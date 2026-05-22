Ethereal Mountains: «Τα αφήνουμε όλα και χτίζουμε μία νέα κοινότητα από το μηδέν. Θα έρθεις μαζί μας;»

Μέσα σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, μακριά από τη φύση και την έννοια της συλλογικότητας, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα αναζητούν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Ανάμεσα σε αυτές τις προσπάθειες ξεχωρίζει το Ethereal Mountains, μια νεοσύστατη εναλλακτική κοινότητα που φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν πιο αυτάρκη, ανθρώπινο και οικολογικό τρόπο διαβίωσης, βασισμένο στη φυσική δόμηση, τη συνεργασία και την επανασύνδεση με το φυσικό περιβάλλον.

Το εγχείρημα κινείται γύρω από την ιδέα της κοινοτικής ζωής και της βιωσιμότητας, σε μια εποχή όπου η αποξένωση των πόλεων, το υψηλό κόστος ζωής και η ανάγκη για ουσιαστική επαφή με τη φύση οδηγούν πολλούς ανθρώπους να αναζητούν εναλλακτικές μορφές καθημερινότητας. Οι άνθρωποι πίσω από το Ethereal Mountains οραματίζονται μια κοινότητα όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να ζουν πιο κοντά στη γη, να παράγουν μέρος της τροφής τους, να χτίζουν με φυσικά υλικά και να δημιουργούν σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίας.

Σύμφωνα με τους εμπνευστές της κίνησης:

«Το Ethereal Mountains είναι ένα όραμα για μια νέα μορφή ζωής , πιο απλή, πιο ουσιαστική, πιο ανθρώπινη.

Δημιουργούμε μια κοινότητα βασισμένη στην αυτάρκεια, τη συνεργασία και τον σεβασμό προς τη φύση και τον άνθρωπο. Έναν χώρο όπου η καθημερινότητα δεν περιστρέφεται γύρω από την επιβίωση μέσα στο σύστημα, αλλά γύρω από την πραγματική ζωή: καλλιέργεια, δημιουργία, εξέλιξη και σύνδεση.

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση απόκτησης του πρώτου μας χωραφιού (~13 στρέμματα), το οποίο αποτελεί το πρώτο και βασικό βήμα προς την υλοποίηση της κοινότητας.

Το συγκεκριμένο χωράφι διαθέτει περίπου 300 καρυδιές, που θα αποτελέσουν την κύρια πηγή εισοδήματος στα αρχικά στάδια. Μέσα από αυτή την παραγωγή, στοχεύουμε να καλύψουμε τα πρώτα έξοδα και να δημιουργήσουμε τις βάσεις για την οικοκοινότητα.

Επιπλέον, μέρος της έκτασης είναι χαρακτηρισμένο ως δασικό και συνοδεύεται από άδεια υλοτομίας, κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιούμε υπεύθυνα ξυλεία για τις ανάγκες μας (κατασκευές, θέρμανση κ.λπ.).

Μετά τη δημιουργία της κοινότητας, τα έσοδα από τις καρυδιές θα επιστρέφουν απευθείας στην ίδια την κοινότητα, καλύπτοντας βασικές ανάγκες όπως:

• εργαλεία και εξοπλισμός

• υλικά κατασκευών

• βασικός ρουχισμός

• ιατρική φροντίδα για τα μέλη

• και γενικά ό,τι χρειάζεται για μια βιώσιμη και αυτάρκη ζωή

Στόχος μας είναι να χτίσουμε ένα περιβάλλον χωρίς απληστία και εγωισμό, όπου οι άνθρωποι ζουν με αλληλεγγύη, μοιράζονται γνώση και δημιουργούν μαζί ένα βιώσιμο μέλλον.

Βρισκόμαστε στην αρχή ,και αναζητούμε ανθρώπους με κοινό όραμα, διάθεση για συμμετοχή και πραγματική αλλαγή.

Αν νιώθεις ότι ανήκεις σε κάτι τέτοιο, ίσως αυτό να είναι η αρχή.

Ethereal Mountains , όχι απλά ένα μέρος, αλλά ένας τρόπος ζωής».

Κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας τους αποτελεί η φυσική δόμηση, μια πρακτική που τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα. Η φυσική δόμηση βασίζεται στη χρήση υλικών όπως το χώμα, η πέτρα, το ξύλο και το άχυρο, με στόχο τη δημιουργία κατοικιών που εναρμονίζονται με το περιβάλλον και έχουν μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα. Στην Ελλάδα, οργανισμοί και ομάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φυσικής δόμησης κάνουν λόγο για έναν τρόπο κατασκευής που επαναφέρει τη σχέση ανθρώπου και φύσης στο επίκεντρο της κατοικίας.

Παράλληλα, το Ethereal Mountains φαίνεται να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ρεύμα ανθρώπων που επιδιώκουν την αποκέντρωση και την επανακατοίκηση της ελληνικής υπαίθρου. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες συλλογικότητες και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα προωθούν την ιδέα ζωντανών κοινοτήτων στα βουνά και στα χωριά, με έμφαση στην αυτάρκεια, την τοπική παραγωγή, την οικολογική συνείδηση και τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων.

Οι δημιουργοί τέτοιων κοινοτήτων υποστηρίζουν πως η ζωή κοντά στη φύση δεν αποτελεί απλώς μια «ρομαντική επιστροφή στο χωριό», αλλά μια συνειδητή επιλογή απέναντι στην υπερκατανάλωση, την απομόνωση και τους γρήγορους ρυθμούς της σύγχρονης αστικής ζωής. Στόχος τους είναι να δημιουργηθούν μικρές αυτάρκεις κοινότητες, όπου οι άνθρωποι θα μοιράζονται γνώσεις, εργαλεία, καλλιέργειες και δημιουργικές δραστηριότητες, χτίζοντας έναν διαφορετικό τρόπο συνύπαρξης.

Το Ethereal Mountains φαίνεται να απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που αναζητούν μια πιο ουσιαστική σχέση με τη φύση και επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ζωής. Η έμφαση δίνεται όχι μόνο στην οικολογία και στη βιωσιμότητα, αλλά και στην ανθρώπινη σύνδεση, στην ανταλλαγή εμπειριών και στη δημιουργία μιας κοινότητας που λειτουργεί συλλογικά και όχι ατομικά.

Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις οδηγούν πολλούς ανθρώπους να επαναξιολογούν τις προτεραιότητές τους, πρωτοβουλίες όπως το Ethereal Mountains αποτυπώνουν την ανάγκη για έναν διαφορετικό τρόπο ζωής: πιο αργό, πιο συνειδητό και περισσότερο συνδεδεμένο με τη φύση, τον άνθρωπο και την έννοια της κοινότητας.

