17 καμπίνες, πισίνα που μετατρεπόταν σε πίστα χορού και σουίτα με θηριώδες τζάκι – Βίντεο από το πλωτό «παλάτι» του Ωνάση, Christina O

Το θρυλικό «Christina O» του Αριστοτέλη Ωνάση, το πλωτό παλάτι που έγραψε ιστορία με λαμπερά πάρτι και μοναδικές στιγμές, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, όταν φιλοξένησε γυρίσματα της ταινίας για τη ζωή της Μαρίας Κάλλας με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.

Εκείνες τις μέρες, η διάσημη ηθοποιός βρισκόταν στην ελληνική πρωτεύουσα για τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης παραγωγής. Στις 20 Οκτωβρίου 2023 είχαν προγραμματιστεί σκηνές στο «Christina O», το ιστορικό σκάφος που αποτέλεσε δεύτερο σπίτι για τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Η κάμερα της εκπομπής Live News του MEGA κατέγραψε το εσωτερικό του, αποκαλύπτοντας χώρους όπου ο Έλληνας μεγιστάνας περνούσε αμέτρητες ώρες με φίλους, προσωπικότητες και διεθνείς σταρ της εποχής.

Το εμβληματικό σκάφος του Ωνάση

Το «Christina O» διαθέτει 17 καμπίνες, καθεμία με όνομα ελληνικού νησιού. Η προσωπική σουίτα του Ωνάση ξεχώριζε για το τεράστιο τζάκι, ενώ σε μια κρυφή ντουλάπα υπήρχε μυστική έξοδος που οδηγούσε κατευθείαν στο γραφείο του.

Τα σκαμπό του μπαρ ήταν επενδυμένα με δέρμα φάλαινας και το ξύλο τους προερχόταν από βυθισμένη ισπανική γαλέρα. Σκαλισμένα δόντια όρκας στόλιζαν τον χώρο, όπου οι κυρίες συνήθιζαν να κρεμούν τις τσάντες τους.

Η πισίνα του σκάφους, με τον περίφημο ψηφιδωτό Μινώταυρο στο κέντρο, μετατρεπόταν με το πάτημα ενός κουμπιού σε πίστα χορού για τα ξακουστά πάρτι που διοργάνωνε ο Ωνάσης.

Οι θρυλικοί χώροι του Christina O

Η μεγάλη εσωτερική σκάλα με το επιχρυσωμένο κάγκελο οδηγούσε στο σαλόνι, που σήμερα ονομάζεται αίθουσα Μαρία Κάλλας. Ένα δεύτερο καθιστικό έχει μετονομαστεί σε Τζάκι Κένεντι και φιλοξενεί κειμήλια που θυμίζουν τις εποχές που το σκάφος βρισκόταν στο απόγειό του.

Η λίστα καλεσμένων του 1959 μαρτυρά το μεγαλείο: Ουίνστον Τσόρτσιλ, Γκρέτα Γκάρμπο, Φρανκ Σινάτρα, Μέριλιν Μονρόε, Γκρέις Κέλι και Ελίζαμπεθ Τέιλορ συγκαταλέγονταν ανάμεσα στους επιφανείς επισκέπτες.

Μαρτυρίες από το πλήρωμα

Ο ναυπηγός – μηχανολόγος του σκάφους, Κώστας Καράμπελας, αποκάλυψε στην εκπομπή:

«Πάνω στα δόντια της φάλαινας ήταν σκαλισμένες οι περιπέτειες του Οδυσσέα».

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Ο Ωνάσης χρησιμοποίησε τον Πινό για αρχιτέκτονα. Ο Ωνάσης του χάλαγε τα σχέδια. Αυτός απηυδούσε αλλά στο τέλος το τελειώσανε». Και κατέληξε: «Το βρήκα αυτό το πλοίο εγκαταλελειμμένο στα βράχια της Σαλαμίνας».

Η σημερινή του αξία

Μετά την ανακαίνιση που πέρασε, το «Christina O» μπήκε σε μια τρίτη φάση ζωής. Σήμερα νοικιάζεται για περισσότερα από 700.000 ευρώ την εβδομάδα, αποτελώντας πόλο έλξης για εύπορους ταξιδιώτες που θέλουν να ζήσουν την αίγλη μιας άλλης εποχής.

Ακόμη και το αγαπημένο ξύλινο τέντερ του Ωνάση χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα της ταινίας. Η Αντζελίνα Τζολί εμφανίστηκε με μαντήλι και γυαλιά, ενώ ο Τούρκος ηθοποιός Χαλούκ Μπιλγκινάζ φόρεσε τα χαρακτηριστικά γυαλιά του Αριστοτέλη Ωνάση, αναβιώνοντας έτσι μια εικόνα βγαλμένη από το παρελθόν.