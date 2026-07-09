Όλο πέτρα με θέα την θάλασσα: Πωλείται το αγαπημένο καταφύγιο του Αλέκου Αλεξανδράκη – Το κόστος της βίλας και η ταινία της Αλίκης που είχε γυριστεί εκεί

Ένα από τα πιο γνωστά εξοχικά που έχουν συνδεθεί με τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου αναζητά νέο ιδιοκτήτη. Η περίφημη «βίλα Αλεξανδράκη», στην περιοχή Νεράκι της Νέας Περάμου, διατίθεται προς πώληση έναντι 800.000 ευρώ, κουβαλώντας μαζί της μια ιστορία δεκαετιών γεμάτη αναμνήσεις, καλλιτεχνικές συναντήσεις και κινηματογραφικές στιγμές.

Το πέτρινο σπίτι, χτισμένο κυριολεκτικά δίπλα στη θάλασσα, αποτέλεσε για πολλά χρόνια το αγαπημένο καταφύγιο του αείμνηστου Αλέκου Αλεξανδράκη. Εκεί ο σπουδαίος ηθοποιός περνούσε μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου του μαζί με τη σύντροφό του, Βερένα Γκάουερ, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας μακριά από τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας και τα φώτα της δημοσιότητας.

Η κατοικία δεν ήταν απλώς ένας καλοκαιρινός προορισμός. Από τη δεκαετία του 1960 και για πολλά χρόνια, μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης ανθρώπων του θεάτρου, του κινηματογράφου, των γραμμάτων αλλά και της επιχειρηματικής ζωής. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης συνήθιζε να ανοίγει το σπίτι του σε στενούς φίλους και συνεργάτες, δημιουργώντας έναν χώρο φιλοξενίας και δημιουργικής συντροφικότητας που έμεινε αξέχαστος σε όσους τον έζησαν.

Ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της βίλας κατέχει και η θρυλική ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», καθώς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στην περιοχή φιλοξενήθηκε εκεί ολόκληρο το τεχνικό συνεργείο της παραγωγής, γεγονός που συνέβαλε ώστε το σπίτι να ταυτιστεί ακόμη περισσότερο με τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν την αγγελία πώλησης, η κατοικία έχει ανακαινιστεί πλήρως τα τελευταία χρόνια, χωρίς όμως να αλλοιωθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η αρχιτεκτονική αισθητική που τη διέκρινε από την εποχή που τη χρησιμοποιούσε ο αγαπημένος ηθοποιός.

Ανάμεσα στα στοιχεία που κάνουν το ακίνητο να ξεχωρίζει είναι η μοναδική του θέση, με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, η άμεση πρόσβαση στην παραλία, αλλά και η πέτρινη εξέδρα που επιτρέπει τον ελλιμενισμό μικρών σκαφών, χαρακτηριστικά που το κατατάσσουν στις πιο ιδιαίτερες κατοικίες της περιοχής.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι το σπίτι έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως «βίλα Αλεξανδράκη», δημοσιεύματα αναφέρουν πως το ακίνητο δεν ανήκε ποτέ στον ίδιο, αλλά το νοίκιαζε επί σειρά ετών για να περνά εκεί τα καλοκαίρια και τις αποδράσεις του. Η στενή σύνδεση του ηθοποιού με το σπίτι ήταν τόσο έντονη, ώστε η ονομασία διατηρήθηκε μέχρι σήμερα, δεκαετίες μετά την αποχώρησή του από αυτό.

Σήμερα, η ιστορική αυτή κατοικία αναζητά νέο ιδιοκτήτη, με τη ζητούμενη τιμή να φτάνει τις 800.000 ευρώ. Δεν πρόκειται απλώς για ένα πολυτελές παραθαλάσσιο ακίνητο, αλλά για έναν χώρο που αποτελεί κομμάτι της πολιτιστικής μνήμης της Ελλάδας, συνδεδεμένο άρρηκτα με μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Πληροφορίες cotegrece.eu