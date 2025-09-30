Χάλκινη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η Λήδα, κόρη του αείμνηστου ηθοποιού Αίαντα Μανθόπουλου

Νέα διάκριση για την κόρη του Αίαντα Μανθόπουλου, Λήδα, η οποία κατέκτησε ακόμη ένα μετάλλιο, συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου.

Η ελληνική αθλητική κοινότητα έχει έναν ακόμα λόγο να πανηγυρίζει: η Λήδα Μανθοπούλου, κόρη του αείμνηστου ηθοποιού Αίαντα Μανθόπουλου, κατάφερε να κατακτήσει ένα ακόμη πολύ σημαντικό μετάλλιο, κατακτώντας την 3η θέση (χάλκινο) στα 100 μ. της κατηγορίας T38, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου που διεξάγεται στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Η απόδοση της Λήδας ήταν εντυπωσιακή: πέρασε τη γραμμή του τερματισμού σε 12,72 δευτερόλεπτα, επίδοση που αποτελεί ατομικό ρεκόρ για τη φετινή σεζόν της.

Στην ίδια κούρσα, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Μεχία Μοράλες, ενώ τη δεύτερη θέση πήρε η Παλομέκε Μορένο.

Η διαδρομή και οι δυσκολίες

Η Λήδα Μαρία Μανθοπούλου γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 2005 στην Αθήνα. Η αθλήτρια έχει ήδη αφήσει το στίγμα της διεθνώς: στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μ. της κατηγορίας T38, με χρόνο 12,49 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας επίσης νέο ρεκόρ για την ίδια.

Πριν από περίπου ενάμισι χρόνο, η Λήδα διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας, μια είδηση που άλλαξε την καθημερινότητά της και έθεσε σημαντικές προκλήσεις τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Όπως η ίδια έχει δηλώσει, τα πρώτα εξάμηνα ήταν δύσκολα: υπήρξαν πόνοι, αλλαγές στον οργανισμό της, και προσαρμογή σε μία νέα πραγματικότητα. Ωστόσο, με επιμονή και υπομονή κατάφερε να επανέλθει δυναμικά στη δράση, συνεχίζοντας να αγωνίζεται και να εξελίσσεται.

Σε συνέντευξή της, η Λήδα μίλησε ανοιχτά για το πώς βίωσε τη διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας, περίπου πριν ενάμιση χρόνο.

«Δίστασα στην αρχή αλλά μετά μπήκα ξανά στο γήπεδο. Υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλοι πόνοι. Άλλαξε πάρα πολύ η καθημερινότητά μου. Ξαναμπήκα σιγά σιγά στο γήπεδο, ήμουν αρκετά διστακτική στην αρχή, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει, το αγαπώ και θα το συνεχίσω. Τίποτα δεν θα με βάλει κάτω.»

Σε άλλη συνέντευξη, έχει πει:

«Ήταν δύσκολο όταν ήρθε η διάγνωση γιατί ήμουν στην κορυφή, πήγαινα καλά και ξαφνικά μια μέρα ξυπνάω και είχε μουδιάσει όλο μου το χέρι. Δεν μπορούσα να πιάσω το κινητό, δεν μπορούσα να κάνω χούφτα το πρόσωπό μου. Και πώς να τρέξεις αν δεν νιώθεις το χέρι σου;»

Παρά τις δυσκολίες, υπογραμμίζει ότι το τρέξιμο αποτελεί τρόπο ζωής για εκείνη:

«Για μένα το τρέξιμο είναι τρόπος ζωής, αυτό που κάνω από όταν ήμουν επτά χρονών… Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου ουσιαστικά. Και πάλι καλά το λατρεύω και το συνεχίζω, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνεις κάτι που το αγαπάς γιατί το κάνεις με την καρδιά σου και δεν σε κουράζει κιόλας.»

Έχει επίσης δηλώσει ότι, παρά τη διάγνωσή της, εξακολουθεί να αγωνίζεται παράλληλα με αθλητές με κανονικές ικανότητες (αρτιμελείς), αφού δεν έχει εμφανή αναπηρία. Αυτό, όπως λέει, απαιτεί «υπερπροσπάθεια». Σε δηλώσεις της σε βραβεύσεις, ανέφερε:

«Κάνω υπερπροσπάθεια για να βγάλω μια κούρσα λόγω της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Πιστεύω πως ο πατέρας μου θα είναι περήφανος.»

Η σημασία της διάκρισης

Αυτή η νέα διάκριση έρχεται για να επιβεβαιώσει ότι η Λήδα δεν είναι μόνο ταλαντούχα αλλά έχει και χαρακτήρα μαχήτριας. Σε συνθήκες πίεσης και ανταγωνισμού υψηλού επιπέδου, η νεαρή αθλήτρια κατάφερε να ανέβει και πάλι στο βάθρο, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Επιπλέον, το γεγονός ότι πέτυχε ατομικό ρεκόρ παρά τις δυσκολίες της χρονιάς και με τις απαιτήσεις που συνοδεύουν μια διοργάνωση παγκοσμίου επιπέδου, καθιστά τη διάκρισή της ακόμη πιο αξιόλογη.

Ανεξάρτητα από την κατάταξη, αυτό που έχει ήδη “κερδίσει” είναι την αναγνώριση για τη μαχητικότητα, το ταλέντο και το θάρρος της — και αυτές είναι αξίες που αξίζουν να φωτίζονται.