Φοιτητές του ΑΠΘ κέρδισαν το Χρυσό Μετάλλιο με καινοτομία κατά της λευχαιμίας σε Παγκόσμιο Διαγωνισμό

Ένα από τα χρυσά μετάλλια του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Συνθετικής Βιολογίας «iGEM Competition 2025» κέρδισε η φοιτητική διεπιστημονική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου «iGEM Thessaloniki».

Η ομάδα συμμετείχε στον φετινό Διαγωνισμό με το ερευνητικό πρότζεκτ «siREN», το οποίο αξιοποιώντας τεχνικές Συνθετικής Βιολογίας, αποτελεί μία στοχευμένη RNAi θεραπευτική προσέγγιση ακριβείας κατά της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας. Μέλη της ομάδας και ο καθηγητής ιατρικής του ΑΠΘ, Μιχάλης Αϊβαλιώτης μίλησαν για τη διάκριση στην εκπομπή «Μέρα με χρώμα» της ΕΡΤ3.

«Το Project αφορά μια καινοτόμο στοχευτική θεραπεία. Ο τύπος λευχαιμίας αυτός είναι ο πιο συχνός τύπος λευχαιμίας στους ενήλικες στις δυτικές χώρες. Οι ασθενείς εμφανίζουν υποτροπή στις θεραπείες, στην ασθένεια γενικότερα και αντίστασης στα φάρμακα, οπότε αυτό είναι που μας ενέπνευσε να ασχοληθούμε με αυτό τον τύπο λευχαιμίας.

Το πρότζεκτ μας αφορά στη στόχευση δύο συγκεκριμένων πρωτεϊνών που είναι υπερεκφρασμένες στα καρκινικά κύτταρα και βοηθούν τα καρκινικά κύτταρα να αποφύγουν την επίθεση του ανοσοποιητικού συστήματος», όπως είπε ο Αντώνης Τσιορβας, Φοιτητής τμ. Ηλεκτρολόγων μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.

«Η πρόταση της θεραπείας που προτείνουμε είναι καινοτόμα από άκρη σε άκρη της, σε όλους τους τομείς.

Γιατί από τη μία πλευρά είναι ο θεραπευτικός παράγοντας που χρησιμοποιούμε τα siRNA, είναι ένα βιολογικό μόριο το οποίο μόλις πρόσφατα έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται σε θεραπευτικές προσεγγίσεις, γιατί ακριβώς είναι πολύ πιο εύκολο για τον οργανισμό να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια θεραπεία. Από την άλλη δεν το χορηγούμε αδιάκριτα στον οργανισμό ώστε να μπορεί να δράσει η επίδρασή του οπουδήποτε και σε ιστούς και σε όργανα τα οποία δεν έχουν κάποια νόσο, αλλά έχουμε σχεδιάσει κάποια νανοσωματίδια φορείς τα οποία το μεταφέρουν ακριβώς εκεί που πρέπει με αποτέλεσμα η θεραπεία μας να είναι στοχευμένη και έτσι να έχει δυνητικά πολύ λιγότερες παρενέργειες από άλλες θεραπείες και φάρμακα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο εμπόριο», ανέφερε η Ερικέττη-Θεοδώρα Μούμκα, – Φοιτήτρια Ιατρικής ΑΠΘ.

«Συμμετέχουμε από το 2017 και φέτος καταφέραμε να αποσπάσουμε το χρυσό και τρείς διακρίσεις παγκόσμια στα ειδικά βραβεία συμπερίληψης στην κατηγορία της Ογκολογίας και στο βραβείο για της προσαρμογής του πρότζεκτ στους ανθρώπινους παράγοντες», τόνισε η Όλγα- Άννα Σκαρλάτου, φοιτήτρια Χημείας ΑΠΘ.

Από την πλευρά του ο καθηγητής ιατρικής του ΑΠΘ, Μιχάλης Αϊβαλιώτης, ανέφερε: «Τα παιδιά για ένα χρόνο για άλλη μια φορά συνδύασαν τις δυνάμεις τους. Ξεπέρασαν τα όρια της επιστήμης τους και μάλιστα όντας ακόμα υπό εκπαίδευση.

Αυτό είναι το αξιοθαύμαστο ότι ακόμα εκπαιδεύονται τα παιδιά. Διάλεξαν ένα πρόβλημα να λύσουν. Ξεκίνησαν από αυτό ένα κοινωνικό παγκόσμιο πρόβλημα και προσπάθησαν να το επιλύσουν εφαρμόζοντας συνθετική βιολογία που και αυτό είναι μοναδικό και απαιτητικό από μόνο του. Εγώ ως καθηγητής νιώθω περηφάνια. Νιώθω ότι ακολουθεί το όραμα του Πανεπιστημίου μας που είναι να συνδέει την διεπιστημονικότητα και να δίνει χώρο και εμπιστοσύνη στους φοιτητές, ακόμα και σε προπτυχιακό επίπεδο, να τολμήσουν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που φαίνεται αρχικά αρκετά δύσκολο και αυτό επιβραβεύεται στο τέλος με το χρυσό μετάλλιο, με τις διακρίσεις που έφεραν τα παιδιά αλλά και όλα τα εφόδια που παίρνουν ανεξάρτητα με το μετάλλιο, για να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο τις σπουδές τους και μεταπτυχιακά και με το βλέμμα πάντοτε στην κοινωνία και όχι μόνο αποκλειστικά στη δική τους επιστήμη».

ertnews