Guardian: Η Ελλάδα έγινε η Ταϊλάνδη της Ευρώπης – Οι ξένοι ζουν το όνειρο, οι Έλληνες μένουν εκτός

Η Ελλάδα υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες και κατατάσσεται στους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, όμως οι ίδιοι οι Έλληνες δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να αντέξουν οικονομικά τις καλοκαιρινές διακοπές. Σύμφωνα με τη Guardian, το 46% δεν μπορεί να καλύψει ούτε μία εβδομάδα διακοπών, ενώ το υψηλό κόστος διαμονής, μετακίνησης και εστίασης μετατρέπει το ελληνικό καλοκαίρι σε πολυτέλεια για λίγους

Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, προσελκύοντας κάθε χρόνο επισκέπτες που ξεπερνούν τρεις και τέσσερις φορές τον αριθμό του τοπικού πληθυσμού. Ωστόσο, πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα της τουριστικής ανάπτυξης, οι ίδιοι οι Έλληνες βλέπουν τις διακοπές τους να γίνονται ολοένα και πιο απρόσιτες.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της Guardian, το οποίο βασίζεται τόσο σε μαρτυρίες όσο και σε επίσημα στοιχεία, το φαινόμενο αυτό έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Ενώ η χώρα υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες, οι κάτοικοί της δυσκολεύονται να απολαύσουν τις ίδιες εμπειρίες. «Οι έρευνες δείχνουν ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα καταφέρει να κάνει διακοπές φέτος», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Τάκης Καλόφωνος, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ).

Η σύγκριση με το παρελθόν είναι αποκαλυπτική. «Πριν από δέκα χρόνια, οι άνθρωποι έπαιρναν άδεια 20 ή ακόμη και 30 ημερών. Σήμερα, το καλοκαίρι περιορίζεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα», επισημαίνει ο ίδιος. Οι Κυκλάδες και τα μακρινά νησιά έχουν πλέον γίνει απρόσιτα για τη μέση ελληνική οικογένεια, καθώς μόνο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μπορούν να φτάσουν τα 450 ευρώ για τέσσερα άτομα με αυτοκίνητο, όταν ο μέσος μισθός δεν ξεπερνά τα 1.342 ευρώ τον μήνα.

Η Eurostat έρχεται να επιβεβαιώσει τα παραπάνω δεδομένα, ανακοινώνοντας ότι το 46% των Ελλήνων δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να κάνει διακοπές μίας εβδομάδας πέρυσι – ποσοστό 19% υψηλότερο από τον μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα εκδοτήρια για τα νησιά του Σαρωνικού, η εικόνα είναι ενδεικτική. Ο Τάσος Παπαδόπουλος, υπεύθυνος πωλήσεων, σημειώνει: «Πέρυσι, οι ουρές ήταν πολύ μεγαλύτερες. Φέτος, η κίνηση έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 50%». Οι ταξιδιώτες περιορίζονται πλέον κυρίως σε σύντομες αποδράσεις τα Σαββατοκύριακα, ενώ πολλοί επιλέγουν προορισμούς του εξωτερικού, καθώς συχνά τους κοστίζουν λιγότερο από τις διακοπές εντός Ελλάδας.

Τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπως η Αίγινα, υπήρξαν πάντα δημοφιλείς επιλογές λόγω της εγγύτητάς τους με την Αθήνα. Το 2024, η Αίγινα υποδέχτηκε περισσότερους από 2 εκατομμύρια επισκέπτες, πολλοί εκ των οποίων αναζητούσαν οικονομικές λύσεις διακοπών. Ωστόσο, ακόμη και εκεί, η πτώση της ζήτησης είναι εμφανής. «Πέρυσι, τον Αύγουστο, όλες οι ξαπλώστρες ήταν πιασμένες μέχρι τις 10 το πρωί. Φέτος, οι παραλίες είναι μισοάδειες», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Τσάντας, ιδιοκτήτης επιχείρησης θαλάσσιων σπορ, τονίζοντας ότι το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην Αθήνα, η εικόνα είναι πρωτόγνωρη. «Το 2025 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που οι Έλληνες εγκατέλειψαν το ετήσιο “προσκύνημά” τους στην παραλία», αναφέρει η δημοσιογράφος της Guardian, Έλενα Σμιθ. Οι ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές που τραγουδήθηκαν και κινηματογραφήθηκαν, υποχωρούν μπροστά στη σκληρή οικονομική πραγματικότητα.

Πολλοί περιορίζονται πλέον σε σύντομες επισκέψεις σε χωριά της ηπειρωτικής Ελλάδας, φιλοξενούμενοι από συγγενείς και φίλους. «Θα ήθελα πολύ να περάσω χρόνο στην Αμοργό, αλλά είναι απαγορευτικό», δηλώνει η 28χρονη Ισμήνη Μπαλαλέ, που εργάζεται στον τομέα του λιανικού εμπορίου με μισθό 850 ευρώ. «Δεν μπορώ να πληρώσω 200 ευρώ τη νύχτα για ένα δωμάτιο. Όλοι οι φίλοι μου βρίσκονται στην ίδια κατάσταση».

Η εικόνα της πρωτεύουσας τον Αύγουστο μαρτυρά την αλλαγή: τα μέσα μεταφοράς είναι γεμάτα, η κίνηση στους δρόμους έχει μειωθεί ελάχιστα, τα θερινά σινεμά είναι sold out και τα μπαρ κατακλύζονται από νέους που δεν μπόρεσαν να φύγουν διακοπές.

Το 2024, η Ελλάδα υποδέχθηκε 36 εκατομμύρια ταξιδιώτες, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν σε τετραπλάσιο του πληθυσμού της χώρας, εξασφαλίζοντας τη θέση της στους δέκα κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Τα έσοδα από τον τουρισμό άγγιξαν τα 21,7 δισεκατομμύρια ευρώ, συμβάλλοντας στη μείωση του δημόσιου χρέους στο 153,6% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, η θετική πορεία της τουριστικής βιομηχανίας δεν έχει αντίκτυπο στους μισθούς, που παραμένουν στάσιμοι, ενώ το κόστος ζωής ανεβαίνει διαρκώς. Το υψηλό κόστος διαμονής, τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια και οι τιμές στα εστιατόρια λειτουργούν αποτρεπτικά για τις ελληνικές οικογένειες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Alco, οι παράγοντες αυτοί αποτελούν τα βασικότερα εμπόδια για ταξίδια εντός Ελλάδας.

Ο καθηγητής Χρήστος Πιτέλης, ειδικός στη βιομηχανική οικονομία και τον τουρισμό, σύμφωνα με το aftodiioikisi.gr, υπογραμμίζει ότι οι Έλληνες μένουν εκτός της παραδοσιακής «ιεροτελεστίας» του Αυγούστου. «Η μείωση των εισοδημάτων καθιστά τις καλοκαιρινές διακοπές πολυτέλεια που πολλοί απλά δεν μπορούν να αντέξουν», σημειώνει.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε το πρόβλημα και δεσμεύτηκε για μέτρα ανακούφισης, με στόχο την αύξηση του μέσου μηνιαίου μισθού στα 1.500 ευρώ έως το 2027.

«Είμαστε η Ταϊλάνδη της Ευρώπης. Παρέχουμε υπηρεσίες για να τις απολαμβάνουν οι άλλοι», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Άρης Απικιάν, εργαζόμενος στο κέντρο της Αθήνας. «Ενώ οι ξένοι ζουν το όνειρο της Ελλάδας, εμείς αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα: υψηλούς λογαριασμούς, ακριβές διακοπές και μια καθημερινότητα που στενεύει ολοένα και περισσότερο».