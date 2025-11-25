Όσοι παίρνουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά θα κάνουν το μάθημα «Ηθική» – Τι θα περιλαμβάνει

Μια σημαντική αλλαγή έρχεται στο σχολικό πρόγραμμα, καθώς όσοι μαθητές απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών θα παρακολουθούν στο εξής ένα νέο μάθημα με τίτλο «Ηθική». Η απόφαση αυτή στοχεύει να καλύψει το κενό που δημιουργούσε η απαλλαγή, προσφέροντας ένα οργανωμένο πλαίσιο διδασκαλίας αντί της μέχρι τώρα πρακτικής, όπου πολλοί μαθητές παρέμεναν εκτός τάξης ή απασχολούνταν με δραστηριότητες χωρίς συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να εξασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ισότιμα στη μαθησιακή διαδικασία, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Το νέο μάθημα αναμένεται να εστιάζει σε θεμελιώδεις έννοιες που αφορούν τον άνθρωπο και τη στάση του μέσα στην κοινωνία, όπως η υπευθυνότητα, ο σεβασμός, η ελευθερία, η κοινωνική συμβίωση και η αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οι μαθητές θα κληθούν να συζητήσουν ζητήματα που συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τα διλήμματα που προκύπτουν στις ανθρώπινες σχέσεις, την επίδραση της τεχνολογίας και την ανάγκη για κριτική σκέψη. Η στόχευση δεν είναι να υποκαταστήσει το θρησκευτικό περιεχόμενο ούτε να προωθήσει συγκεκριμένες ιδεολογικές θέσεις, αλλά να καλλιεργήσει μια πιο ώριμη και συνειδητή προσέγγιση απέναντι στις καθημερινές επιλογές και τις κοινωνικές ευθύνες.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της Ηθικής «διαμορφώνεται σύμφωνα με τα νεότερα κοινωνικά, επιστημονικά και εκπαιδευτικά δεδομένα που οδηγούν στην ανάγκη για τη σύνταξή του για τις τέσσερις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου και απευθύνεται σε μαθητές/τριες που επιθυμούν απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών».

«Σε μια εποχή προκλήσεων υπάρχει ανάγκη για την εκπαίδευση κριτικά αυτόνομων και πνευματικά χειραφετημένων νέων που θα μπορούν να ανταποκριθούν -στον βαθμό που είναι δυνατόν ατομικά και κοινωνικά- σ’ αυτές τις καταστάσεις», αναφέρεται στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι σύγχρονες «προκλήσεις» τις οποίες αναμένεται να θίξει το μάθημα της Ηθικής είναι οι εξής:

Η ανισότητα, η φτώχεια και η αδικία που παρατηρείται σε όλο και περισσότερα μέρη του πλανήτη.

Ο έντονος οικονομικός ανταγωνισμός που παρατηρείται στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.

Η καταστροφική εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και των άλλων ζώων που προκύπτουν από μία στενά

ανθρωποκεντρική αντίληψη.

Η ραγδαία ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας, ιδιαίτερα της τεχνητής νοημοσύνης και των ευφυών μηχανών και η ανάγκη ελέγχου της ένταξής τους στη ζωή μας.

Ο φόβος της πολυπολιτισμικότητας και η αλλοίωση των παραδόσεων.

Η αποξένωση των ανθρώπων που φέρνει όχι μόνο η ζωή στις μεγαλουπόλεις, αλλά και η σαρωτική επικράτηση των διαδικτυακών σχέσεων.

Η επιρροή του φανατισμού, της μισαλλοδοξίας και του εθνικισμού, ειδικά στους νέους ανθρώπους.

Η κρίση των πολιτικών θεσμών και η απαξίωση της δημοκρατίας.

Η κρίση αξιών τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Στο νέο ΦΕΚ αναφέρεται ότι «στο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ηθικής υιοθετούνται και ενδυναμώνονται οι βασικοί οριζόντιοι προσανατολισμοί της συγγραφής του συνόλου των ΠΣ για να υποστηρίξουν τους/τις μαθητές/ριες προκειμένου να:

Αποκτήσουν δεξιότητες αναστοχαζόμενων ανθρώπων που μαθαίνουν πώς να ερευνούν και πώς να γίνονται

δημιουργικοί και αποτελεσματικοί,

καλλιεργήσουν δεξιότητες με τις οποίες θα αξιοποιούν τις γνώσεις τους και θα παράγουν νέα γνώση,

λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε λογικά κριτήρια και επιστημονικά δεδομένα,

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προκειμένου να λειτουργούν αυτόνομα στη σχολική τάξη και στη ζωή τους,

αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση και ανθεκτικότητα, ώστε να είναι ικανοί να

συνδέονται και να επικοινωνούν με τους άλλους,

αναγνωρίσουν αξίες και να συνειδητοποιήσουν κανονιστικές αρχές, ώστε να αποκτήσουν συναίσθηση ευθύνης και να προετοιμαστούν ως ενεργοί πολίτες,

συμμετέχουν σε δρώμενα και πρακτικές που παραπέμπουν στην ανάγκη ενεργοποίησης όλων για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες (κατασπατάληση φυσικών πόρων, μόλυνση, προσφυγικό ζήτημα, φτώχεια, επιδημίες κ.ά)»

Δείτε ενδεικτικά το πρόγραμμα σπουδών για τα Λύκεια: