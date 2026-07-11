87χρονη που έχασε τα δύο παιδιά της και τη νύφη της σε τροχαίο δώρισε ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ για να «μην κλάψουν άλλοι γονείς»

Μια συγκλονιστική πράξη ανθρωπιάς και ανιδιοτελούς προσφοράς έρχεται από την Πάτρα, όπου η 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου αποφάσισε να μετατρέψει τον αβάσταχτο πόνο της σε ελπίδα για χιλιάδες συνανθρώπους της. Με δικά της χρήματα δώρισε στο ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας ένα υπερσύγχρονο κινητό ασθενοφόρο, συνολικής αξίας 120.000 ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες άμεσης επέμβασης και διάσωσης στην περιοχή.

Πίσω από αυτή τη σπουδαία δωρεά κρύβεται μια βαθιά προσωπική τραγωδία. Το 1992, η Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου έχασε τα δύο παιδιά της και τη νύφη της σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, μια απώλεια που σημάδεψε για πάντα τη ζωή της. Ωστόσο, αντί να αφήσει τον πόνο να μετατραπεί σε πικρία, επέλεξε να τον μεταμορφώσει σε μια πράξη ζωής, με την ελπίδα ότι άλλες οικογένειες δεν θα βιώσουν τη δική της τραγωδία.

«Ήθελα να προσφέρω κάτι στην κοινωνία, που να προσφέρει ζωή. Πήγε το μυαλό μου στο ασθενοφόρο για να προλαβαίνει τη ζωή. Αυτό ήταν το όνειρό μου, να μην κλάψουν άλλοι γονείς τα παιδιά τους», δήλωσε συγκινημένη, εξηγώντας το κίνητρο πίσω από τη δωρεά της.

Η ίδια αποκάλυψε πως για περισσότερες από τρεις δεκαετίες τη βασάνιζε μια σκέψη: αν η βοήθεια είχε φτάσει γρηγορότερα στο σημείο του δυστυχήματος, ίσως ο γιος της, που δεν έχασε αμέσως τη ζωή του, να είχε σωθεί. Αυτή η σκέψη έγινε η δύναμη που την οδήγησε να διαθέσει τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής για την αγορά της κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ.

Η επίσημη παράδοση του νέου ασθενοφόρου πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Πάτρας, παρουσία διασωστών, υγειονομικών και εκπροσώπων των υγειονομικών αρχών της Δυτικής Ελλάδας. Το νέο όχημα τέθηκε άμεσα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ταχύτερη ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά, προσφέροντας πολύτιμο χρόνο στους ασθενείς που χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα.

Η ιστορία της Χαριτίνης Αναγνωστοπούλου συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα όχι μόνο για τη γενναιοδωρία της, αλλά και για το μήνυμα που εκπέμπει. Αποδεικνύει πως ακόμη και μέσα από τον μεγαλύτερο ανθρώπινο πόνο μπορεί να γεννηθεί μια πράξη ανεκτίμητης αξίας για την κοινωνία. Η δωρεά της δεν αποτελεί απλώς την προσθήκη ενός ακόμη ασθενοφόρου στον στόλο του ΕΚΑΒ, αλλά ένα διαχρονικό σύμβολο αλληλεγγύης, ελπίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπο.