης.

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχε για δέκατη χρονιά στο διαγωνισμό FDI Moot υπό την επιστημονική επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Αναστασίου Γουργουρίνη. Η φετινή Ομάδα της Νομικής Σχολής που μετέβη στην Ινδία για τον Παγκόσμιο Τελικό Γύρο του διαγωνισμού αποτελείτο από τους προπτυχιακούς φοιτητές Ειρήνη Αλεξίου, Αλέξανδρο Μπράχο και Ειρήνη Χάρτζη, ενώ στην προετοιμασία των δικογράφων συμμετείχαν και οι προπτυχιακοί φοιτητές Μαρούσα Ιωάννα Διαμαντή, Παναγιώτης Καραγιάννης και Ερμιόνη Κουκούλη.

Προπονήτρια της Ομάδας ήταν η δικηγόρος Μαρία Πάσχου. Η νέα αυτή διεθνής διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει τις διαχρονικά υψηλού επιπέδου επιδόσεις της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον εν λόγω διαγωνισμό, από την πρώτη συμμετοχή το έτος 2013 έως και σήμερα.

Η συμμετοχή της Ομάδας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο φετινό διαγωνισμό FDI Moot 2023 δεν θα ήταν δυνατή δίχως τη γενναιόδωρη στήριξη των δικηγορικών εταιρειών «Ζέπος & Γιαννόπουλος», «Καρατζά & Συνεργάτες», «Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη», «Λαμπαδάριος & Συνεργάτες», «Μουσάς Δικηγορική Εταιρεία», «Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες», και «Ποταμίτης-Βεκρής», τις οποίες ευχαριστούμε θερμά.