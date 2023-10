Advertisement

Ως «ο κορυφαίος νεαρός επιστήμονας της Αμερικής» ανακηρύχθηκε ένας 14χρονος μαθητής στην Αμερική, αφού κατάφερε να δημιουργήσει ένα σαπούνι για τη θεραπεία του μελανώματος. Ο Χέμαν Μπέκελε από τη Βιρτζίνια, κέρδισε το βραβείο επικρατώντας εννέα άλλων φιναλίστ.

«Θεραπεύοντας τον καρκίνο, με ένα σαπούνι τη φορά», δήλωσε κατά την απονομή. «Πάντα με ενδιέφερε η βιολογία και η τεχνολογία και αυτή η πρόκληση μου έδωσε την τέλεια πλατφόρμα για να παρουσιάσω τις ιδέες μου», πρόσθεσε.

Ο μαθητής παρασκεύασε το σαπούνι από ενώσεις που θα μπορούσαν να επανενεργοποιήσουν τα δενδριτικά κύτταρα που προστατεύουν το ανθρώπινο δέρμα, επιτρέποντάς τους να καταπολεμήσουν τα καρκινικά κύτταρα. Στο βίντεο που έστειλε στον διαγωνισμό 3M Young Scientist Challenge, ο Μπέκελε είπε «πως τα νεαρά μυαλά μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στον κόσμο».

Ο 14χρονος εμπνεύστηκε την ιδέα από τη ζωή του στην Αιθιοπία όπου έζησε μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών. Όπως δήλωσε στην Washington Post, είχε δει ανθρώπους να εργάζονται συνεχώς κάτω από τον καυτό ήλιο και ήθελε να κάνει και για να τους βοηθήσει.

