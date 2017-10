Harvest Moon: Σήμερα το πιο όμορφο φεγγάρι της φθινοπωρινής ισημερίας

Μερικά στοιχεία για τη σελήνη που χαρίζει την μαγική οφθαλμαπάτη του «τεράστιου φεγγαριού»

Τι είναι το Harvest Moon; Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου που συμβαίνει πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία. Συνήθως τυχαίνει τον Σεπτέμβριο (γύρω στις 22 του μήνα), αλλά κάθε τρία χρόνια πέφτει Οκτώβριο, όπως φέτος, στις 5 Οκτωβρίου.

Η αστρονομική σημασία του Harvest Moon είναι η ίδια σε όλο το βόρειο ημισφαίριο. Η πανσέληνος που γίνεται πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία έχει ξεχωριστό αστρονομικό ενδιαφέρον επειδή ο χρόνος ανάμεσα στη μία ανατολή του φεγγαριού και στην επόμενη μειώνεται αρκετά, και μάλιστα η διαφορά είναι αντιληπτή. Παλιότερα, αυτή η ανατολή του φεγγαριού, που για μερικές μέρες, εκεί κοντά στην ισημερία, συνέβαινε νωρίτερα, σήμαινε ότι οι αγρότες μπορούσαν να δουλέψουν περισσότερες ώρες στα χωράφια μετά τη δύση του ηλίου, γι’ αυτό και ονομάστηκε Harvest Moon (harvest στα αγγλικά είναι o θερισμός και η συγκομιδή των καρπών).

Λόγω της μικρής γωνίας που σχηματίζει η τροχιά του φεγγαριού γύρω από τη Γη, για αρκετά βράδια στη σειρά φαίνεται σαν να έχουμε πανσέληνο. Κι επειδή το φεγγάρι είναι πολύ κοντά στον ορίζοντα, το Harvest Moon μοιάζει κίτρινο ή πορτοκαλί λόγω της καμπύλης του φωτός στην ατμόσφαιρα. Και όχι, το φεγγάρι δεν είναι πιο μεγάλο κατά τη διάρκεια του Harvest Moon, πρόκειται για μια οφθαλμαπάτη που ονομάζεται «Moon Illusion».

Οι φετινές πανσέληνοι του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου έχουν και οι δύο τα χαρακτηριστικά του Harvest Moon.

Η φράση έγινε δημοφιλής αρχές του 20ού αιώνα από το τραγούδι «Harvest Moon» των Nora Bayes και Jack Norworth (1903) που έλεγε:

Shine on, shine on harvest moon

Up in the sky,

I ain’t had no lovin’

Since January, February, June or July

Snow time ain’t no time to stay

Outdoors and spoon,

So shine on, shine on harvest moon,

For me and my gal.

«Harvest Moon» είναι ο τίτλος του 12ου άλμπουμ του Neil Young που κυκλοφόρησε το 1992 ως άτυπη συνέχεια του «Harvest» του 1972. Αυτά τα δύο είναι τα καλύτερα άλμπουμ του.

Στον δυτικό κόσμο έχει ξεχωριστή σημασία το Harvest Moon. Ανάλογα, οι απανταχού Κινέζοι γιορτάζουν το αυγουστιάτικο φεγγάρι (λόγω μιας απόκλισης του ημερολογίου τους) και είναι η έναρξη του Mid-Autumn Festival (ή Φεστιβάλ του Φεγγαριού) για τo Βιετνάμ, την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ και η ευκαιρία να φάνε mooncakes.

Οι αγγλοσαξονικές ονομασίες των πανσελήνων ανά μήνα είναι οι εξής:

Wolf Moon (Ιανουάριος),

Snow Moon (Φεβρουάριος),

Worm Moon (Μάρτιος),

Pink Moon (Απρίλιος),

Flower Moon (Μάιος),

Strawberry Moon (Ιούνιος),

Buck Moon (Ιούλιος),

Sturgeon Moon (Αύγουστος),

Harvest Moon (Σεπτέμβριος ή Οκτώβριος),

Full Corn Moon (Σεπτέμβριος),

Hunter’s Moon (Οκτώβριος),

Beaver Moon (Νοέμβριος) και

Cold Moon (Δεκέμβριος).

Προσοχή, ως Blue Moon αναφέρεται η πανσέληνος που συμβαίνει για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα, που δεν είναι συγκεκριμένος.

Neil Young – Harvest Moon

Come a little bit closer

Hear what I have to say

Just like children sleepin’

We could dream this night away.

But there’s a full moon risin’

Let’s go dancin’ in the light

We know where the music’s playin’

Let’s go out and feel the night.

Because I’m still in love with you

I want to see you dance again

Because I’m still in love with you

On this harvest moon.

When we were strangers

I watched you from afar

When we were lovers

I loved you with all my heart.

But now it’s gettin’ late

And the moon is climbin’ high

I want to celebrate

See it shinin’ in your eye.

Because I’m still in love with you

I want to see you dance again

Because I’m still in love with you

On this harvest moon.