Eurovision: Το κοινό αποθέωσε την Klavdia – «Κοριτσάρα, σε ευχαριστούμε όρθιοι»

Η εμφάνιση της Klavdia στη σκηνή της Eurovision 2025 όχι μόνο συγκλόνισε ζωντανά το στάδιο της Βασιλείας, αλλά πυροδότησε και καταιγισμό σχολίων ενθουσιασμού στα social media.

Με μία εξαιρετική ερμηνεία και εντυπωσιακή σκηνική παρουσίαση, η Κλαυδία κατέκτησε τη σκηνή του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision 2025, εξασφαλίζοντας την πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 17 Μαΐου. Η νεαρή τραγουδίστρια εντυπωσίασε με την «Αστερομάτα», σε μία σκηνική παρουσίαση που εστίασε στην έννοια του αποχωρισμού και της πορείας προς το φως.

Το ελληνικό κοινό έσπευσε να εκφράσει την απόλυτη συγκίνησή του και στην πλατφόρμα X (Twitter), τα σχόλια ήταν -με μία λέξη- αποθεωτικά.

Η Klavdia «μίλησε» στις καρδιές των θεατών – Κύμα αγάπης στο X

Οι λέξεις που κυριάρχησαν στα σχόλια ήταν «υπέροχη», «φωνάρα», «συγκινητική», «δωρική», «ανεξίτηλη«. Πολλοί χρήστες τόνισαν το πόσο υπερήφανοι ένιωσαν που η Klavdia εκπροσώπησε την Ελλάδα με τέτοια σεμνότητα, καλλιτεχνική αρτιότητα και ερμηνευτική δύναμη, κάνοντας ειδική αναφορά στο ελληνικό στοιχείο και στην ιστορική μνήμη που μετέφερε στη σκηνή.

«Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Η – ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΗ. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Stunning performance που λένε και στο χωριό μας. Μπράβο κοριτσάρα, σε ευχαριστούμε ΟΡΘΙΟΙ»

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Η

ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΗ



Τίποτα λιγότερο ,τίποτα περισσότερο



Stunning performance που λένε και στο χωριό μας



Μπράβο κοριτσάρα , σε ευχαριστούμε ΟΡΘΙΟΙ #eurovision #eurovisiongr pic.twitter.com/ENRgVnZJPK — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) May 15, 2025

«0 backing vocals, 0 insults, 0 nudity – 100% pure talent, an emotional ethnic and powerful ballad, touching on themes of displacement & survival, with references of refugee experiences»

0 backing vocals, 0 insults, 0 nudity

100% pure talent, an emotional ethnic and powerful ballad, touching on themes of displacement & survival, with references of refugee experiences. WE LOVE YOU KLAVDIA, VOTE #07 GREECE 🇬🇷 #eurovisiongr #eurovision2025pic.twitter.com/pn5ECUK66B — . (@AMOURHWASA) May 15, 2025

0 backing vocals, 0 insults, 0 nudity

100% pure talent, an emotional ethnic and powerful ballad, touching on themes of displacement & survival, with references of refugee experiences. WE LOVE YOU KLAVDIA, VOTE #07 GREECE 🇬🇷 #eurovisiongr #eurovision2025pic.twitter.com/pn5ECUK66B — . (@AMOURHWASA) May 15, 2025

«Σήμερα η Κλαυδία τραγούδησε για όλους εμάς τους Έλληνες, για εμάς τους Πόντιους. Για εμάς είσαι ήδη στον τελικό»

Σήμερα η Κλαβδία τραγούδησε για όλους εμάς του Έλληνες,για εμάς τους Πόντιους από άκρη σε άκρη της γης. Μπράβο σου κοπέλα μου,για εμάς είσαι στον τελικό ανεξαρτήτως αποτελέσματος!!!🤞🏻🙏🏻👏🏻👏🏻#eurovisiongr pic.twitter.com/aDZWyChRQs — 𝕸𝖆𝖉𝖎𝖘𝖔𝖓 (@CinestheticCl) May 15, 2025

«Ενώ οι πολιτικοί υποκλίνονται στον Ερντογάν, ένα νέο κορίτσι ύψωσε το ανάστημά του και τραγούδησε για τη Γενοκτονία των Ποντίων»

Ενώ οι ελληνες πολιτικοί υποκλίνονται στον Ερντογάν και την επεκτατική πολιτική του, ένα νέο κορίτσι ύψωσε το ανάστημα και τραγούδησε σε όλη την Ευρώπη για τη Γενοκτονία των Ποντίων.

Φωνάρα και ψυχάρα η Κλαυδια μας🇬🇷🙏 #eurovisiongr pic.twitter.com/vONrtNPT0F — NikosTopouzis (@niktop) May 15, 2025

Άλλοι πάλι δεν παρέλειψαν να αναδείξουν την πολιτική διάσταση της συμμετοχής: «Αν ήμασταν Ουκρανία, θα ήμασταν ήδη στην πεντάδα»

Αν η εμφάνιση μας ήταν συμμετοχή Ουκρανίας θα ήμασταν 4-5η θέση στον τελικό αλλά ας μην επεκταθώ.



Φ Ω Ν Α Ρ Α ΚΛΑΥΔΙΑ🩵



#Eurovisiongr pic.twitter.com/rxSD1JcD0T — Tonia (@Tonia_zxr) May 15, 2025

Η Klavdia κατάφερε κάτι σπάνιο στη Eurovision: να ενώσει τους Έλληνες θεατές. Όπως εύστοχα σχολίασε μια χρήστρια: «Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, νιώθω πολύ περήφανη για αυτό το κορίτσι και τον πολιτισμό μας που ταξίδεψε σε εκατομμύρια τηλεθεατές».

Ανεξαρτήτου αποτελέσματος νιώθω πολύ περήφανη και για το τραγούδι και για αυτό νέο κορίτσι με τον τρόπο μετέδωσε τον πολιτισμό μας σε εκατομμύρια τηλεθεατές . #eurovisiongr pic.twitter.com/gQ1rH7Ad21 — 🏆🎙Τaka²🎙🏆 (@dina_dina_g) May 15, 2025

Η Klavdia άφησε το αποτύπωμά της. Και όχι μόνο στη σκηνή, αλλά στις καρδιές του κόσμου.

youweekly