Χτυποκάρδια στο Beverly Hills: Η συγκινητική σύμπτωση με την απώλεια του «Ντίλαν» και της «Μπρέντα»

Παγκόσμια θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου της Σάνεν Ντόχερτι, το Σάββατο (13/7), μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, με την λίστα των πρωταγωνιστών της θρυλικής σειράς του «Χτυποκάρδια στο Beverly Hills» που έχουν φύγει από τη ζωή, να μεγαλώνει.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της με δήλωσή της στο περιοδικό PEOPLE.

Η Σάνεν Ντόχερτι ήταν 53 ετών και τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Συχνά μοιραζόταν την αγωνία της και τις σκέψεις της με τους χιλιάδες θαυμαστές της μέσα από αναρτήσεις της.

«Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Shannen Doherty. Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μετά από πολλά χρόνια μάχης με την ασθένεια», επιβεβαίωσε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της ηθοποιού, Leslie Sloane, σε μια αποκλειστική δήλωση στο PEOPLE.

«Η αφοσιωμένη κόρη, η αδερφή, η θεία και η φίλη ήταν περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της καθώς και από τον σκύλο της, τον Bowie. Η οικογένεια ζητά την ιδιωτικότητά τους αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορούν να θρηνήσουν με ειρήνη», συνέχισε η Sloane.

we will miss you shannen dohertypic.twitter.com/ooz2zAZrBK