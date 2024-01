Advertisement

Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things» βραβεύθηκε με τη Χρυσή Σφαίρα ως η καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ στην τελετή που έλαβε χώρα στο «Beverly Hilton» στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, με την πρωταγωνίστρια του Ελληνα σκηνοθέτη Έμμα Στόουν να λαμβάνει το βραβείο του Α΄ Γυναικείου ρόλου για τον iconic ρόλο της Μπέλα Μπάξτερ.

Στην ομιλία του μετά την απονομή του βραβείου ο Έλληνας σκηνοθέτης αστειεύτηκε ότι θα ήθελε να περάσει όλο το βράδυ μιλώντας για τον Μπρους Σπρίνγκστιν για τον οποίο είπε ότι «είναι ο ήρωας της ζωής μου» με τον αμερικανό μουσικό που ήταν παρών στην τελετή να τον χαιρετά.

Η Στόουν στην ομιλία της αφού της απονεμήθηκε η Χρυσή Σφαίρα είπε ότι «θα είμαι για πάντα ευγνώμων» στον Γιώργο Λάνθιμο λέγοντας για την ταινία Poor Things μια ταινία ανάμεσα σε ένα άτομο και τον κόσμο.

Ωστόσο, πέρα από τον Γιώργο Λάνθιμο, μεγάλος νικητής της βραδιάς αποδείχτηκε το Οπενχάιμερ.

Συγκεκριμένα, η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν κέρδισε 5 Χρυσές Σφαίρες. Πρόκειται για αυτές της καλύτερης δραματικής ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, Α΄ Ανδρικού ρόλου με τον Κίλιαν Μέρφι και Β΄Ανδρικού ρόλου με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και καλύτερης μουσικής την οποία έχει συνθέσει ο Λούντβιχ Γιόρανσον.

