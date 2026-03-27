Φοιτητής κέρδισε το αυτοκίνητο στον Τροχό της Τύχης και δεν μπορούσε να το πιστέψει

Μια από τις πιο χαρούμενες και απρόβλεπτες στιγμές της φετινής τηλεοπτικής σεζόν εκτυλίχθηκε στο επεισόδιο της Πέμπτης 26 Μαρτίου του Τροχός της Τύχης, όταν η τύχη χαμογέλασε πλατιά στον Χρήστο, χαρίζοντάς του ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο και μια νίκη που δύσκολα θα ξεχάσει.

Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι, που κρατά καθημερινά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών με τις ανατροπές και την αγωνία του τροχού, επιφύλασσε αυτή τη φορά μια ιδιαίτερα γενναιόδωρη έκπληξη.

Ο Χρήστος μαζί με τις συμπαίκτριές του Ζωή και Γιώτα διεκδίκησαν με πάθος τη νίκη! Ο Τροχός είχε «μεγάλα κέφια» και σε κάθε γύρισμά του άλλαζε και ανέτρεπε τα δεδομένα του παιχνιδιού!



Ο Χρήστος ξεκίνησε δυναμικά, όμως η πορεία του εξελίχθηκε σε πραγματικό «τρενάκι του τρόμου», καθώς τα χρήματα ερχόντουσαν και χανόντουσαν μέσα σε λίγα λεπτά, κρατώντας την αγωνία στο «κόκκινο» μέχρι το τέλος!



Τελικά, με τύχη, ψυχραιμία και ταχύτητα, ο παίκτης κατάφερε να φτάσει στον μεγάλο τελικό, συγκεντρώνοντας 2.585 ευρώ.

Η στιγμή που «κλείδωσε» η νίκη του συνοδεύτηκε από ενθουσιασμό και χειροκροτήματα, με τον ίδιο να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του. Το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο που κέρδισε αποτελεί το δεύτερο που δίνεται στη φετινή σεζόν, γεγονός που κάνει τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή.

Ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την πορεία του παίκτη, σχολιάζοντας με χιούμορ και ζωντάνια: «Τα έζησες όλα! Κέρδισες λεφτά, έβγαλες μεγάλα ποσά, έφερες όλες τις χρυσές φέτες, έχασες τις μισές, χρεοκόπησες, σου χτύπησε την πόρτα η εφορία άνοιξες, μετά έκανες εσύ τον εφοριακό και τελικά κέρδισες!». Η φράση αυτή αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την έντονη εναλλαγή συναισθημάτων που βίωσε ο Χρήστος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Στον μικρό τροχό, ο Χρήστος έφερε το νούμερο 11, δηλώνοντας μάλιστα πως δεν έχει κάποιον τυχερό αριθμό, σαν να αφήνει τα πάντα στην τύχη. Κι όμως, εκείνη τη βραδιά, η τύχη φάνηκε να τον ακολουθεί μέχρι το τέλος.

Στην κατηγορία «Πάνε πακέτο», ο παίκτης κατάφερε να λύσει τον γρίφο «Νονός – Βαφτιστήρι», εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στο μεγάλο φινάλε. Η αγωνία κορυφώθηκε τη στιγμή που περίμενε να δει τι κρύβει ο φάκελος, με το στούντιο να κρατά την ανάσα του.

Όταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης άνοιξε τον φάκελο και αποκαλύφθηκε η λέξη «αυτοκίνητο», το πλατό πήρε κυριολεκτικά «φωτιά» από ενθουσιασμό. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ ο Χρήστος δεν μπορούσε να πιστέψει την ανατροπή που μόλις είχε συμβεί.

Η ειρωνεία της στιγμής έκανε τη νίκη ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς ο ίδιος μπορεί να μην διαθέτει ακόμη δίπλωμα οδήγησης, ωστόσο πλέον είναι κάτοχος ενός ολοκαίνουργιου αυτοκινήτου. Μια λεπτομέρεια που έδωσε έναν πιο ανάλαφρο και χιουμοριστικό τόνο στο φινάλε μιας ήδη συναρπαστικής πορείας.

Ο Τροχός της Τύχης απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να χαρίσει μοναδικές στιγμές και να αλλάξει μέσα σε λίγα λεπτά την καθημερινότητα ενός παίκτη. Για τον Χρήστο, η Πέμπτη 26 Μαρτίου δεν ήταν απλώς μια συμμετοχή σε τηλεπαιχνίδι, αλλά μια εμπειρία ζωής που συνδύασε ένταση, αγωνία και τελικά μια μεγάλη δικαίωση.

Και όπως όλα δείχνουν, αυτή η νίκη θα μείνει αξέχαστη, όχι μόνο για το μεγάλο έπαθλο, αλλά και για την απρόβλεπτη διαδρομή που οδήγησε σε αυτό.

Ο Χρήστος είναι 23 ετών, σπουδάζει Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία στη Λάρισα και κυνηγά τα όνειρά του με πείσμα και χαμόγελο. Βρίσκεται στο 4ο έτος των σπουδών του και με περηφάνια δηλώνει ότι δεν χρωστάει μαθήματα και ανυπομονεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να πάρει το πτυχία του.



Κατάγεται από τον Σταυρό Θεσσαλονίκης, ενώ τα καλοκαίρια εργάζεται ως εποχικός υπάλληλος στη Χαλκιδική, για να μπορεί να στηρίζεται οικονομικά για να συνεχίσει τις σπουδές του. Η συμμετοχή του έχει μια ιδιαίτερα τρυφερή ιστορία, καθώς την αίτηση την έστειλε η αγαπημένη του γιαγιά, με την οποία παρακολουθούσαν μαζί τα καλοκαιρινά απογεύματα Τροχό της Τύχης!



Για να την τιμήσει, ο Χρήστος αποφάσισε να δώσει στο αυτοκίνητό του το όνομά της και να το φωνάζει «Κική»! Τα χρήματα που κέρδισε θα τα αξιοποιήσει για τις μεταπτυχιακές του σπουδές και για να καλύψει βασικά έξοδα, μέχρι την ολοκλήρωση του πτυχίου του, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει άμεσα μαθήματα οδήγησης.