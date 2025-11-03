Φοιτητής καταδικάστηκε σε φυλάκιση χωρίς αναστολή για γκράφιτι στο Πανεπιστήμιο υπέρ της Παλαιστίνης

Σε 14 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή, αλλά με δυνατότητα εξαγοράς, καταδικάστηκε ένας φοιτητής της Αθήνας, μετά από παρέμβαση αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Μάιο του 2024, όταν ομάδα φοιτητών προχώρησε σε δράση αλληλεγγύης στα δημόσια πανεπιστήμια, καταγγέλλοντας τις συνεργασίες με ισραηλινές εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας.

Η καταδίκη, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητών/τριών Αθήνας, βασίστηκε αποκλειστικά σε τέσσερις φωτογραφίες που τράβηξε με το κινητό του ο κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Οι φωτογραφίες εμφανίζουν δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά να γράφουν στους τοίχους συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Παύση κάθε συνεργασίας του ΕΜΠ με την Intracom Defense».

Η σύλληψη και η δίκη

Ο φοιτητής συνελήφθη από άνδρες της ΟΠΚΕ, δύο στενά κάτω από το σπίτι του, με κατηγορίες για φθορά ξένης περιουσίας και απείθεια. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο κοσμήτορας κατέθεσε ότι αναγνώρισε τον κατηγορούμενο, ενώ η έδρα απέρριψε τα επιχειρήματα της υπεράσπισης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους φοιτητές.

Η Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητών μιλά για «επιχείρηση πολιτικής δίωξης»και για «δικαστήριο που επέλεξε να εφαρμόσει τον νέο ποινικό κώδικα στους αγωνιστές και τους καταπιεσμένους». Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι η δράση τους εντάχθηκε στο διεθνές κύμα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, ενώ τονίζει ότι στόχος τους είναι η υπεράσπιση της παιδείας ως κοινωνικού αγαθού και του πανεπιστημιακού ασύλου απέναντι στις πιέσεις του κράτους και των ιδιωτικών συμφερόντων.

Η ανακοίνωση καταλήγει με αναφορές: «ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ», επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση των φοιτητών να συνεχίσουν τις δράσεις τους ενάντια στην αποπολιτικοποίηση και ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Αναρχικών Φοιτητών/τριών Αθήνας

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΜΑΣ Ζ.Μ.

Στις 29/05/2024, ως Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητών/τριών Αθήνας, προβήκαμε σε δράση αντι-πληροφόρησης στο σύνολο των αθηναϊκών πανεπιστημίων για το ζήτημα της συνεργασίας των ελληνικών πανεπιστημίων με την πολεμική βιομηχανία του κράτους του Ισραήλ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, την επόμενη μέρα, πάνοπλοι άνδρες της ΟΠΚΕ να συλλάβουν τον σύντροφό μας Ζ.Μ. κάτω από το σπίτι του. Τα μοναδικά στοιχεία της δικογραφίας ήταν τέσσερις θολές φωτογραφίες που τράβηξε με το κινητό του ο κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Παναγιώτης Τσανάκας. Στις φωτογραφίες φαίνονται δύο άνθρωποι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να γράφουν με σπρέι το σύνθημα «ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ» και «παύση κάθε συνεργασίας του ΕΜΠ με την Intracom Defense».

Σήμερα, στην εκδίκαση σε πρώτο βαθμό του δικαστηρίου, με κατηγορίες φθοράς δημόσιας περιουσίας που χρησιμοποιείται προς κοινό όφελος και της απείθειας για άρνηση δακτυλοσκόπησης, ο κοσμήτορας Παναγιώτης Τσανάκας, σε ρόλο καταδότη, δήλωσε ρητά ότι ο κατηγορούμενος σύντροφος είναι και ο «δράστης». Η έδρα, με απροκάλυπτη ειρωνεία και χλευασμό, λογοκρίθηκε κάθε προσπάθεια του κατηγορουμένου και των μαρτύρων υπεράσπισης να εκφράσουν την πολιτική διάσταση της δίκης και αποφάσισε να εφαρμόσει τον νέο ποινικό κώδικα σε αυτούς για τους οποίους, πραγματικά, φτιάχτηκε: τους αγωνιστές και τους καταπιεσμένους αυτής της κοινωνίας. Ο σύντροφος μας καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το εφετείο.

Τη δράση μας την εντάξαμε πρώτα και κύρια στο διεθνές τότε κύμα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη που γεννήθηκε από τα αμερικανικά πανεπιστήμια και εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Ενός κύματος που στόχευε στην απομόνωση του κράτους του Ισραήλ την ώρα που διαπράττει γενοκτονία με τη στήριξη ολοκλήρου του δυτικού συμπλέγματος εξουσίας και πέτυχε να δημιουργήσει κάποιες πρώτες ρογμές, με μια σειρά ιδρυμάτων να διακόπτουν τη συνεργασία τους με το Ισραηλινό κεφάλαιο. Ως αναρχικοί την παιδεία επιλέγουμε να την υπερασπιζόμαστε ως ένα κοινωνικό αγαθό, δηλαδή ένα αγαθό που πρέπει να γεννιέται, να αναπτύσσεται και να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία, εξυπηρετώντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες της. Η επίθεση κράτους και αφεντικών στην παιδεία λοιπόν στοχεύει στον πλήρη έλεγχο του ίδιου του πανεπιστημίου σαν θεσμό και την έρευνα και γνώση που αυτό παράγει, έτσι ώστε να βρίσκονται στις επιταγές ιδιωτικών εταιρειών και κρατικών θεσμών.

Παράλληλα ως φοιτητές/-τριές επιλέγουμε καθημερινά να σπάμε το καθεστώς πολιτικής αποστείρωσης που επιβάλλεται μέσα στις σχολές μας, με την επίθεση να κλιμακώνεται μετά τη θεσμοθέτηση ιδιωτικών πανεπιστημίων το 2024 και έπειτα. Το κράτος βάλλει ενάντια στο άσυλο και τον κοινωνικό του χαρακτήρα αποσκοπώντας στην κατάργηση και την απονοηματοδότηση του. Έτσι το πανεπιστήμιο απεκδύεται από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που διαχρονικά έχει ενσωματώσει αποτελώντας για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας τόσο ένα γόνιμο πεδίο πολιτικής συλλογικοποίησης όσο και ένα ορμητήριο αγώνων που έχουν βάλει τον ίδιο τον κόσμο του κράτους και του καπιταλισμού στο στόχαστρο, σε μια εποχή που από τα πάνω προσπαθεί να κυριαρχήσει το δόγμα της μη ύπαρξης εναλλακτικής μπροστά στην επέλαση του νεοφιλελευθερισμού και του αποκαλούμενου τέλους της ιστορίας. Έτσι επιλέγουμε να υπερασπιζόμαστε το άσυλο ως κομμάτι του ευρύτερου αγώνα των Αναρχικών απέναντι στην επιβολή του σύγχρονου ολοκληρωτισμού και της λήθης. Όσο ο πρύτανης Χατζηγεωργίου κάνει ταξίδια στο Τελ Αβίβ για να τιμήσει τους συνεργάτες του, άλλο τόσο εμείς θα φωνάζουμε και θα γράφουμε παντού το σύνθημα «ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ».

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητών/τριών Αθήνας»

Πηγή: foititikanea.gr